13:22 / 01 мая 2020
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Жамият

Сардоба сув омборининг ўпирилиб, сув тошиб чиққан жойи видеоси пайдо бўлди

Сардоба сув омборининг ўпирилиб, сув тошиб чиққан жойи видеоси пайдо бўлди

Telegram’даги каналларда Сардоба сув омборининг 1 май куни соат 5:55 да бузилиб, сув тошиб чиққан жойи видеоси пайдо бўлди. Унда тўғоннинг бир қисми ўпирилиб тушгани, омбордан сув оқиб чиқаётганини кўриш мумкин.




Сардоба сув омбори сув тошиб чиққан
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