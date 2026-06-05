Бруно Фернандес Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкинми?

·152·Спорт
Бруно Фернандес Манчестер Юнайтедни тарк этиши мумкинми?

Манчестер Юнайтед ижрочи директори Омар Беррада жамоа сардори Бруно Фернандеснинг келажаги борасида аниқ кафолат бермади. Клуб раҳбарияти португалиялик плеймейкерни жамоада олиб қолиш ниятида эканини таъкидлаётган бўлса-да, футболчининг ўзи томонидан берилган турли мазмундаги баёнотлар трансфер миш-мишларини кучайтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

31 ёшли ярим ҳимоячи якунланган мавсумда ажойиб ўйин кўрсатиб, Англия Премер-лигасида 21 та голли узатма билан рекорд ўрнатди. У мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилган бўлса-да, Олд Траффорддаги келажаги ҳали ҳам сўроқ остида қолмоқда. Беррада Инсиде Каррингтон подкастида Фернандеснинг нафақат майдондаги, балки кийиниш хонасидаги етакчилик қобилиятини юқори баҳолади.

“Биз унинг қолишини истаймиз, албатта. У майдонда ажойиб мавсум ўтказди, лекин энг муҳими, у ҳамма учун ҳақиқий етакчи эканини исботлади. Одамлар унинг майдон ташқарисидаги меҳнатини кўришмайди. У клуб қадриятларини жуда яхши тушунади ва ёш футболчиларга мослашишда ёрдам бермоқда”, — деди Омар Беррада.

Фернандеснинг амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у аввалроқ клубдаги қадри етарлича баҳоланмаётганидан шикоят қилган эди. Футболчи бир вақтлар жамоани тарк этишга яқин бўлганини, бироқ ҳозирда унинг асосий мақсади Манчестер Юнайтед билан Англия Премер-лигаси ва бошқа йирик турнирларда ғолиб чиқиш эканини таъкидлади.

Клуб раҳбариятидаги таркибий ўзгаришлардан сўнг, Беррада ходимлар, раҳбарият ва эгалар ўртасидаги ишончни қайта тиклаш жараёни кетаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, қабул қилинган қатъий қарорлар молиявий натижаларда ўз аксини топмоқда ва бу клубнинг келажакдаги ривожи учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Манчестер ЮнайтедБруно ФернандесАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди