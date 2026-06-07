Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкин
Мюнхеннинг Бавария клуби PSJ ҳимоячиси Эмманюэль Мбемба учун курашда Англия Премер-лигаси жамоалари томонидан жиддий қаршиликка дуч келмоқда. BBC хабарига кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ҳам 18 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш пойгасига қўшилган ва Париж клубига дастлабки сўровни юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбембанинг Франция пойтахти клуби билан шартномаси июн ойи охирида якунига етади, бу эса унга эркин агент сифатида жамоани тарк этиш имконини беради. PSJ раҳбарияти шартномани узайтиришни истаётган бўлса-да, Франция У19 терма жамоасининг икки карра аъзоси бўлган футболчи ёзда янги жамоага ўтишга қарор қилган кўринади.
Бавария чап оёқда яхши ўйнайдиган, ҳам марказий, ҳам чап қанот ҳимоясида ҳаракат қила оладиган ушбу универсал футболчининг ҳолатини диққат билан кузатмоқда. Мюнхенликлар таркибида ҳимоя чизиғини кучайтириш зарурати бор, чунки Мин-Жае Ким ва Ҳироки Ито каби футболчилар ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши кутилмоқда.
Мбембанинг трансфери Бавария учун бир ўқ билан икки қуённи уришдек гап: у нафақат Алпҳонсо Давиес билан рақобатлашади, балки Ким ва Итонинг кетиш эҳтимоли фонида ҳимоядаги бўшлиқни тўлдиради. ЛЪEқуипе нашрининг йил бошидаги хабарига кўра, Германия рекордчиларида Мбембани қўлга киритиш учун яхши имконият бор эди, бироқ Баер 04 Леверкусен ҳам бу жараёнга аралашган.
Агар ушбу трансфер амалга ошмаса, Бавария муқобил вариант сифатида Бенфика ҳимоячиси Томас Араужо номзодини кўриб чиқмоқда. Sky нашри хабарига кўра, португалиялик марказий ҳимоячи ҳамон мюнхенликларнинг қисқа рўйхатида қолмоқда.
…