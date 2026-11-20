Сирдарёда Cobalt каналга тушиб кетди: ҳодиса акс этган видео тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сирдарё вилоятида Chevrolet Кобалт автомобили каналга тушиб кетиб, гидротехник иншоотнинг бетон тўсиғига тиқилиб қолди.
- Ҳодиса оқибатлари, автомобил ичидаги шахсларнинг аҳволи ва авария сабаблари бўйича ҳозирча расмий маълумот берилмади.
- Тарқалган видеолавҳалар воқеанинг қандай содир бўлганини тўлиқ аниқлаш имконини бермаяпти.
- Тегишли идоралар томонидан расмий изоҳ тақдим этилиши кутилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда каналга тушиб кетган ва бетон тўсиққа тиқилиб қолган Cobalt тасвирланган лавҳалар пайдо бўлди. Ҳодиса юзасидан ҳозирча расмий изоҳ берилмаган.
Сирдарё вилоятида Chevrolet Cobalt автомобили каналга тушиб кетди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолавҳада автомобиль сувга тушиб, гидротехник иншоот тўғони яқинидаги бетон тўсиққа тиқилиб қолгани акс этган.
Ҳодисанинг қандай содир бўлгани, автомобиль ичида қанча киши бўлгани ва уларнинг аҳволи ҳақида ҳозирча расмий маълумот мавжуд эмас. Шунингдек, авария сабаблари ҳам маълум қилинмаган.
Сирдарёдаги ҳодиса тафсилотлари ҳозирча номаълум
Ижтимоий тармоқларда эълон қилинган кадрларда Cobalt каналга тушиб кетганидан кейин бетон конструкцияга келиб тиқилиб қолганини кўриш мумкин. Бироқ видеолавҳалар ҳодисанинг тўлиқ жараёнини акс эттиргани ёки автомобиль қандай шароитда каналга тушиб кетгани ҳақида аниқ хулоса чиқариш имконини бермайди.
Ҳозирча ҳайдовчи ва эҳтимолий жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган. Ҳодиса юзасидан тегишли идоралар расмий маълумот тақдим этса, тафсилотлар ойдинлашиши мумкин.
Бир неча кун олдин ҳам Cobalt дарёга тушиб кетган эди
Сирдарёдаги ҳодиса автомобиль каналга тушиб кетгани билан боғлиқ сўнгги кунлардаги ягона ҳолат эмас.
2026 йил 18 ноябрь куни Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ туманида ҳам Chevrolet Cobalt ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, автомобиль Чирчиқ дарёсига тушиб кетган эди.
Ўша ҳодисада ҳайдовчи автомобилдан мустақил равишда чиқиб олган ва тан жароҳати олмаган. Автомобиль эса Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари томонидан дарёдан олиб чиқилган.
Сирдарёдаги ҳодисанинг оқибатлари ва сабаблари бўйича расмий маълумотлар эълон қилиниши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…