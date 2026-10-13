“Ласковый май” қўшиғи кимга тегишли? Суд Шатуновнинг беваси фойдасига қарор чиқарди
Фото: rg.ru
Москванинг Шчербинка суди «Ласковый май» гуруҳининг марҳум солисти Юрий Шатуновнинг қўшиқлари, товар белгилари ҳамда тасвирларига бўлган мутлақ ҳуқуқларни хонанданинг беваси Светлана Шатуновага тегишли деб топди. Суд қарори билан гуруҳнинг собиқ продюсери Андрей Разиннинг муаллифлик ҳуқуқи ва стриминг даромадларига бўлган барча даъволари қатъиян рад этилди.
РИА Новости агентлигининг Мосгорсуд матбуот хизматига таяниб хабар беришича, 2022 йилда хонанда вафот этганидан сўнг давом этиб келаётган йилларлик судлашувларда оила манфаатлари тўлиқ ҳимоя қилинди.
Суд нимани ҳал қилди: 2013 йилги «сохта шартнома» бекор бўлди
Суд муҳокамаси натижасида продюсернинг узоқ йиллар давомида пеш қилган ҳужжатлари ўз кучини йўқотди:
Битимнинг ҳақиқий эмас деб топилиши: Суд Светлана Шатунованинг вояга етмаган фарзандлари манфаатини кўзлаб берган даъвосини қаноатлантирди. 2013 йил 14 сентябрда Шатунов ва Разин ўртасида тузилган деб кўрсатилган шахсий маълумотлар, асарлар ва муаллифлик ҳуқуқларини топшириш ҳақидаги шартнома тузилмаган ва бекор деб эълон қилинди;
Стриминг даромадларидан маҳрум этиш: Оила адвокати Олег Ситниковнинг таъкидлашича, ушбу қарор Россияда рўйхатдан ўтган Разин компанияларини қўшиқлардан тушадиган барча молиявий ажратмалардан бутунлай маҳрум қилади;
Муаллифнинг асл мероси: Шатунов 2019 йилда гуруҳ асосчиси ва қўшиқлар муаллифи Сергей Кузнецовдан ушбу композицияларга бўлган ҳуқуқларни қонуний тарзда қабул қилиб олган эди.
Андрей Разинга нисбатан жиноят иши ва 500 миллион рубллик фирибгарлик
Продюсер атрофидаги можаролар нафақат фуқаролик судлари, балки оғир жиноий моддалар билан ҳам чуқурлашган:
Халқаро қидирув ва фирибгарлик айблови: Андрей Разинга нисбатан Россия Жиноят кодексининг 159-моддаси 4-қисми (ўта йирик миқдордаги фирибгарлик) бўйича жиноят иши очилган бўлиб, унинг исми ИИВнинг давлатлараро қидирув базасига киритилган;
Зарар миқдори: Тергов маълумотларига кўра, Разин шоир Сергей Кузнецов билан сохталаштирилган шартномадан фойдаланиб, йиллар давомида ноқонуний равишда пул ишлаб келган. Жиноят иши бўйича етказилган умумий зарар 500 миллион рубльга баҳоланмоқда;
300 миллион долларлик таҳдидлар чиппакка чиқди: Бунга қадар Разин Россия ва Ғарб стриминг платформаларини Шатунов қўшиқларини ўчирмагани учун 300 млн долларлик суд даъвоси билан қўрқитган, бироқ Интеллектуал ҳуқуқлар бўйича суд унинг «Ласковый май» товар белгисига бўлган охирги эгалик ҳуқуқларини ҳам бекор қилган эди.
Ушбу ҳал қилувчи суд ҳукми билан миллионлаб мухлисларнинг севимли хонандаси Юрий Шатунов мероси ниҳоят унинг оиласи ва фарзандлари ихтиёрида қолиши ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди.
Изоҳлар 0
…