Джед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилинди
Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенс 35 миллион евро эвазига Тоттенхемдан Интерга трансфер қилинди. 26 ёшли футболчи Кристиан Киву бошқарувидаги жамоада Реал Мадридга ўтган Дензел Думфриснинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Спенс 2023–2024-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Женоа сафида 16 та ўйин ўтказган, шунингдек, Ренн ва Лидс Юнайтед клубларида ижара асосида тўп сурган.
Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенс фаолиятини Италия А сериясида давом эттирадиган бўлди. У 35 миллион евро эвазига Лондоннинг Тоттенхем клубидан миланликлар сафига кўчиб ўтди. Goal.com хабар беришича, 26 ёшли футболчининг Италия чемпионига ўтишидаги асосий сабаблардан бири клубнинг бой тарихи ва унинг шонли анъаналари бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги чақирув ва тарихий қадамСпенс якунланган жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинларидан сўнг Кристиан Киву бошқарувидаги жамоа эътиборини тортган эди. Реал Мадридга йўл олган Дензел Думфриснинг ўрнини эгаллаши кутилаётган футболчи трансфер расмийлашгач, ўзининг таассуротлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, клуб музейидаги совринлар ва жамоанинг салоҳияти унинг танловида ҳал қилувчи рол ўйнаган.
"Мен шубҳасиз тарихга учрадим. Орқамиздаги барча ўша совринларга бир назар ташлашнинг ўзи кифоя. Бу ҳақиқатан ҳам улкан клуб. Бу мен ва оилам учун катта қадам," — дея таъкидлаган Джед Спенс клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Европадаги бой тажрибаАнглиялик ҳимоячи учун А серия нотаниш муҳит эмас. У бундан икки йил аввал, 2023–2024-йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Женоа сафида 16 та ўйин ўтказишга улгурган эди. Шунингдек, у Тоттенхем билан шартномаси давомида Франциянинг Ренн ҳамда Англиянинг Лидс Юнайтед клубларида ҳам ижара асосида тўп суриб, қимматли тажриба тўплаган.
"Хорижда тўп сурганингизда жуда кўп нарсани ўрганасиз. Чет элда юрган кезларимда ҳақиқий эркак бўлиб шаклланганимни айта оламан ва бу тажрибалар учун миннатдорман," — дея қўшимча қилди 26 ёшли ўйинчи.
Интер сафидаги янги танишларИталия чемпионининг ёзги трансферлар давридаги бешинчи харидига айланган Спенс миланликлар кийиниш хонасида ўзига таниш бўлган футболчиларни учратади. У яқинда якунланган мундиалда Англия терма жамоасида бирга ўйнаган Жон Стоунз ҳамда Женоадаги ижараси давомида жамоадош бўлган захира дарвозабони Хосеп Мартинес билан қайта жамоадошга айланади.
Маълумот учун, Джед Спенс ЖЧда Англия билан бронза медалларини қўлга киритишга муносиб ҳисса қўшиб, турнир давомида 19 та тўпни олиб қўйиш амалиётини бажариб ажралиб турганди. Унинг янги жамоасидаги дебюти ва Скудетто тожини ҳимоя қилиш йўлидаги илк синови келшанба куни Монзага қарши А сериянинг очилиш ўйинида бўлиб ўтиши кутилмоқда.
…