Моуриньо «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор бор
Мадриднинг «Реал» клуби яримҳимоячиси Орельен Тчуамени келаси мавсумда ҳам жамоада қолиши кутилмоқда.
TEAMtalk маълумотига кўра, янги бош мураббий Жозе Моуриньо франциялик футболчига асосий таркибда доимий ўрин беришни режалаштирмоқда.
Тчуамени сотилиши мумкин эди
Манбага кўра, «Реал» аввалроқ Тчуаменини сотиш вариантини кўриб чиққан.
Шу вазиятдан «Манчестер Юнайтед» ва «Ливерпуль» фойдаланишни мақсад қилган. Англия клублари ёзги трансфер ойнаси давомида футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб борган.
Моуриньо режаси вазиятни ўзгартирди
Жозе Моуриньо «Реал» бош мураббийи сифатида яримҳимоя чизиғи бўйича ўз қарашини шакллантиргани айтилмоқда.
Португалиялик мутахассис Тчуаменини келаси мавсумда асосий таркибда муҳим футболчи сифатида кўрмоқда. Шу сабаб унинг жамоадан кетиши ҳозирча деярли истисно қилинган.
«Реал» бошқа трансфер режаларидан воз кечди
Хабарларга қараганда, мадридликлар Энцо Фернандес ва Родри каби яримҳимоячиларни харид қилиш режасидан воз кечган.
Шундан кейин Моуриньо асосий эътиборни ҳимоя чизиғини кучайтиришга қаратган. Бу қарор Тчуаменининг «Реал»да қолиш эҳтимолини янада оширган.
Футболчининг ўзи ҳам кетишни сўрамаган
Тчуамени томонидан трансфер талаб қилинмагани ҳам қайд этилмоқда.
Франциялик яримҳимоячи «Реал»да қолиб, асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллашни мақсад қилган.
Англия клублари учун эшик ёпилмоқда
«Манчестер Юнайтед» ва «Ливерпуль» Тчуамени вазиятини кузатган бўлса-да, «Реал»нинг позицияси ўзгарган кўринади.
Энди асосий интрига шунда: Моуриньо Тчуаменини янги мавсумда қайси рольда ишлатади ва франциялик футболчи Мадридда ўз ўрнини тўлиқ мустаҳкамлай оладими?
…