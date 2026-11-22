Америкалик хонанда Марайя Керининг Рождество образидаги янги Барбиэ қўғирчоғи сотувга чиқди
Америкалик машҳур хонанда Марайя Кери (Mariah Carey) мухлислари учун яна бир ўзига хос совға тақдим этилди. Хонанда образидан илҳомланиб яратилган янги Рождество Барбиэ қўғирчоғи 2026 йил 18 ноябрь куни сотувга чиқарилди.
Бу Марайя Керига бағишланган байрамона услубдаги иккинчи Барбиэ қўғирчоғи ҳисобланади. Унинг дизайни хонанданинг 1994 йилда чиқарилган «Merry Christmas» альбоми муқовасидаги машҳур образига асосланган.
Қўғирчоқ қизил бахмал комбинезонда тасвирланган бўлиб, либосининг четлари оқ мўйнали ҳошиялар билан безатилган. Образ қора этиклар, хонанданинг ўзига хос капалак шаклидаги узуги ҳамда «MC» бош ҳарфлари туширилган микрофон билан тўлдирилган.
Янги Barbie қўғирчоғининг нархи 80 доллар этиб белгиланган.
Эслатиб ўтамиз, Марайя Керига бағишланган илк Barbie қўғирчоғи 2023 йилда тақдим этилган эди. У мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиб, дастлабки партияси атиги 24 соат ичида сотилиб кетган.
Янги қўғирчоқ эса хонанданинг Рождество билан боғлиқ машҳур образини коллекцион буюм сифатида қайта гавдалантирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…