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Сардоба сув омборининг ўпирилиб, сув тошиб чиққан жойи видеоси пайдо бўлди
Telegram’даги каналларда Сардоба сув омборининг 1 май куни соат 5:55 да бузилиб, сув тошиб чиққан жойи видеоси пайдо бўлди. Унда тўғоннинг бир қисми ўпирилиб тушгани, омбордан сув оқиб чиқаётганини кўриш мумкин.
May 1, 2020
May 1, 2020
May 1, 2020
Сардоба сув омбори сув тошиб чиққан “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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