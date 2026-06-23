Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритди
Лондоннинг Арсенал клуби трансфер бозорида йирик ғалабага эришди. "Канонирлар" Лестер Сити жамоасининг ёш юлдузи Жеремй Монга трансфери бўйича келишувга эришганини эълон қилди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ушбу иқтидорли вингер учун курашда Европанинг бир қатор гранд клубларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ нашри хабарига кўра, Арсенал 16 ёшли футболчи учун тахминан 10 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлайди. Лондонликлар узоқ давом этиши мумкин бўлган суд жараёнлари ва компенсация масалаларини четлаб ўтиш учун Лестер Сити билан тўғридан-тўғри келишувга эришишни афзал кўрди. Бу эса клубга иқтидорли ўйинчи учун рақобатда устунлик берди.
Англия У-19 терма жамоаси аъзоси бўлган Жеремй Монга учун кураш анча жиддий кечди. Унга Манчестер Юнайтед, Нюкасл, Лидс Юнайтед каби ички рақиблардан ташқари, Италиянинг Рома ҳамда Германиянинг Баер Леверкусен ва РБ Лейпциг клублари ҳам қизиқиш билдирган эди. Бироқ футболчи ўз фаолиятини Эмиратес Стадиумда давом эттиришга қарор қилди.
Тарихий натижалар ва Рууд ван Нистелроой эътирофиМонга Лестер Сити сафида дебют қилганида жамоани Манчестер Юнайтед афсонаси Рууд ван Нистелроой бошқараётган эди. 2025-йилнинг апрель ойида Нюкаслга қарши ўйинда майдонга тушган ўсмир Англия юқори дивизиони тарихидаги энг ёш дебютантлар рўйхатида иккинчи ўринга кўтарилди. Ўшанда у бор-йўғи 15 ёшу 271 кунлик эди.
Рууд ван Нистелроой ёш футболчининг дебютидан сўнг унинг иқтидорига юқори баҳо берган эди: "Унинг ҳаракатларида юқори сифатни кўриш мумкин. У тезкор ва ажойиб вингер. Жеремй — фантастик иқтидор ва жуда меҳнаткаш бола. У ушбу дақиқаларга лойиқ эди ва келажакда янада кўпроғига эришади".
Ўтган мавсумда Монга Чемпионшип тарихидаги энг ёш гол муаллифига ҳам айланди. У Престон Норт Энд дарвозасини ишғол қилиб, мавсум давомида 27 та ўйинда битта гол ва иккита голли узатмани амалга оширди. Бироқ унинг индивидуал ҳаракатлари Лестер Ситининг қуйи дивизионга тушиб кетишидан қутқариб қола олмади. Жамоанинг Леагуе Онега тушиши футболчининг кетишини тезлаштирди.
Микел Артета учун ушбу трансфер жамоа таркибини ёшартириш ва ҳужум чизиғида рақобатни кучайтириш йўлидаги муҳим қадамдир. Арсенал келаси мавсумда нафақат Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қилишни, балки Чемпионлар лигасида ҳам зафари қучишни мақсад қилган. Жеремй Монга каби ёш иқтидорлар эса жамоанинг узоқ муддатли стратегиясининг ажралмас қисми ҳисобланади.
…