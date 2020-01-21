10 нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлган ёнғиннинг эҳтимолий сабаби маълум қилинди

  • 21 январь 2020, 12:23
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  • Жамият
    • 10 нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлган ёнғиннинг эҳтимолий сабаби маълум қилинди
    Фото: ТАСС
    Россияда содир бўлган ёнғин натижасида 10 нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлгани хабар қилинганди.

    Томск вилояти ҳуқуқни ҳимоя қилиш органлари берган дастлабки маълумотга кўра, ёнғинга электр жиҳознинг носозлиги сабаб бўлган.
    «Ёнғинга электр жиҳозлари, хусусан иситиш мосламасидаги қисқа туташув сабаб бўлган дея кўрилмоқда», —дейилади хабарда.

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