Мареска «Манчестер Сити»нинг чемпионлик имкониятлари ҳақида гапиришни истамади
«Сити» бош мураббийи мавсумнинг узоқ муддатли режалари ёки баҳордаги натижалар ҳақида эмас, фақат навбатдаги учрашув ҳақида ўйлаётганини таъкидлади.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида «Фулҳэм»га қарши бўлиб ўтадиган учрашув олдидан жамоанинг мақсадлари ва мавсумга бўлган ёндашуви ҳақида фикр билдирди. Итальян мутахассиси ҳозирча февраль ёки март ойларидаги вазиятни муҳокама қилишни истамаслигини, унинг асосий эътибори навбатдаги ўйинга қаратилганини айтди.
«Менинг асосий мақсадим — шанба куни “Фулҳэм” устидан ғалаба қозониш. Ҳар бир ўйинни алоҳида кўриб чиқишни афзал биламан. Февраль ёки март ойлари ҳақида ўйлашни ёқтирмайман. Кейинги учрашувга эътибор қаратишни маъқул кўраман. Мавсум якунида эса қаерда бўлишимизни кўрамиз», — деди Мареска. Унинг сўзлари «Манчестер Сити» клубининг расмий сайтида келтирилган.
«Сити» чемпионлик пойгасидаги вазиятни ҳозирча муҳокама қилмоқчи эмас
Маресканинг бу баёноти жамоа мавсумнинг ҳар бир босқичига алоҳида ёндашишни режалаштираётганини англатади. Бош мураббий ҳозирданоқ бир неча ой кейинги натижаларни прогноз қилиш ёки турнир жадвалидаги якуний ўрин ҳақида фикр юритишдан кўра, навбатдаги рақибни енгиш муҳимлигини таъкидлади.
Англия чемпионатининг 10 туридан кейин «Манчестер Сити» 21 очко билан турнир жадвалида учинчи ўринни эгаллаб турибди. «Шаҳарликлар»нинг навбатдаги рақиби «Фулҳэм» бўлади.
«Манчестер Сити» – «Фулҳэм» учрашуви қачон?
Англия Премер-лигасининг навбатдаги тури доирасида «Манчестер Сити» ва «Фулҳэм» ўртасидаги баҳс 21 ноябрь куни бўлиб ўтади.
«Сити» учун ушбу учрашув турнир жадвалидаги мавқеини яхшилаш ва чемпионлик пойгасидаги рақибларига босимни сақлаб қолиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…