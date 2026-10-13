“Breaking Bad” мухлисларига қайғули хабар: РЖ Митт 34 ёшида вафот этди
Машҳур “Breaking Bad” сериалида Уолтер Уайтнинг ўғли ролини ижро этган америкалик актёр РЖ Митт 34 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг вафоти ҳақидаги хабар 12 октябрь куни маълум бўлди. Актёрнинг вакиллари ушбу маълумотни тасдиқлаган.
РЖ Митт сериалда Уолтер "Флинн" Уайт-кичик образини гавдалантириб, томошабинлар орасида катта шуҳрат қозонган. Унинг қаҳрамони сингари актёрнинг ўзи ҳам серебрал фалаж билан яшаган. Митт ушбу тажрибасидан фойдаланиб, ногиронлиги бўлган инсонларнинг ҳаёти ва имкониятларини ҳаққоний акс эттиришга интилган.
Актёр нафақат кино ва телевидениедаги фаолияти, балки ногиронлиги бўлган инсонлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги ишлари билан ҳам танилган. У турли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиб, жамиятда инклюзивликни ривожлантириш ва ногиронлиги бўлган актёрлар учун кўпроқ имкониятлар яратиш тарафдори бўлган.
АҚШнинг Техас штатида вафот этган актёрнинг ўлими сабаблари юзасидан турли хабарлар тарқалди. TMZ нашри ўз жонига қасд қилиш эҳтимоли ҳақида ёзган бўлса-да, ҳуқуқ-тартибот идоралари текширув олиб бораётгани маълум қилинган. Актёр вакилларининг дастлабки баёнотида эса ўлим ҳолатлари тафсилотлари очиқланмаган.
РЖ Миттнинг вафоти “Breaking Bad” мухлислари ва унинг ҳамкасблари учун оғир йўқотиш бўлди. У актёрлик фаолияти билан бирга ногиронлиги бўлган инсонларнинг жамиятдаги ўрнини кенгроқ ёритишга қўшган ҳиссаси билан ҳам ёдда қолади.
Изоҳлар 0
…