“Ласковый май” қўшиғи кимга тегишли? Суд Шатуновнинг беваси фойдасига қарор чиқарди

·0·Маданият
“Ласковый май” қўшиғи кимга тегишли? Суд Шатуновнинг беваси фойдасига қарор чиқарди

Фото: rg.ru

Москванинг Шчербинка суди «Ласковый май» гуруҳининг марҳум солисти Юрий Шатуновнинг қўшиқлари, товар белгилари ҳамда тасвирларига бўлган мутлақ ҳуқуқларни хонанданинг беваси Светлана Шатуновага тегишли деб топди. Суд қарори билан гуруҳнинг собиқ продюсери Андрей Разиннинг муаллифлик ҳуқуқи ва стриминг даромадларига бўлган барча даъволари қатъиян рад этилди.

РИА Новости агентлигининг Мосгорсуд матбуот хизматига таяниб хабар беришича, 2022 йилда хонанда вафот этганидан сўнг давом этиб келаётган йилларлик судлашувларда оила манфаатлари тўлиқ ҳимоя қилинди.

Суд нимани ҳал қилди: 2013 йилги «сохта шартнома» бекор бўлди

Суд муҳокамаси натижасида продюсернинг узоқ йиллар давомида пеш қилган ҳужжатлари ўз кучини йўқотди:

  • Битимнинг ҳақиқий эмас деб топилиши: Суд Светлана Шатунованинг вояга етмаган фарзандлари манфаатини кўзлаб берган даъвосини қаноатлантирди. 2013 йил 14 сентябрда Шатунов ва Разин ўртасида тузилган деб кўрсатилган шахсий маълумотлар, асарлар ва муаллифлик ҳуқуқларини топшириш ҳақидаги шартнома тузилмаган ва бекор деб эълон қилинди;

  • Стриминг даромадларидан маҳрум этиш: Оила адвокати Олег Ситниковнинг таъкидлашича, ушбу қарор Россияда рўйхатдан ўтган Разин компанияларини қўшиқлардан тушадиган барча молиявий ажратмалардан бутунлай маҳрум қилади;

  • Муаллифнинг асл мероси: Шатунов 2019 йилда гуруҳ асосчиси ва қўшиқлар муаллифи Сергей Кузнецовдан ушбу композицияларга бўлган ҳуқуқларни қонуний тарзда қабул қилиб олган эди.

Андрей Разинга нисбатан жиноят иши ва 500 миллион рубллик фирибгарлик

Продюсер атрофидаги можаролар нафақат фуқаролик судлари, балки оғир жиноий моддалар билан ҳам чуқурлашган:

  • Халқаро қидирув ва фирибгарлик айблови: Андрей Разинга нисбатан Россия Жиноят кодексининг 159-моддаси 4-қисми (ўта йирик миқдордаги фирибгарлик) бўйича жиноят иши очилган бўлиб, унинг исми ИИВнинг давлатлараро қидирув базасига киритилган;

  • Зарар миқдори: Тергов маълумотларига кўра, Разин шоир Сергей Кузнецов билан сохталаштирилган шартномадан фойдаланиб, йиллар давомида ноқонуний равишда пул ишлаб келган. Жиноят иши бўйича етказилган умумий зарар 500 миллион рубльга баҳоланмоқда;

  • 300 миллион долларлик таҳдидлар чиппакка чиқди: Бунга қадар Разин Россия ва Ғарб стриминг платформаларини Шатунов қўшиқларини ўчирмагани учун 300 млн долларлик суд даъвоси билан қўрқитган, бироқ Интеллектуал ҳуқуқлар бўйича суд унинг «Ласковый май» товар белгисига бўлган охирги эгалик ҳуқуқларини ҳам бекор қилган эди.

Ушбу ҳал қилувчи суд ҳукми билан миллионлаб мухлисларнинг севимли хонандаси Юрий Шатунов мероси ниҳоят унинг оиласи ва фарзандлари ихтиёрида қолиши ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди.

Юрий ШатуновЛасковый майАндрей РазинСветлана Шатунова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Мустафо "Қироличам" қўшиғи билан бир кунда қанча уйга киргани ҳақида сўзлаб бердиХонанда Мустафо "Қироличам" қўшиғи билан бир кунда қанча уйга киргани ҳақида сўзлаб берди4 май 15:30Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиСардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб берди25 сентябр 15:14Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)7 июн 20:27Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)Марям Тиллаевадан бутунлай ўзгача услуб: "Шакар" номли янги клип премьераси эълон қилинди! (видео)15 сентябр 22:45Барча севиб эшитадиган "Исмигул" қўшиғи Ўктам Ҳакимов ҳаётини қанчалик ўзгартирган?Барча севиб эшитадиган "Исмигул" қўшиғи Ўктам Ҳакимов ҳаётини қанчалик ўзгартирган?16 май 12:59Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)5 июл 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар