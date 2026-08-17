Джед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилинди

·0·Спорт
Джед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилинди
Қисқача

Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенс 35 миллион евро эвазига Тоттенхемдан Интерга трансфер қилинди. 26 ёшли футболчи Кристиан Киву бошқарувидаги жамоада Реал Мадридга ўтган Дензел Думфриснинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Спенс 2023–2024-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Женоа сафида 16 та ўйин ўтказган, шунингдек, Ренн ва Лидс Юнайтед клубларида ижара асосида тўп сурган.

Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенс фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. У 35 миллион евро эвазига Лондоннинг Тоттенхем клубидан миланликлар сафига кўчиб ўтди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли футболчининг Италия чемпионига ўтишидаги асосий сабаблардан бири клубнинг бой тарихи ва унинг шонли анъаналари бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги чақирув ва тарихий қадам

Спенс якунланган жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинларидан сўнг Кристиан Киву бошқарувидаги жамоа эътиборини тортган эди. Реал Мадридга йўл олган Дензел Думфриснинг ўрнини эгаллаши кутилаётган футболчи трансфер расмийлашгач, ўзининг таассуротлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, клуб музейидаги совринлар ва жамоанинг салоҳияти унинг танловида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

"Мен шубҳасиз тарихга учрадим. Орқамиздаги барча ўша совринларга бир назар ташлашнинг ўзи кифоя. Бу ҳақиқатан ҳам улкан клуб. Бу мен ва оилам учун катта қадам," — дея таъкидлаган Джед Спенс клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Европадаги бой тажриба

Англиялик ҳимоячи учун А серия нотаниш муҳит эмас. У бундан икки йил аввал, 2023–2024-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Женоа сафида 16 та ўйин ўтказишга улгурган эди. Шунингдек, у Тоттенхем билан шартномаси давомида Франциянинг Ренн ҳамда Англиянинг Лидс Юнайтед клубларида ҳам ижара асосида тўп суриб, қимматли тажриба тўплаган.

"Хорижда тўп сурганингизда жуда кўп нарсани ўрганасиз. Чет элда юрган кезларимда ҳақиқий эркак бўлиб шаклланганимни айта оламан ва бу тажрибалар учун миннатдорман," — дея қўшимча қилди 26 ёшли ўйинчи.

Интер сафидаги янги танишлар

Италия чемпионининг ёзги трансферлар давридаги бешинчи харидига айланган Спенс миланликлар кийиниш хонасида ўзига таниш бўлган футболчиларни учратади. У яқинда якунланган мундиалда Англия терма жамоасида бирга ўйнаган Жон Стоунз ҳамда Женоадаги ижараси давомида жамоадош бўлган захира дарвозабони Хосеп Мартинес билан қайта жамоадошга айланади.

Маълумот учун, Джед Спенс ЖЧда Англия билан бронза медалларини қўлга киритишга муносиб ҳисса қўшиб, турнир давомида 19 та тўпни олиб қўйиш амалиётини бажариб ажралиб турганди. Унинг янги жамоасидаги дебюти ва Скудетто тожини ҳимоя қилиш йўлидаги илк синови келшанба куни Монзага қарши А сериянинг очилиш ўйинида бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Джед СпенсИнтерТоттенхемА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 10:00Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашувНеймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашувБугун, 09:53Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Бугун, 09:27Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиМареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 09:13Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Бугун, 09:04«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?