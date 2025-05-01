Сергей Лушан: «Профессионал футболчи «Реал»га ҳам, «Оқтепа»га ҳам бирдек тайёрланиши шарт»
Ўзбекистон кубогининг иккинчи босқичидан ўрин олган «Оқтепа» ва «Навбаҳор» жамоалари ўртасидаги беллашувдан сўнг, меҳмонлар бош мураббийи Сергей Лушан матбуот анжуманида қатнашиб, ўз фикрларини билдирди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Бугун жуда асабий ва мураккаб ўйин бўлди. Жамоамиз кўплаб қулай вазиятларни голга айлантира олмади. Ҳаммасидан кўра, рақибга дарвозамизни ишғол қилиш имконини бермаганимиз яхши бўлди. Лекин ғалаба учун албатта гол уриш зарур. Бугунги баҳсда биз камида 8 та яққол вазият яратдик, афсуски, бирортасидан ҳам фойдалана олмадик. Ҳозирча майдонга тушиш имкониятидан унча кўп фойдаланмаётган футболчиларимизга ишонч билдирдик. Уларнинг айримлари яхши ўйин намоён этди, баъзиларидан эса бундан кўпроқни кутаётгандим. Вазиятларни бой бериш эмас, балки улардан фойдаланиш зарур. Биз шу йўналишда ишлашда давом этамиз», — деди мураббий.
— Балки, жамоанинг ўйинига сунъий майдоннинг таъсири бордир?
— Ҳа, буни тушуниб турибмиз. Шунинг учун икки кун давомида сунъий майдонда машғулот ўтказдик ва футболчилар бу ерда ўйнашга қисман кўникиб қолишди. Бугунги учрашувнинг дастлабки 15-20 дақиқасида майдонга мослашиш борасида қийинчилик бўлди. Лекин бошқа жамоа ҳам айнан шу майдонда ўйнаяпти. Демак, бунга профессионал тарзда мослашиш ва баҳсни юқори даражада ўтказиш керак эди. Бугунги ўйин ҳақиқий асабий кураш остида кечди. Ўйиннинг охирги дақиқалари эса айниқса кескин бўлди.
— Бугун таркибда ёшларга кўпроқ имкон бердингиз. Асосий таркиб футболчиларини асраш мақсадидами?
— Ҳа, албатта. Ҳозир жамоамизда жароҳат билан боғлиқ жиддий муаммолар мавжуд. Масалан, Забиҳилло Ўринбоевга сунъий майдонда ўйнаш умуман ман этилган. Шунингдек, Жияновда ҳам жароҳат сабабли ўйнаш имкони чекланган. Педронинг ҳам аҳволини яна бир бор кўриб чиқишимиз керак. Шу сабабли бугун асосий таркибнинг аксарият қисмига дам беришни тўғри деб билдик. Сунъий майдонда жароҳат олиш эҳтимоли юқори, уч кундан кейин эса яна муҳим ўйинимиз бор.
— "Оқтепа" каби рақибга қарши руҳий тайёргарлик кўриш қийинчилик туғдирмадими?
— Мен бунақа саволларни тушунмайман. Агар футболчи бу касбни танлаган бўлса, демак у ҳар қандай рақибга қарши бир хил даражада руҳий тайёргарлик кўриши лозим. «Реал» билан ўйнайдими ёки «Оқтепа» билан – бунинг аҳамияти йўқ. Ким бунга тайёр бўлмаса, марҳамат қилиб, бошқа касб билан шуғулланиши мумкин. Футболчи профессионал бўлиши керак, у ана шу учун маош олади, — дея кескин фикр билдирди «Навбаҳор» устози Сергей Лушан.
«Бугун жуда асабий ва мураккаб ўйин бўлди. Жамоамиз кўплаб қулай вазиятларни голга айлантира олмади. Ҳаммасидан кўра, рақибга дарвозамизни ишғол қилиш имконини бермаганимиз яхши бўлди. Лекин ғалаба учун албатта гол уриш зарур. Бугунги баҳсда биз камида 8 та яққол вазият яратдик, афсуски, бирортасидан ҳам фойдалана олмадик. Ҳозирча майдонга тушиш имкониятидан унча кўп фойдаланмаётган футболчиларимизга ишонч билдирдик. Уларнинг айримлари яхши ўйин намоён этди, баъзиларидан эса бундан кўпроқни кутаётгандим. Вазиятларни бой бериш эмас, балки улардан фойдаланиш зарур. Биз шу йўналишда ишлашда давом этамиз», — деди мураббий.
— Балки, жамоанинг ўйинига сунъий майдоннинг таъсири бордир?
— Ҳа, буни тушуниб турибмиз. Шунинг учун икки кун давомида сунъий майдонда машғулот ўтказдик ва футболчилар бу ерда ўйнашга қисман кўникиб қолишди. Бугунги учрашувнинг дастлабки 15-20 дақиқасида майдонга мослашиш борасида қийинчилик бўлди. Лекин бошқа жамоа ҳам айнан шу майдонда ўйнаяпти. Демак, бунга профессионал тарзда мослашиш ва баҳсни юқори даражада ўтказиш керак эди. Бугунги ўйин ҳақиқий асабий кураш остида кечди. Ўйиннинг охирги дақиқалари эса айниқса кескин бўлди.
— Бугун таркибда ёшларга кўпроқ имкон бердингиз. Асосий таркиб футболчиларини асраш мақсадидами?
— Ҳа, албатта. Ҳозир жамоамизда жароҳат билан боғлиқ жиддий муаммолар мавжуд. Масалан, Забиҳилло Ўринбоевга сунъий майдонда ўйнаш умуман ман этилган. Шунингдек, Жияновда ҳам жароҳат сабабли ўйнаш имкони чекланган. Педронинг ҳам аҳволини яна бир бор кўриб чиқишимиз керак. Шу сабабли бугун асосий таркибнинг аксарият қисмига дам беришни тўғри деб билдик. Сунъий майдонда жароҳат олиш эҳтимоли юқори, уч кундан кейин эса яна муҳим ўйинимиз бор.
— "Оқтепа" каби рақибга қарши руҳий тайёргарлик кўриш қийинчилик туғдирмадими?
— Мен бунақа саволларни тушунмайман. Агар футболчи бу касбни танлаган бўлса, демак у ҳар қандай рақибга қарши бир хил даражада руҳий тайёргарлик кўриши лозим. «Реал» билан ўйнайдими ёки «Оқтепа» билан – бунинг аҳамияти йўқ. Ким бунга тайёр бўлмаса, марҳамат қилиб, бошқа касб билан шуғулланиши мумкин. Футболчи профессионал бўлиши керак, у ана шу учун маош олади, — дея кескин фикр билдирди «Навбаҳор» устози Сергей Лушан.
…