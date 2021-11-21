12:57 / 23.11.2021
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Жамият

Ўзбекистон Россиянинг 5та авиакомпаниясига мунтазам парвозлар учун рухсатнома берди

Ўзбекистон Россиянинг 5та авиакомпаниясига мунтазам парвозлар учун рухсатнома берди
Ўзбекистон Россиянинг бешта авиакомпаниясига мамлакат аэропортларига мунтазам парвозларни амалга ошириш учун рухсатнома берди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар қилмоқда.

2021/2022 қиш мавсуми парвозлар жадвалига мувофиқ Россия авиакомпанияларининг Ўзбекистонга мунтазам парвозларни амалга ошириш бўйича тасдиқланган йўналишлар қуйидагича:

"Аэрофлот" авиакомпанияси
Москва – Тошкент – Москва йўналишида ҳафтасига 4 маротаба.

"S7 Airlines" авиакомпанияси
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Москва – Урганч – Москва
Иркутск – Фарғона – Иркутск
Новосибирск – Бухоро – Новосибирск
Новосибирск – Наманган – Новосибирск
Новосибирск – Фарғона – Новосибирск йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.

"Ural Airlines" авиакомпанияси
Москва – Наманган – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Санкт-Петербург – Урганч – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Фарғона – Санкт-Петербург
Екатеринбург – Наманган – Екатеринбург
Екатеринбург – Самарқанд – Екатеринбург
Қозон – Самарқанд – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.

"Red Wings" авиакомпанияси
Москва – Фарғона – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Қозон – Бухоро – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.

"Smartavia" авиакомпанияси
Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Бухоро – Санкт-Петербург йўналишларида ҳафтасига 1 та рейс.

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Янгиликлар » Жамият » Ўзбекистон Россиянинг 5та авиакомпаниясига мунтазам парвозлар учун рухсатнома берди

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