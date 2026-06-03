Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирди
Роберт Левандовски "Барселона" билан шартномаси якунланиб, эркин агентга айланаётган бир пайтда, Луи Саҳа ГОАЛ нашрига берган интервюсида полшалик ҳужумчининг Манчестер Юнайтед учун фойдали бўлиши мумкинлигини айтди. Франциялик собиқ футболчининг фикрича, Левандовски Олд Траффордда Златан Ибрагимович каби катта таъсир ўтказиши мумкин, бироқ Англия Премер-лигаси гиганти учун Килиан Мбаппе услубидаги ҳужумчи ҳозирда муҳимроқ ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед сўнгги трансфер ойналарида ҳужум чизиғига катта сармоя киритган бўлса-да, кутилган натижага эришиш қийин кечди. Шунга қарамай, 2025-йилнинг ёзида тўғри қадамлар ташланди. Майкл Каррик бошқарувида Матеус Кунҳа ва Брян Мбеумо жамоада муваффақиятли дебют қилишди ва жамоани Чемпионлар лигаси йўлланмаси сари етаклашди. РБ Лейпцигдан 74 миллион фунт эвазига келган Бенжамин Сескко ҳам 2026-йилда ўзининг самарадорлигини кўрсатиб, муҳим голларни уришга муваффақ бўлди.
Словениялик 22 ёшли ҳужумчидан умидлар катта, аммо жамоа Европанинг элита мусобақаларига қайтаётган бир пайтда рақобатни кучайтириш зарур. Чемпионлар лигасида 109 та гол урган Левандовски, айниқса текинга тушишини ҳисобга олса, Каррик учун ақлли харид бўлиши мумкин. Саҳа бу борада шундай дейди: "Мен бу ҳақда ўйлаб кўрган бўлардим. У Чемпионлар лигасида улкан тажрибага эга ва жамоага албатта ёрдам беради".
Саҳа сўзида давом этиб, Левандовскининг ёши (37 ёш) борасида ҳам тўхталиб ўтди: "У лигада Сескко билан шерикликдан завқ олади ва масъулиятни бўлишиб олади. У етакчилик ва юқори стандартларни олиб келади. Нега энди йўқ? Аммо унинг ёшини ҳам ҳисобга олиш керак. У мавсумда 15-20 та гол уриши аниқ, лекин келажакни унинг атрофида қуриш масаласи ўйлантириб қўяди".
…