Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирди

·284·Спорт
Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирди

Роберт Левандовски "Барселона" билан шартномаси якунланиб, эркин агентга айланаётган бир пайтда, Луи Саҳа ГОАЛ нашрига берган интервюсида полшалик ҳужумчининг Манчестер Юнайтед учун фойдали бўлиши мумкинлигини айтди. Франциялик собиқ футболчининг фикрича, Левандовски Олд Траффордда Златан Ибрагимович каби катта таъсир ўтказиши мумкин, бироқ Англия Премер-лигаси гиганти учун Килиан Мбаппе услубидаги ҳужумчи ҳозирда муҳимроқ ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед сўнгги трансфер ойналарида ҳужум чизиғига катта сармоя киритган бўлса-да, кутилган натижага эришиш қийин кечди. Шунга қарамай, 2025-йилнинг ёзида тўғри қадамлар ташланди. Майкл Каррик бошқарувида Матеус Кунҳа ва Брян Мбеумо жамоада муваффақиятли дебют қилишди ва жамоани Чемпионлар лигаси йўлланмаси сари етаклашди. РБ Лейпцигдан 74 миллион фунт эвазига келган Бенжамин Сескко ҳам 2026-йилда ўзининг самарадорлигини кўрсатиб, муҳим голларни уришга муваффақ бўлди.

Словениялик 22 ёшли ҳужумчидан умидлар катта, аммо жамоа Европанинг элита мусобақаларига қайтаётган бир пайтда рақобатни кучайтириш зарур. Чемпионлар лигасида 109 та гол урган Левандовски, айниқса текинга тушишини ҳисобга олса, Каррик учун ақлли харид бўлиши мумкин. Саҳа бу борада шундай дейди: "Мен бу ҳақда ўйлаб кўрган бўлардим. У Чемпионлар лигасида улкан тажрибага эга ва жамоага албатта ёрдам беради".

Саҳа сўзида давом этиб, Левандовскининг ёши (37 ёш) борасида ҳам тўхталиб ўтди: "У лигада Сескко билан шерикликдан завқ олади ва масъулиятни бўлишиб олади. У етакчилик ва юқори стандартларни олиб келади. Нега энди йўқ? Аммо унинг ёшини ҳам ҳисобга олиш керак. У мавсумда 15-20 та гол уриши аниқ, лекин келажакни унинг атрофида қуриш масаласи ўйлантириб қўяди".

Манчестер ЮнайтедРоберт ЛевандовскиКилиан МбаппеТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди