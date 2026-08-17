Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлди
Анан Халаилининг Италиянинг Интер клубига ўтиши тиббий кўрик ва спортга яроқлилик талабларидан ўта олмагани сабабли амалга ошмади. Футболчининг агенти Боаз Гореннинг 103FM радиостансиясига айтишича, Италия ва Англия футбол лигаларининг тиббий протоколлари ўртасида сезиларли фарқ бор. Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас шифокорлари футболчини атиги икки дақиқада кўрикдан ўтказиб, унга ўйнаш учун рухсат берган.
Goal.com хабар беришича, Исроил футболчиси Анан Халаилининг Италиянинг Интер клубига ўз вақтида амалга ошмаган трансфери ёзги трансфер ойнасининг энг муҳим воқеаларидан бирига айланди. Дастлаб миланликлар сафини тўлдириши кутилган ҳужумчи тиббий кўрик ва спортга яроқлилик талабларидан ўта олмагач, мазкур трансфер барбод бўлган эди. Оқибатда Интер раҳбарияти ўз режаларини ўзгартиришга мажбур бўлди ва ҳимоя чизиғига футболчи жалб этишга эътибор қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футболчининг агенти Боаз Горен 103FM радиостанциясига берган интервюсида мазкур келишув нима сабабдан амалга ошмагани ва вазиятдан қандай чиқиб кетишгани ҳақида батафсил маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, Интер билан музокаралар тўхтатилганини қабул қилиш осон кечмаган, бироқ муаммо ҳал бўлмаслиги аниқ бўлгач, томонлар вазиятга вазминлик билан ёндашган. Агент ва футболчи бу ҳолатни ҳатто кулги билан қарши олиб, тезда кейинги қадамларга ўтишган.
Тиббий талаблар ва Англия вариантАгентнинг таъкидлашича, Италия ва Англия футбол лиганинг тиббий протоколлари ўртасида сезиларли фарқлар мавжуд. Анан Халаили Италия қоидаларига кўра мамлакатда ўйнай олмаслиги маълум бўлгач, бошқа чемпионатлар вакиллари унга фаол қизиқиш билдира бошлади. Хусусан, Англия Премер-лигаси вакили Кристал Пелас футболчини ўз сафига қўшиб олишда тезкорлик кўрсатди.
Маълум бўлишича, Кристал Пелас шифокорлари футболчининг ҳолатини жуда қисқа фурсатда ўрганиб чиқиб, унга ўйнаш учун рухсат беришган. Боаз Гореннинг айтишича, Англияда тиббий кўрикдан ўтиш ва барча масалаларни ҳал қилиш учун атиги икки дақиқа вақт кетган. Шу тариқа, исроилян футболчи фаолиятини Англия чемпионатида давом эттирадиган бўлди.
Гарчи Интер футболчи учун ҳар доим устувор вариант бўлган бўлса-да, юзага келган вазият туфайли трансфер амалга ошмади. Агентнинг қайд этишича, миланликлар ўзларининг ўйин тизими сабабли биринчи ўринда турганди, Кристал Пелас эса иккинчи вариант сифатида қаролган. Шунга қарамай, трансфер бозори ёпилгунига қадар Европанинг кўплаб нуфузли клублари футболчининг хизматига қизиқиш билдирган.
…