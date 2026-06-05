Флорентино Перез Реал Мадрид учун 150 миллион евролик трансферни эълон қилди
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубнинг трансфер режалари ҳақида кутилмаган баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, келаси ҳафтада Мадрид клуби 150 миллион евролик янги юлдуз трансферини расман эълон қилади. Шу билан бирга, Перез кўпчилик кутган Эрлинг Холанд ёки Гарри Кейн номзодларини рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Президент Ҳоризонте кўрсатувидаги чиқиши давомида клубнинг молиявий ҳолати барқарор эканини таъкидлади. Унинг айтишича, сешанба куни Чемпионлар лигаси даражасидаги топ-клубга катта таклиф юборилади. Бу трансфер Реал Мадрид тарихидаги энг қиммат харид бўлиши кутилмоқда.
Перез трансферлар ҳақида гапирар экан, Жозе Моуринью, Ибраҳима Конате ва Дензел Думфриес каби номларни тилга олди, бироқ асосий эътибор 150 миллион евролик сирли ўйинчига қаратилган. Бу баёнотлар клубдаги президентлик пойгаси ва рақиб Энрике Риқуелме томонидан билдирилаётган босимлар фонида янграмоқда.
Рақиби Эрлинг Холандни олиб келишга вада бераётган бир пайтда, Перез клубнинг Форбес талқини бўйича 10 миллиард еврога баҳоланишини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Реал Мадрид ҳозирда дунёнинг энг қиммат ва молиявий жиҳатдан энг қудратли клуби ҳисобланади.
…