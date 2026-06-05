Арсенал Лестер Сити вингерини сотиб олишга яқин турибди
Лондоннинг Арсенал клуби Англия Премер-лигасидаги рақибларини ортда қолдириб, Лестер Сити жамоасининг иқтидорли ёш юлдузи Жеремй Монга билан шартнома имзолаш арафасида турибди. "Канонирлар" 16 ёшли вингерга ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадлардан бири сифатида қарамоқда. Клуб раҳбарияти мамлакатдаги энг сара ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш орқали таркибни кучайтиришни режалаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Times нашри хабарига кўра, Арсенал Монга учун курашда яққол пешқадамлик қилмоқда. Лестер Сити жамоасининг Чемпионшипда 23-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб кетиши иқтидорли футболчининг жамоани тарк этиш жараёнини тезлаштириб юборди. Жеремй Монга 15 ёшу 271 кунлигида Нюкасл Юнайтедга қарши ўйинда дебют қилиб, Англия Премер-лигаси тарихидаги учинчи энг ёш футболчига айланган эди.
Ўша вақтдаги мураббий Рууд ван Нистелроой ўсмирнинг салоҳиятини юқори баҳолаган: "Унинг ажойиб сифатларини кўриш мумкин эди. У тезкор ва фантастик иқтидорга эга вингер. Жеремй бу дақиқаларга лойиқ эди ва умид қиламанки, келажакда янада кўпроғига эришади". Микел Артета ҳам Англия У-19 терма жамоаси аъзоси бўлган ушбу кўп қиррали футболчининг ашаддий мухлиси ҳисобланади.
Те Стандард нашрининг ёзишича, ёш юлдузнинг трансфер қиймати 10 миллиондан 15 миллион фунт-стерлинггача баҳоланмоқда. Монга 10-июль куни 17 ёшга тўлганида Лестер Сити билан профессионал шартнома имзолаши керак, шунинг учун Арсенал трансферни ушбу санагача якунлашга ҳаракат қилмоқда. Бу трансфер Лондон клубининг ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.
…