Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритди

·46·Спорт
Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритди

Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида йирик ғалабага эришди. "Канонирлар" Лестер Сити жамоасининг ёш юлдузи Жеремй Монга трансфери бўйича келишувга эришганини эълон қилди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ушбу иқтидорли вингер учун курашда Европанинг бир қатор гранд клубларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри хабарига кўра, Арсенал 16 ёшли футболчи учун тахминан 10 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлайди. Лондонликлар узоқ давом этиши мумкин бўлган суд жараёнлари ва компенсация масалаларини четлаб ўтиш учун Лестер Сити билан тўғридан-тўғри келишувга эришишни афзал кўрди. Бу эса клубга иқтидорли ўйинчи учун рақобатда устунлик берди.

Англия У-19 терма жамоаси аъзоси бўлган Жеремй Монга учун кураш анча жиддий кечди. Унга Манчестер Юнайтед, Нюкасл, Лидс Юнайтед каби ички рақиблардан ташқари, Италиянинг Рома ҳамда Германиянинг Баер Леверкусен ва РБ Лейпциг клублари ҳам қизиқиш билдирган эди. Бироқ футболчи ўз фаолиятини Эмиратес Стадиумда давом эттиришга қарор қилди.

Тарихий натижалар ва Рууд ван Нистелроой эътирофи

Монга Лестер Сити сафида дебют қилганида жамоани Манчестер Юнайтед афсонаси Рууд ван Нистелроой бошқараётган эди. 2025-йилнинг апрель ойида Нюкаслга қарши ўйинда майдонга тушган ўсмир Англия юқори дивизиони тарихидаги энг ёш дебютантлар рўйхатида иккинчи ўринга кўтарилди. Ўшанда у бор-йўғи 15 ёшу 271 кунлик эди.

Рууд ван Нистелроой ёш футболчининг дебютидан сўнг унинг иқтидорига юқори баҳо берган эди: "Унинг ҳаракатларида юқори сифатни кўриш мумкин. У тезкор ва ажойиб вингер. Жеремй — фантастик иқтидор ва жуда меҳнаткаш бола. У ушбу дақиқаларга лойиқ эди ва келажакда янада кўпроғига эришади".

Ўтган мавсумда Монга Чемпионшип тарихидаги энг ёш гол муаллифига ҳам айланди. У Престон Норт Энд дарвозасини ишғол қилиб, мавсум давомида 27 та ўйинда битта гол ва иккита голли узатмани амалга оширди. Бироқ унинг индивидуал ҳаракатлари Лестер Ситининг қуйи дивизионга тушиб кетишидан қутқариб қола олмади. Жамоанинг Леагуе Онега тушиши футболчининг кетишини тезлаштирди.

Микел Артета учун ушбу трансфер жамоа таркибини ёшартириш ва ҳужум чизиғида рақобатни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамдир. Арсенал келаси мавсумда нафақат Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қилишни, балки Чемпионлар лигасида ҳам зафари қучишни мақсад қилган. Жеремй Монга каби ёш иқтидорлар эса жамоанинг узоқ муддатли стратегиясининг ажралмас қисми ҳисобланади.

АрсеналЛестер СитиТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...