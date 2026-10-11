Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)

·4·Маданият
Сардор Мамадалиев 41 ёшни қарши олди! (видео)

Хонанда Сардор Мамадалиев 10 октябрь куни 41 ёшни қарши олди. Санъаткорнинг туғилган кунидан олинган турли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.

Видеоларда хонанданинг яқин дўстлари ва ҳамкасблари даврасида туғилган кунини нишонлагани акс этган. Байрамнинг энг самимий лаҳзаларидан бири эса Сардор Мамадалиевнинг ўғли отасини таваллуд куни билан табриклаб, унга чиройли тилаклар билдирган лавҳалар бўлди.

Шунингдек, хонанда даврада жонли ижрода қўшиқлар куйлаб, меҳмонларга кўтаринки кайфият улашган. Байрамдан тарқалган видеолар остида мухлислар ва кузатувчилар ҳам санъаткорни туғилган куни билан табриклаб, унга узоқ умр, сиҳат-саломатлик ва ижодий муваффақиятлар тилаган.

Сардор Мамадалиевнинг таваллуд куни акс этган лавҳалар унинг мухлислари орасида илиқ таассурот қолдирди.

Маълумот учун, Сардор Мамадалиев 1985 йил 10 октябрда туғилган. Хонанда “Дада”, “Кўнглимда бир ёр”, “Карвон”, “Бир кеча” ва “Тўйлар муборак” каби қўшиқлари билан мухлисларга яхши таниш.

Сардор МамадалиевХонандаТаваллуд куниСардор Мамадалиевнинг таваллуд куни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)1 октябр 07:37Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)1 октябр 00:11Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиСардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди25 сентябр 15:14Шерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирдиШерали Жўраев қўшиғи учун 20 минг долларлик даъво: Сардор Мамадалиев суд можаросига очиқ муносабат билдирди21 июл 03:43Хонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонладиХонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонлади17 июл 12:09Умид Искандаров 46 ёшни қарши олдиУмид Искандаров 46 ёшни қарши олди24 сентябр 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди