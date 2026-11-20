Ўзбекистон U-17 терма жамоаси Жаҳон чемпионатини мағлубият билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доҳа шаҳрида ўтаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси Кот-дъИвуарга қарши баҳсда 1:2 ҳисобида мағлубиятга учради.
- Сергей Чигодаев шогирдлари сафида 51-дақиқада Муҳаммад Ҳакимов гол уриб, ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, 88-дақиқада ўтказиб юборилган гол жамоани мағлубиятга етаклади.
- Ўзбекистонлик ўсмирлар гуруҳ босқичидаги навбатдаги учрашувини 23 ноябр куни Ямайка терма жамоасига қарши ўтказади.
Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўтказилаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси учун илк учрашув омадсиз якунланди. Сергей Чигодаев шогирдлари Кот-д'Ивуарга қарши баҳсда ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлган бўлса-да, ўйиннинг сўнгги дақиқаларида ўтказиб юборилган гол туфайли 1:2 ҳисобида мағлубиятга учради.
Ўзбекистонлик ўсмирлар ҳисобни тенглаштирди, аммо ғалабани сақлаб қола олмади
Учрашув африкалик футболчилар учун муваффақиятли бошланди. Кот-д'Ивуар терма жамоаси 7-дақиқада Яонинг голи эвазига ҳисобни очиб, ўз устунлигини ўрнатди.
Шундан сўнг ўзбекистонлик футболчилар ҳисобни тенглаштириш учун ҳаракат қилди. Иккинчи бўлим бошланганидан кейин эса жамоамиз ўз имкониятидан фойдаланди. 51-дақиқада Муҳаммад Ҳакимов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Бу голдан кейин учрашувдаги кураш янада қизғин тус олди. Ҳар икки жамоа ғалаба учун ҳаракат қилди. Бироқ баҳснинг ҳал қилувчи лаҳзаси 88-дақиқада юз берди. Диаррассуба томонидан киритилган гол Кот-д'Ивуарга ғалабани тақдим этди.
Шу тариқа, Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги биринчи учрашувида 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Ўзбекистонни навбатдаги турда Ямайка билан муҳим баҳс кутмоқда
Сергей Чигодаев шогирдлари учун гуруҳ босқичидаги кейинги учрашув 23 ноябрь куни бўлиб ўтади. Унда ўсмирларимиз Ямайка терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Мазкур учрашув жамоамиз учун турнирдаги илк очколарни қўлга киритиш имконияти бўлади.
U-17 Жаҳон чемпионати. 1-тур
Кот-д'Ивуар – Ўзбекистон 2:1
Голлар: Яо, 7 (1:0), Муҳаммад Ҳакимов, 51 (1:1), Диаррассуба, 88 (2:1).
Ўзбекистон: Шомуродов, Раҳимов, Ҳакимов, Эркинов, Равшанов, Алиев, Муродов (Маматов, 74), Садиржонов (Абдураимов, 46), Анваров, Ўктамбоев (Абдунабиев, 46; Рўзибоев, 83), Равшанбеков (Тоҳиров, 70).
Кейинги учрашув: 23 ноябрь. Ўзбекистон – Ямайка.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…