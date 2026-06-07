Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкин

·109·Спорт
Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкин

Мюнхеннинг Бавария клуби PSJ ҳимоячиси Эмманюэль Мбемба учун курашда Англия Премер-лигаси жамоалари томонидан жиддий қаршиликка дуч келмоқда. BBC хабарига кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ҳам 18 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш пойгасига қўшилган ва Париж клубига дастлабки сўровни юборган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбембанинг Франция пойтахти клуби билан шартномаси июн ойи охирида якунига етади, бу эса унга эркин агент сифатида жамоани тарк этиш имконини беради. PSJ раҳбарияти шартномани узайтиришни истаётган бўлса-да, Франция У19 терма жамоасининг икки карра аъзоси бўлган футболчи ёзда янги жамоага ўтишга қарор қилган кўринади.

Бавария чап оёқда яхши ўйнайдиган, ҳам марказий, ҳам чап қанот ҳимоясида ҳаракат қила оладиган ушбу универсал футболчининг ҳолатини диққат билан кузатмоқда. Мюнхенликлар таркибида ҳимоя чизиғини кучайтириш зарурати бор, чунки Мин-Жае Ким ва Ҳироки Ито каби футболчилар ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши кутилмоқда.

Мбембанинг трансфери Бавария учун бир ўқ билан икки қуённи уришдек гап: у нафақат Алпҳонсо Давиес билан рақобатлашади, балки Ким ва Итонинг кетиш эҳтимоли фонида ҳимоядаги бўшлиқни тўлдиради. ЛЪEқуипе нашрининг йил бошидаги хабарига кўра, Германия рекордчиларида Мбембани қўлга киритиш учун яхши имконият бор эди, бироқ Баер 04 Леверкусен ҳам бу жараёнга аралашган.

Агар ушбу трансфер амалга ошмаса, Бавария муқобил вариант сифатида Бенфика ҳимоячиси Томас Араужо номзодини кўриб чиқмоқда. Sky нашри хабарига кўра, португалиялик марказий ҳимоячи ҳамон мюнхенликларнинг қисқа рўйхатида қолмоқда.

БаварияАрсеналPSJТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиЭронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиБугун, 11:20Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)