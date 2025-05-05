Иван Бошкович: "Нефтчи" каби ютгандан кўра, шундай ўйнаб ютқазганимизни афзал кўраман
"Сўғдиёна" бош мураббийи Иван Бошкович Суперлига 8-тур доирасидаги "Нефтчи" (1:2)га қарши ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўйин ҳақида
— Биз ажойиб футбол ўйнадик деб ўйлайман. Натижа яхши эмас, аммо Фарғонада кўрсатган ўйинимиздан фахрланаман. Иккита хато ўйин тақдирини ҳал қилди, бошқа барча кўрсаткичларда рақибни мағлуб этдик. Кўплаб голлар уришимиз мумкин. Рақибни ғалаба билан, йигитларимни эса мавсумдаги энг яхши ўйинлари билан табриклайман. "Нефтчи" бугун қандай ютганидан кўра, ўзимиз шундай ютқазишни афзал кўраман. Ўйин бўйича кўпроғига лойиқ эдик, аммо спортда доим ҳам энг яхшиси ғолиб бўлавермайди.
— Левченконинг тактикаси худди "Интер"никидек. Улар иккита вазиятдан иккита уришди. Нима деб ўйлайсиз, бугун тактика бўйича унга ютқаздингизми?
— Ундай деб ўйламайман. Барча режаларимиз ишлади. Улар бугун мудофаадан ўйнашди. Улар зич ўйнашди, бу ҳам яхши нарса, аммо бундай вазиятда гол уришимиз қийин.
— Туркиядаги йиғин доирасида кичик интервью бергандингиз. Унда "Нефтчи" бунчалик ўйинчиларни ўзгартириб, чемпион бўлолмаслигини айтгандингиз. Бугун "Сўғдиёна" мағлуб бўлди, улар шундай ўйин билан чемпион бўлиши мумкин деб ҳисоблайсизми?
— Сиз мени нотўғри тушунгансиз. Мен бундай лойиҳа ва фалсафага ишонмайман. Футболда олдиндан айтиб бўлмайди, бу менинг шунчаки футболни қандай кўришим. Мен ҳар йили энг яхши ўйинчиларни олгандан кўра машғулот ва пойдевор орқали вақт билан эришилади деб ўйлайман.
Стадион ходими ёки миллий гвардиями ким, билмадим. Аммо, менга тегмасликларини хоҳлардим. Бу футбол, эмоция, ҳаммаси шу ерда қолади. Мени ўғлим ва қизим кузатади, улар мени қандайдир жиноят қилган деб ўйлашлари мумкин. Энди уни уйга борганда тушунтиришим керак. Бу биринчи марта эмас, илтимос қиламан. Ҳеч қандай ёмон нарса қилганим йўқ.
— Ёш ҳужумчи Ҳошимовнинг майдонга туширилиши Дориевнинг қаттиқ қўриқланиши сабабми?
— Барча ўз позициясида ўйнади. Ҳошимов ўтган ўйинда ҳам марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қилганди. "Нефтчи" ҳам биз қандай ўйнашимизни билади, ҳеч қандай сир йўқ. У ўйнашга лойиқ бўлди ва майдонга тушди.
— Бошкович ўтган йили "Насаф"ни икки бор мағлуб этган, "Нефтчи"ни Фарғонада мағлуб этган. Бу мавсум натижалар пасайгандек, бу ҳақда нима дейсиз?
— Ўйин яхши, аммо натижаларимиз ностабил. Вазиятлардан фойдаланишда оқсаяпмиз. Бугун ҳам улар хатоларимиздан фойдаланиб кетди ва бу ҳам бир маҳорат. Бу футбол. Аммо, яна қайта айтаман, бугун "Нефтчи" қандай ютганидан кўра, биз шундай ютқазганимизни афзал кўраман. Вақти билан ҳаммаси яхшиланади, ҳали ҳамма жамоалар Жиззахга келади.
Манба: championat.asia
Ўйин ҳақида
— Биз ажойиб футбол ўйнадик деб ўйлайман. Натижа яхши эмас, аммо Фарғонада кўрсатган ўйинимиздан фахрланаман. Иккита хато ўйин тақдирини ҳал қилди, бошқа барча кўрсаткичларда рақибни мағлуб этдик. Кўплаб голлар уришимиз мумкин. Рақибни ғалаба билан, йигитларимни эса мавсумдаги энг яхши ўйинлари билан табриклайман. "Нефтчи" бугун қандай ютганидан кўра, ўзимиз шундай ютқазишни афзал кўраман. Ўйин бўйича кўпроғига лойиқ эдик, аммо спортда доим ҳам энг яхшиси ғолиб бўлавермайди.
— Левченконинг тактикаси худди "Интер"никидек. Улар иккита вазиятдан иккита уришди. Нима деб ўйлайсиз, бугун тактика бўйича унга ютқаздингизми?
— Ундай деб ўйламайман. Барча режаларимиз ишлади. Улар бугун мудофаадан ўйнашди. Улар зич ўйнашди, бу ҳам яхши нарса, аммо бундай вазиятда гол уришимиз қийин.
— Туркиядаги йиғин доирасида кичик интервью бергандингиз. Унда "Нефтчи" бунчалик ўйинчиларни ўзгартириб, чемпион бўлолмаслигини айтгандингиз. Бугун "Сўғдиёна" мағлуб бўлди, улар шундай ўйин билан чемпион бўлиши мумкин деб ҳисоблайсизми?
— Сиз мени нотўғри тушунгансиз. Мен бундай лойиҳа ва фалсафага ишонмайман. Футболда олдиндан айтиб бўлмайди, бу менинг шунчаки футболни қандай кўришим. Мен ҳар йили энг яхши ўйинчиларни олгандан кўра машғулот ва пойдевор орқали вақт билан эришилади деб ўйлайман.
Стадион ходими ёки миллий гвардиями ким, билмадим. Аммо, менга тегмасликларини хоҳлардим. Бу футбол, эмоция, ҳаммаси шу ерда қолади. Мени ўғлим ва қизим кузатади, улар мени қандайдир жиноят қилган деб ўйлашлари мумкин. Энди уни уйга борганда тушунтиришим керак. Бу биринчи марта эмас, илтимос қиламан. Ҳеч қандай ёмон нарса қилганим йўқ.
— Ёш ҳужумчи Ҳошимовнинг майдонга туширилиши Дориевнинг қаттиқ қўриқланиши сабабми?
— Барча ўз позициясида ўйнади. Ҳошимов ўтган ўйинда ҳам марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қилганди. "Нефтчи" ҳам биз қандай ўйнашимизни билади, ҳеч қандай сир йўқ. У ўйнашга лойиқ бўлди ва майдонга тушди.
— Бошкович ўтган йили "Насаф"ни икки бор мағлуб этган, "Нефтчи"ни Фарғонада мағлуб этган. Бу мавсум натижалар пасайгандек, бу ҳақда нима дейсиз?
— Ўйин яхши, аммо натижаларимиз ностабил. Вазиятлардан фойдаланишда оқсаяпмиз. Бугун ҳам улар хатоларимиздан фойдаланиб кетди ва бу ҳам бир маҳорат. Бу футбол. Аммо, яна қайта айтаман, бугун "Нефтчи" қандай ютганидан кўра, биз шундай ютқазганимизни афзал кўраман. Вақти билан ҳаммаси яхшиланади, ҳали ҳамма жамоалар Жиззахга келади.
Манба: championat.asia
…