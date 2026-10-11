Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)

·8·Маданият
Иззат Шукуровнинг исмини ким қўйган? Отаси маълум қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хонанда Иззат Шукуровнинг отаси Тоживой Шукуров ўғлининг исмини марҳум Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Обид Асомов қўйиб берганини маълум қилди.
  • Обид Асомов Иззат Шукуровни катта саҳнага олиб чиқишда ҳам муҳим рол ўйнаган.
  • Тоживой Шукуров ўғлининг консертини томоша қилиш ва унинг ютуқларига гувоҳ бўлишни кўп йиллар орзу қилганини таъкидлади.

Хонанда Иззат Шукуров 10 октябрь куни Тошкентдаги Humo Arena'да концерт берди. Концертнинг энг таъсирли лаҳзаларидан бири хонанда отаси Тоживой Шукуровни саҳнага таклиф қилиб, унга автомобил совға қилгани бўлди.

Саҳнада сўзга чиққан Тоживой Шукуров фарзандининг концертини кўриш ва унинг ютуқларига гувоҳ бўлишни кўп йиллар орзу қилганини айтди. Унинг таъкидлашича, бир вақтлар таниқли санъаткорларнинг оталари фарзандлари концертини томоша қилиб ўтирганини кўриб, ўзи ҳам шундай кунларга етишни ният қилган.

“Мен фарзандларимдан жуда ҳам хурсандман. Ҳар бир инсонга шундай фарзанд ўстириш насиб қилсин. Бир пайтлар ўзим ҳам шундай кунларни орзу қилган эдим. Катта санъаткорларнинг оталари ўғилларининг концертларида ўтирганини кўрсам, қачондир менга ҳам шундай кунлар насиб қилармикан, деб ўйлардим. Мана, ўша кунлар ҳам етиб келди”, — деди у.

Шунингдек, Тоживой Шукуров ўғли Иззатнинг исмини ким қўйганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, марҳум Обид Асомов хонандага исм қўйган ва уни катта саҳнага олиб чиқишда муҳим рол ўйнаган.

“Бу орзулар ҳақида гапирганда, битта санъаткорни эсламасликнинг иложи йўқ. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, ҳаммамизга таниқли санъаткоримиз Обид Асомовнинг руҳлари шод бўлсин. Мен ҳамиша бу инсонни ёдга оламан. Иззатнинг исмини айнан шу инсон қўйиб берган ва уни катта саҳнага олиб чиққан. 'Агар мен кўра олмасам, сен ўзинг кўрасан, Худо хоҳласа катта саҳналарда', деган эди. Мана, ўша кун ҳам етиб келди. Мен бундан жуда миннатдорман”, — дея таъкидлади Тоживой Шукуров.

У сўзининг якунида устоз санъаткорни доимо ҳурмат билан ёдга олишини айтиб, фарзанди келажакда ҳам халқнинг хизматида бўлишини тилади.

Хонанда Иззат ШукуровТоживой ШукуровОбид АсомовХумо Арена
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Иззат Шукуров концертида отасига автомобиль совға қилди (видео)Бугун 11:48 Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео) Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)25 июл 20:26Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)16 июл 23:09Иззат Ибрагимов ижодига катта ҳисса қўшган марҳум Руслан Шарипов ҳақида таъсирли воқеаИззат Ибрагимов ижодига катта ҳисса қўшган марҳум Руслан Шарипов ҳақида таъсирли воқеа14 апрел 16:59Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?25 июн 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди