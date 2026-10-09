Туркияда хонанда Гуллунинг қизи умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди

·43·Маданият
Туркияда хонанда Гуллунинг қизи умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди

Туркиянинг Ялова шаҳрида хонанда Гуллу номи билан танилган Гул Тутнинг ўлими бўйича суд ҳукми эълон қилинди. 2025 йил 26 сентябрь куни олти қаватли бинодаги уйининг деразасидан тушиб ҳалок бўлган хонанданинг 28 ёшли қизи Туғян Улкем Гултер оғирлаштирилган умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда Anadolu агентлиги хабар берди.

Ялова шаҳридаги оғир жиноятлар бўйича судда кўрилган иш доирасида Гултерни онасини олдиндан режалаштириб, қасддан ўлдиришда айблашган. Суд жараёнида ишга оид ёзишмалар, аудиоёзувлар, эксперт хулосалари ва гувоҳларнинг кўрсатмалари муҳокама қилинган.

Судда кўз ёш билан ҳимоя нутқи сўзлаган Гултер ўзига қўйилган айбловларни рад этган. У онасининг йиқилган пайтини кўрмаганини, агар кўрганида уни ушлаб қолишга уринишини айтган. Шунингдек, ўзига туҳмат қилинганини таъкидлаб, айбсиз эканига ишонишини билдирган.

Суд ҳукми эълон қилингач, Гултернинг адвокати иш ҳали якунланмаганини, қарор устидан юқори инстанцияларга шикоят қилиш имконияти борлигини маълум қилган.

Гул ТутТуғян Улкем ГултерЯловаАнадолу агентлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Беш ёшлик ор олов солсин кўзларингга!”: Ферузабонунинг шеъри халқни йиғлатди (аудио)“Беш ёшлик ор олов солсин кўзларингга!”: Ферузабонунинг шеъри халқни йиғлатди (аудио)29 сентябр 11:25Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)Жасур Умировнинг қизи 1 ёшни қарши олди (видео)20 сентябр 12:08Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?23 сентябр 21:24Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солди14 сентябр 14:03«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Ҳижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилиндиҲижобсиз қўшиқ айтган эронлик хонанда қамчилаш жазосига ҳукм қилинди20 июн 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди