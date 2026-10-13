“Breaking Bad” мухлисларига қайғули хабар: РЖ Митт 34 ёшида вафот этди

·23·Маданият
“Breaking Bad” мухлисларига қайғули хабар: РЖ Митт 34 ёшида вафот этди

Машҳур “Breaking Bad” сериалида Уолтер Уайтнинг ўғли ролини ижро этган америкалик актёр РЖ Митт 34 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг вафоти ҳақидаги хабар 12 октябрь куни маълум бўлди. Актёрнинг вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаган.

РЖ Митт сериалда Уолтер "Флинн" Уайт-кичик образини гавдалантириб, томошабинлар орасида катта шуҳрат қозонган. Унинг қаҳрамони сингари актёрнинг ўзи ҳам серебрал фалаж билан яшаган. Митт ушбу тажрибасидан фойдаланиб, ногиронлиги бўлган инсонларнинг ҳаёти ва имкониятларини ҳаққоний акс эттиришга интилган.

Актёр нафақат кино ва телевидениедаги фаолияти, балки ногиронлиги бўлган инсонлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги ишлари билан ҳам танилган. У турли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиб, жамиятда инклюзивликни ривожлантириш ва ногиронлиги бўлган актёрлар учун кўпроқ имкониятлар яратиш тарафдори бўлган.

Katak-katak kamzul kiygan jilmayib turgan RJ Mitte portreti.

АҚШнинг Техас штатида вафот этган актёрнинг ўлими сабаблари юзасидан турли хабарлар тарқалди. TMZ нашри ўз жонига қасд қилиш эҳтимоли ҳақида ёзган бўлса-да, ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув олиб бораётгани маълум қилинган. Актёр вакилларининг дастлабки баёнотида эса ўлим ҳолатлари тафсилотлари очиқланмаган.

РЖ Миттнинг вафоти “Breaking Bad” мухлислари ва унинг ҳамкасблари учун оғир йўқотиш бўлди. У актёрлик фаолияти билан бирга ногиронлиги бўлган инсонларнинг жамиятдаги ўрнини кенгроқ ёритишга қўшган ҳиссаси билан ҳам ёдда қолади.

РЖ МиттBreaking Badногиронлик ҳуқуқлариТехас штати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)4 октябр 09:07“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар18 август 10:03Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”13 сентябр 01:25Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиУстоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этди16 июн 20:07«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди22 июл 14:38"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди"Юра даври боғи" юлдузи Сем Нилл 78 ёшида вафот этди14 июл 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди