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Ўзбекистон Россиянинг 5та авиакомпаниясига мунтазам парвозлар учун рухсатнома берди
Ўзбекистон Россиянинг бешта авиакомпаниясига мамлакат аэропортларига мунтазам парвозларни амалга ошириш учун рухсатнома берди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар қилмоқда.
2021/2022 қиш мавсуми парвозлар жадвалига мувофиқ Россия авиакомпанияларининг Ўзбекистонга мунтазам парвозларни амалга ошириш бўйича тасдиқланган йўналишлар қуйидагича:
"Аэрофлот" авиакомпанияси
Москва – Тошкент – Москва йўналишида ҳафтасига 4 маротаба.
"S7 Airlines" авиакомпанияси
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Москва – Урганч – Москва
Иркутск – Фарғона – Иркутск
Новосибирск – Бухоро – Новосибирск
Новосибирск – Наманган – Новосибирск
Новосибирск – Фарғона – Новосибирск йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Ural Airlines" авиакомпанияси
Москва – Наманган – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Санкт-Петербург – Урганч – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Фарғона – Санкт-Петербург
Екатеринбург – Наманган – Екатеринбург
Екатеринбург – Самарқанд – Екатеринбург
Қозон – Самарқанд – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Red Wings" авиакомпанияси
Москва – Фарғона – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Қозон – Бухоро – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Smartavia" авиакомпанияси
Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Бухоро – Санкт-Петербург йўналишларида ҳафтасига 1 та рейс. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
2021/2022 қиш мавсуми парвозлар жадвалига мувофиқ Россия авиакомпанияларининг Ўзбекистонга мунтазам парвозларни амалга ошириш бўйича тасдиқланган йўналишлар қуйидагича:
"Аэрофлот" авиакомпанияси
Москва – Тошкент – Москва йўналишида ҳафтасига 4 маротаба.
"S7 Airlines" авиакомпанияси
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Москва – Урганч – Москва
Иркутск – Фарғона – Иркутск
Новосибирск – Бухоро – Новосибирск
Новосибирск – Наманган – Новосибирск
Новосибирск – Фарғона – Новосибирск йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Ural Airlines" авиакомпанияси
Москва – Наманган – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Санкт-Петербург – Урганч – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Фарғона – Санкт-Петербург
Екатеринбург – Наманган – Екатеринбург
Екатеринбург – Самарқанд – Екатеринбург
Қозон – Самарқанд – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Red Wings" авиакомпанияси
Москва – Фарғона – Москва
Москва – Самарқанд – Москва
Москва – Бухоро – Москва
Қозон – Бухоро – Қозон йўналишларида ҳафтасига 1 тадан рейс.
"Smartavia" авиакомпанияси
Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Бухоро – Санкт-Петербург йўналишларида ҳафтасига 1 та рейс. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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