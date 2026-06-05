Бруно Фернандес Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкинми?
Манчестер Юнайтед ижрочи директори Омар Беррада жамоа сардори Бруно Фернандеснинг келажаги борасида аниқ кафолат бермади. Клуб раҳбарияти португалиялик плеймейкерни жамоада олиб қолиш ниятида эканини таъкидлаётган бўлса-да, футболчининг ўзи томонидан берилган турли мазмундаги баёнотлар трансфер миш-мишларини кучайтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
31 ёшли ярим ҳимоячи якунланган мавсумда ажойиб ўйин кўрсатиб, Англия Премер-лигасида 21 та голли узатма билан рекорд ўрнатди. У мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилган бўлса-да, Олд Траффорддаги келажаги ҳали ҳам сўроқ остида қолмоқда. Беррада Инсиде Каррингтон подкастида Фернандеснинг нафақат майдондаги, балки кийиниш хонасидаги етакчилик қобилиятини юқори баҳолади.
“Биз унинг қолишини истаймиз, албатта. У майдонда ажойиб мавсум ўтказди, лекин энг муҳими, у ҳамма учун ҳақиқий етакчи эканини исботлади. Одамлар унинг майдон ташқарисидаги меҳнатини кўришмайди. У клуб қадриятларини жуда яхши тушунади ва ёш футболчиларга мослашишда ёрдам бермоқда”, — деди Омар Беррада.
Фернандеснинг амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у аввалроқ клубдаги қадри етарлича баҳоланмаётганидан шикоят қилган эди. Футболчи бир вақтлар жамоани тарк этишга яқин бўлганини, бироқ ҳозирда унинг асосий мақсади Манчестер Юнайтед билан Англия Премер-лигаси ва бошқа йирик турнирларда ғолиб чиқиш эканини таъкидлади.
Клуб раҳбариятидаги таркибий ўзгаришлардан сўнг, Беррада ходимлар, раҳбарият ва эгалар ўртасидаги ишончни қайта тиклаш жараёни кетаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, қабул қилинган қатъий қарорлар молиявий натижаларда ўз аксини топмоқда ва бу клубнинг келажакдаги ривожи учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…