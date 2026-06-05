Арсенал Лестер Сити вингерини сотиб олишга яқин турибди

·155·Спорт
Арсенал Лестер Сити вингерини сотиб олишга яқин турибди

Лондоннинг Арсенал клуби Англия Премер-лигасидаги рақибларини ортда қолдириб, Лестер Сити жамоасининг иқтидорли ёш юлдузи Жеремй Монга билан шартнома имзолаш арафасида турибди. "Канонирлар" 16 ёшли вингерга ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадлардан бири сифатида қарамоқда. Клуб раҳбарияти мамлакатдаги энг сара ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш орқали таркибни кучайтиришни режалаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Times нашри хабарига кўра, Арсенал Монга учун курашда яққол пешқадамлик қилмоқда. Лестер Сити жамоасининг Чемпионшипда 23-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб кетиши иқтидорли футболчининг жамоани тарк этиш жараёнини тезлаштириб юборди. Жеремй Монга 15 ёшу 271 кунлигида Нюкасл Юнайтедга қарши ўйинда дебют қилиб, Англия Премер-лигаси тарихидаги учинчи энг ёш футболчига айланган эди.

Ўша вақтдаги мураббий Рууд ван Нистелроой ўсмирнинг салоҳиятини юқори баҳолаган: "Унинг ажойиб сифатларини кўриш мумкин эди. У тезкор ва фантастик иқтидорга эга вингер. Жеремй бу дақиқаларга лойиқ эди ва умид қиламанки, келажакда янада кўпроғига эришади". Микел Артета ҳам Англия У-19 терма жамоаси аъзоси бўлган ушбу кўп қиррали футболчининг ашаддий мухлиси ҳисобланади.

Те Стандард нашрининг ёзишича, ёш юлдузнинг трансфер қиймати 10 миллиондан 15 миллион фунт-стерлинггача баҳоланмоқда. Монга 10-июль куни 17 ёшга тўлганида Лестер Сити билан профессионал шартнома имзолаши керак, шунинг учун Арсенал трансферни ушбу санагача якунлашга ҳаракат қилмоқда. Бу трансфер Лондон клубининг ҳужум чизиғидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда.

АрсеналЛестер СитиТрансферларАнглия Премер-лигасиЖеремй Монга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди