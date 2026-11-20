Ўзбекистонда йигитнинг қулоғидан ҳашарот чиқди: ЛОР шифокори кўригидаги тасвир тарқалди
Оддий тиббий кўрик вақтида кутилмаган ҳолат аниқланди. Махсус камера орқали текширилган йигитнинг қулоғи ичида тирик ҳашарот борлиги маълум бўлди. Ҳолат акс этган тасвирлар эса кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Ўзбекистонда ёш йигит ЛОР шифокори қабулига мурожаат қилганида, унинг қулоғи ичида кутилмаган «меҳмон» борлиги аниқланди. Шифокор махсус камера ёрдамида қулоқ йўлини текшириш жараёнида у ерда ҳашарот борлигини кўрди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган тасвирларда тиббиёт ходими беморнинг қулоғини махсус эндоскопик ускуна ёрдамида текшираётгани акс этган. Монитордаги тасвирда эса қулоқ ичидаги бегона жисм — ҳашаротни кўриш мумкин.
Кадрлардан шифокорнинг махсус асбоб ёрдамида ҳашаротни олиб чиқишга ҳаракат қилаётганини ҳам илғаш мумкин. Бироқ унинг тўлиқ олиб ташлангани ва беморнинг кейинги аҳволи ҳақида маълумот берилмаган.
Қулоққа ҳашарот кириб қолиши хавфлими?
Қулоқ йўлига ҳашарот кириб қолиши кам учрайдиган, аммо жиддий ноқулайлик туғдириши мумкин бўлган ҳолатлардан биридир. Бундай вазиятда қулоқда ғимирлаш, шовқин, оғриқ, қичишиш ва эшитишнинг вақтинча пасайиши кузатилиши мумкин.
Энг муҳими, бундай пайтда ҳашаротни мустақил равишда бармоқ, пахтали таёқча ёки бошқа буюмлар билан олиб чиқишга уринмаслик керак. Бу ҳашаротнинг янада ичкарига кириб кетиши ёки қулоқ йўлига зарар етказишига сабаб бўлиши мумкин.
Мутахассислар бундай ҳолатда ЛОР шифокорига мурожаат қилишни тавсия этади. Шифокор махсус ускуналар ёрдамида қулоқни текшириб, бегона жисмни хавфсиз олиб ташлаш усулини танлайди.
Ушбу ҳолат эса қулоқ билан боғлиқ кутилмаган муаммоларни ўзбошимчалик билан ҳал қилишга уринмаслик кераклигини яна бир бор эслатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…