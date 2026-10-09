Ёрқинхўжа Умаров мухлисларига янги қўшиғини тақдим этди (видео)

·21·Маданият
Ёрқинхўжа Умаров мухлисларига янги қўшиғини тақдим этди (видео)

Хонанда Ёрқинхўжа Умаров янги “Асалим” номли қўшиғини мухлислари эътиборига ҳавола этди. 7 октябрь куни тақдим этилган тарона қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини қозониб, илиқ ва самимий изоҳларга сабаб бўлди.

Янги қўшиқ мухлислар томонидан яхши кутиб олинди. YouTube платформасида эълон қилинган “Асалим” таронаси атиги икки кун ичида 1 миллиондан ортиқ марта томоша қилинди. Бу эса қўшиқ тингловчилар орасида катта қизиқиш уйғотганини кўрсатади.

Хўш, сиз Ёрқинхўжа Умаровнинг янги таронасини тинглаб, клипини томоша қилдингизми? “Асалим” қўшиғи сизда қандай таассурот қолдирди?

Агар ушбу таронани 1 баллдан 10 баллгача баҳолаш имконияти бўлса, унга неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Ёрқинхўжа УмаровАсалимYouTube таронасимузыка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)Бугун 15:12Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!7 август 05:25Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”13 сентябр 01:25Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этди11 сентябр 04:44“Ким экан?” кўрсатувида ҳаяжонли лаҳза: Ёрқинхўжа онасини дарҳол таниди“Ким экан?” кўрсатувида ҳаяжонли лаҳза: Ёрқинхўжа онасини дарҳол таниди20 май 16:00Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)20 июн 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди