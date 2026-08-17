UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалди
Ислам Махачев UFC 330 турнирининг марказий жангида Ен Мачадо Герри устидан ҳакамлар қарорига кўра ғалаба қозониб, ярим ўрта вазн камарини ҳимоя қилди. Жангдан сўнг Ҳабиб Нурмагомедов ижтимоий тармоқдаги постида уни тарихий муваффақияти билан табриклади. У Ислам Махачев спортда эришиш мумкин бўлган барча чўққиларни забт этгани ва UFC тарихидаги ғалабали сериялар рекордини янгилаганини таъкидлади.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунига етган аралаш яккакурашлар бўйича нуфузли UFC 330 рақамли турнирининг марказий жанги дунё ММА мухлислари диққат марказида бўлди. Ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги россиялик чемпион Ислам Махачев хавфли даъвогар, Ирландия вакили Йен Мачадо Гэррига қарши 5 раундлик муросасиз тўқнашув ўтказиб, ҳакамлар қарорига кўра ғалаба қозонди ва камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Жанг якунланганидан сўнг, собиқ енгилмас UFC чемпиони ва Махачевнинг энг яқин дўсти ҳамда устози Ҳабиб Нурмагомедов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида махсус пост қолдириб, Исламни ушбу тарихий муваффақият билан қутлади.
«У барча чўққиларни забт этди ва рекордни янгилади»
Ҳабиб Нурмагомедов Махачевнинг спорт тарихида тутган ўрнини юқори баҳолаб, самимий тилакларини изҳор этди:
«„Ютуқ“ — шундай сўзки, спортда у алоҳида аҳамиятга эга. Ислам ва „ютуқ“ сўзлари эса синонимдек бўлиб қолди. У ушбу спорт турида эришиш мумкин бўлган барча юксак чўққиларни забт этди, UFC тарихидаги ғалабали сериялар рекордини янгилади ва ҳақли равишда октагонга чиққан энг буюк атлетлардан бири ҳисобланади.
Аллоҳ таоло сени доимо ўз паноҳида асрасин, яхшилик ва баракада сақласин, биродар».
Тарихий ғалабали серия ва афсоналар даражаси
Йен Мачадо Гэрри устидан қозонилган муваффақият Махачевнинг UFC тарихидаги мутлақ етакчилик мақомини янада мустаҳкамлади:
Рекордлар янгиланиши: Ислам Махачев ташкилот тарихидаги энг узун ғалабали серия қайд этиб, Андерсон Сильванинг рекордини ортда қолдирди;
29-ғалаба: Ушбу натижа орқали Ислам фаолиятидаги ғалабалар сонини 29 тага етказиб, Ҳабиб Нурмагомедовнинг кўрсаткичига (29-0) тенглашиб олди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…