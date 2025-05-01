Сергей Лушан: «Профессионал футболчи «Реал»га ҳам, «Оқтепа»га ҳам бирдек тайёрланиши шарт»

·558·Спорт
Сергей Лушан: «Профессионал футболчи «Реал»га ҳам, «Оқтепа»га ҳам бирдек тайёрланиши шарт»
Ўзбекистон кубогининг иккинчи босқичидан ўрин олган «Оқтепа» ва «Навбаҳор» жамоалари ўртасидаги беллашувдан сўнг, меҳмонлар бош мураббийи Сергей Лушан матбуот анжуманида қатнашиб, ўз фикрларини билдирди.

«Бугун жуда асабий ва мураккаб ўйин бўлди. Жамоамиз кўплаб қулай вазиятларни голга айлантира олмади. Ҳаммасидан кўра, рақибга дарвозамизни ишғол қилиш имконини бермаганимиз яхши бўлди. Лекин ғалаба учун албатта гол уриш зарур. Бугунги баҳсда биз камида 8 та яққол вазият яратдик, афсуски, бирортасидан ҳам фойдалана олмадик. Ҳозирча майдонга тушиш имкониятидан унча кўп фойдаланмаётган футболчиларимизга ишонч билдирдик. Уларнинг айримлари яхши ўйин намоён этди, баъзиларидан эса бундан кўпроқни кутаётгандим. Вазиятларни бой бериш эмас, балки улардан фойдаланиш зарур. Биз шу йўналишда ишлашда давом этамиз», — деди мураббий.

— Балки, жамоанинг ўйинига сунъий майдоннинг таъсири бордир?

— Ҳа, буни тушуниб турибмиз. Шунинг учун икки кун давомида сунъий майдонда машғулот ўтказдик ва футболчилар бу ерда ўйнашга қисман кўникиб қолишди. Бугунги учрашувнинг дастлабки 15-20 дақиқасида майдонга мослашиш борасида қийинчилик бўлди. Лекин бошқа жамоа ҳам айнан шу майдонда ўйнаяпти. Демак, бунга профессионал тарзда мослашиш ва баҳсни юқори даражада ўтказиш керак эди. Бугунги ўйин ҳақиқий асабий кураш остида кечди. Ўйиннинг охирги дақиқалари эса айниқса кескин бўлди.

— Бугун таркибда ёшларга кўпроқ имкон бердингиз. Асосий таркиб футболчиларини асраш мақсадидами?

— Ҳа, албатта. Ҳозир жамоамизда жароҳат билан боғлиқ жиддий муаммолар мавжуд. Масалан, Забиҳилло Ўринбоевга сунъий майдонда ўйнаш умуман ман этилган. Шунингдек, Жияновда ҳам жароҳат сабабли ўйнаш имкони чекланган. Педронинг ҳам аҳволини яна бир бор кўриб чиқишимиз керак. Шу сабабли бугун асосий таркибнинг аксарият қисмига дам беришни тўғри деб билдик. Сунъий майдонда жароҳат олиш эҳтимоли юқори, уч кундан кейин эса яна муҳим ўйинимиз бор.

— "Оқтепа" каби рақибга қарши руҳий тайёргарлик кўриш қийинчилик туғдирмадими?

— Мен бунақа саволларни тушунмайман. Агар футболчи бу касбни танлаган бўлса, демак у ҳар қандай рақибга қарши бир хил даражада руҳий тайёргарлик кўриши лозим. «Реал» билан ўйнайдими ёки «Оқтепа» билан – бунинг аҳамияти йўқ. Ким бунга тайёр бўлмаса, марҳамат қилиб, бошқа касб билан шуғулланиши мумкин. Футболчи профессионал бўлиши керак, у ана шу учун маош олади, — дея кескин фикр билдирди «Навбаҳор» устози Сергей Лушан.
ОқтепаНавбаҳорСергей ЛушанФутболСунъий МайдонЖароҳат МослашишФутбол ОйиниЁшлар ИмкониятлариЖамоа Рақиби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиИшимбаев ўзбек жангчисига қарши тарихий тўқнашув олдидан сирларни очдиБугун, 13:49Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Кечаги йирик ғалабадан сўнг Абдуқодир Ҳусановга қандай баҳо қўйилди?Бугун, 13:47Раян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиРаян Шерки Кристал Пелас устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўйинини танқид қилдиБугун, 12:55Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Маҳмуд Мурадовдан катта режа: декабрда яна камар учун жанг қилади (видео)Бугун, 10:48Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Акбаржон Исломбоев LFA 240’да бразилияликни таслим қилди! (видео)Бугун, 10:414 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)4 та нокдаун! Еркебулан Тоқтар ўзбекистонлик «Шоҳзода»ни нокаутга учратди (Видео)Бугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)