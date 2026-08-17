Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлди

·4·Спорт
Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлди
Қисқача

Анан Халаилининг Италиянинг Интер клубига ўтиши тиббий кўрик ва спортга яроқлилик талабларидан ўта олмагани сабабли амалга ошмади. Футболчининг агенти Боаз Гореннинг 103FM радиостансиясига айтишича, Италия ва Англия футбол лигаларининг тиббий протоколлари ўртасида сезиларли фарқ бор. Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас шифокорлари футболчини атиги икки дақиқада кўрикдан ўтказиб, унга ўйнаш учун рухсат берган.

Goal.com хабар беришича, Исроил футболчиси Анан Халаилининг Италиянинг Интер клубига ўз вақтида амалга ошмаган трансфери ёзги трансфер ойнасининг энг муҳим воқеаларидан бирига айланди. Дастлаб миланликлар сафини тўлдириши кутилган ҳужумчи тиббий кўрик ва спортга яроқлилик талабларидан ўта олмагач, мазкур трансфер барбод бўлган эди. Оқибатда Интер раҳбарияти ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди ва ҳимоя чизиғига футболчи жалб этишга эътибор қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футболчининг агенти Боаз Горен 103FM радиостанциясига берган интервюсида мазкур келишув нима сабабдан амалга ошмагани ва вазиятдан қандай чиқиб кетишгани ҳақида батафсил маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, Интер билан музокаралар тўхтатилганини қабул қилиш осон кечмаган, бироқ муаммо ҳал бўлмаслиги аниқ бўлгач, томонлар вазиятга вазминлик билан ёндашган. Агент ва футболчи бу ҳолатни ҳатто кулги билан қарши олиб, тезда кейинги қадамларга ўтишган.

Тиббий талаблар ва Англия вариант

Агентнинг таъкидлашича, Италия ва Англия футбол лиганинг тиббий протоколлари ўртасида сезиларли фарқлар мавжуд. Анан Халаили Италия қоидаларига кўра мамлакатда ўйнай олмаслиги маълум бўлгач, бошқа чемпионатлар вакиллари унга фаол қизиқиш билдира бошлади. Хусусан, Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас футболчини ўз сафига қўшиб олишда тезкорлик кўрсатди.

Маълум бўлишича, Кристал Пелас шифокорлари футболчининг ҳолатини жуда қисқа фурсатда ўрганиб чиқиб, унга ўйнаш учун рухсат беришган. Боаз Гореннинг айтишича, Англияда тиббий кўрикдан ўтиш ва барча масалаларни ҳал қилиш учун атиги икки дақиқа вақт кетган. Шу тариқа, исроилян футболчи фаолиятини Англия чемпионатида давом эттирадиган бўлди.

Гарчи Интер футболчи учун ҳар доим устувор вариант бўлган бўлса-да, юзага келган вазият туфайли трансфер амалга ошмади. Агентнинг қайд этишича, миланликлар ўзларининг ўйин тизими сабабли биринчи ўринда турганди, Кристал Пелас эса иккинчи вариант сифатида қаролган. Шунга қарамай, трансфер бозори ёпилгунига қадар Европанинг кўплаб нуфузли клублари футболчининг хизматига қизиқиш билдирган.

Анан ХалаилиИнтерКристал ПеласТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиБугун, 21:16Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди