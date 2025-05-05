Иван Бошкович: "Нефтчи" каби ютгандан кўра, шундай ўйнаб ютқазганимизни афзал кўраман

·6.1K·Спорт
Иван Бошкович: "Нефтчи" каби ютгандан кўра, шундай ўйнаб ютқазганимизни афзал кўраман
"Сўғдиёна" бош мураббийи Иван Бошкович Суперлига 8-тур доирасидаги "Нефтчи" (1:2)га қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.

Ўйин ҳақида
— Биз ажойиб футбол ўйнадик деб ўйлайман. Натижа яхши эмас, аммо Фарғонада кўрсатган ўйинимиздан фахрланаман. Иккита хато ўйин тақдирини ҳал қилди, бошқа барча кўрсаткичларда рақибни мағлуб этдик. Кўплаб голлар уришимиз мумкин. Рақибни ғалаба билан, йигитларимни эса мавсумдаги энг яхши ўйинлари билан табриклайман. "Нефтчи" бугун қандай ютганидан кўра, ўзимиз шундай ютқазишни афзал кўраман. Ўйин бўйича кўпроғига лойиқ эдик, аммо спортда доим ҳам энг яхшиси ғолиб бўлавермайди.

— Левченконинг тактикаси худди "Интер"никидек. Улар иккита вазиятдан иккита уришди. Нима деб ўйлайсиз, бугун тактика бўйича унга ютқаздингизми?
— Ундай деб ўйламайман. Барча режаларимиз ишлади. Улар бугун мудофаадан ўйнашди. Улар зич ўйнашди, бу ҳам яхши нарса, аммо бундай вазиятда гол уришимиз қийин.

— Туркиядаги йиғин доирасида кичик интервью бергандингиз. Унда "Нефтчи" бунчалик ўйинчиларни ўзгартириб, чемпион бўлолмаслигини айтгандингиз. Бугун "Сўғдиёна" мағлуб бўлди, улар шундай ўйин билан чемпион бўлиши мумкин деб ҳисоблайсизми?
— Сиз мени нотўғри тушунгансиз. Мен бундай лойиҳа ва фалсафага ишонмайман. Футболда олдиндан айтиб бўлмайди, бу менинг шунчаки футболни қандай кўришим. Мен ҳар йили энг яхши ўйинчиларни олгандан кўра машғулот ва пойдевор орқали вақт билан эришилади деб ўйлайман.

Стадион ходими ёки миллий гвардиями ким, билмадим. Аммо, менга тегмасликларини хоҳлардим. Бу футбол, эмоция, ҳаммаси шу ерда қолади. Мени ўғлим ва қизим кузатади, улар мени қандайдир жиноят қилган деб ўйлашлари мумкин. Энди уни уйга борганда тушунтиришим керак. Бу биринчи марта эмас, илтимос қиламан. Ҳеч қандай ёмон нарса қилганим йўқ.

— Ёш ҳужумчи Ҳошимовнинг майдонга туширилиши Дориевнинг қаттиқ қўриқланиши сабабми?
— Барча ўз позициясида ўйнади. Ҳошимов ўтган ўйинда ҳам марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қилганди. "Нефтчи" ҳам биз қандай ўйнашимизни билади, ҳеч қандай сир йўқ. У ўйнашга лойиқ бўлди ва майдонга тушди.

— Бошкович ўтган йили "Насаф"ни икки бор мағлуб этган, "Нефтчи"ни Фарғонада мағлуб этган. Бу мавсум натижалар пасайгандек, бу ҳақда нима дейсиз?
— Ўйин яхши, аммо натижаларимиз ностабил. Вазиятлардан фойдаланишда оқсаяпмиз. Бугун ҳам улар хатоларимиздан фойдаланиб кетди ва бу ҳам бир маҳорат. Бу футбол. Аммо, яна қайта айтаман, бугун "Нефтчи" қандай ютганидан кўра, биз шундай ютқазганимизни афзал кўраман. Вақти билан ҳаммаси яхшиланади, ҳали ҳамма жамоалар Жиззахга келади.

Манба: championat.asia
Иван БошковичСўғдиёнаНефтчиФарғонаСуперлигаФутболБошковичСўғдияонаЎйин ҲақидаТактика Ҳақида
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди