UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалди

·24·Спорт
UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалди
Қисқача

Ислам Махачев UFC 330 турнирининг марказий жангида Ен Мачадо Герри устидан ҳакамлар қарорига кўра ғалаба қозониб, ярим ўрта вазн камарини ҳимоя қилди. Жангдан сўнг Ҳабиб Нурмагомедов ижтимоий тармоқдаги постида уни тарихий муваффақияти билан табриклади. У Ислам Махачев спортда эришиш мумкин бўлган барча чўққиларни забт этгани ва UFC тарихидаги ғалабали сериялар рекордини янгилаганини таъкидлади.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунига етган аралаш яккакурашлар бўйича нуфузли UFC 330 рақамли турнирининг марказий жанги дунё ММА мухлислари диққат марказида бўлди. Ярим ўрта вазн тоифасидаги амалдаги россиялик чемпион Ислам Махачев хавфли даъвогар, Ирландия вакили Йен Мачадо Гэррига қарши 5 раундлик муросасиз тўқнашув ўтказиб, ҳакамлар қарорига кўра ғалаба қозонди ва камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Жанг якунланганидан сўнг, собиқ енгилмас UFC чемпиони ва Махачевнинг энг яқин дўсти ҳамда устози Ҳабиб Нурмагомедов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида махсус пост қолдириб, Исламни ушбу тарихий муваффақият билан қутлади.

«У барча чўққиларни забт этди ва рекордни янгилади»

Ҳабиб Нурмагомедов Махачевнинг спорт тарихида тутган ўрнини юқори баҳолаб, самимий тилакларини изҳор этди:

«„Ютуқ“ — шундай сўзки, спортда у алоҳида аҳамиятга эга. Ислам ва „ютуқ“ сўзлари эса синонимдек бўлиб қолди. У ушбу спорт турида эришиш мумкин бўлган барча юксак чўққиларни забт этди, UFC тарихидаги ғалабали сериялар рекордини янгилади ва ҳақли равишда октагонга чиққан энг буюк атлетлардан бири ҳисобланади.

Аллоҳ таоло сени доимо ўз паноҳида асрасин, яхшилик ва баракада сақласин, биродар».

Тарихий ғалабали серия ва афсоналар даражаси

Йен Мачадо Гэрри устидан қозонилган муваффақият Махачевнинг UFC тарихидаги мутлақ етакчилик мақомини янада мустаҳкамлади:

  • Рекордлар янгиланиши: Ислам Махачев ташкилот тарихидаги энг узун ғалабали серия қайд этиб, Андерсон Сильванинг рекордини ортда қолдирди;

  • 29-ғалаба: Ушбу натижа орқали Ислам фаолиятидаги ғалабалар сонини 29 тага етказиб, Ҳабиб Нурмагомедовнинг кўрсаткичига (29-0) тенглашиб олди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хабиб НурмагомедовИслам МахачевЮФСФиладельфияАндерсон Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?