Моуриньо «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор бор

·0·Спорт
Моуриньо «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор бор

Мадриднинг «Реал» клуби яримҳимоячиси Орельен Тчуамени келаси мавсумда ҳам жамоада қолиши кутилмоқда.

TEAMtalk маълумотига кўра, янги бош мураббий Жозе Моуриньо франциялик футболчига асосий таркибда доимий ўрин беришни режалаштирмоқда.

Тчуамени сотилиши мумкин эди

Манбага кўра, «Реал» аввалроқ Тчуаменини сотиш вариантини кўриб чиққан.

Шу вазиятдан «Манчестер Юнайтед» ва «Ливерпуль» фойдаланишни мақсад қилган. Англия клублари ёзги трансфер ойнаси давомида футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб борган.

Моуриньо режаси вазиятни ўзгартирди

Жозе Моуриньо «Реал» бош мураббийи сифатида яримҳимоя чизиғи бўйича ўз қарашини шакллантиргани айтилмоқда.

Португалиялик мутахассис Тчуаменини келаси мавсумда асосий таркибда муҳим футболчи сифатида кўрмоқда. Шу сабаб унинг жамоадан кетиши ҳозирча деярли истисно қилинган.

«Реал» бошқа трансфер режаларидан воз кечди

Хабарларга қараганда, мадридликлар Энцо Фернандес ва Родри каби яримҳимоячиларни харид қилиш режасидан воз кечган.

Шундан кейин Моуриньо асосий эътиборни ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратган. Бу қарор Тчуаменининг «Реал»да қолиш эҳтимолини янада оширган.

Футболчининг ўзи ҳам кетишни сўрамаган

Тчуамени томонидан трансфер талаб қилинмагани ҳам қайд этилмоқда.

Франциялик яримҳимоячи «Реал»да қолиб, асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллашни мақсад қилган.

Англия клублари учун эшик ёпилмоқда

«Манчестер Юнайтед» ва «Ливерпуль» Тчуамени вазиятини кузатган бўлса-да, «Реал»нинг позицияси ўзгарган кўринади.

Энди асосий интрига шунда: Моуриньо Тчуаменини янги мавсумда қайси рольда ишлатади ва франциялик футболчи Мадридда ўз ўрнини тўлиқ мустаҳкамлай оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Бугун, 13:51Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаЭрлинг Холандни қандай тўхтатиш мумкин? Англия терма жамоаси учун асосий формулаБугун, 13:14Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди