Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...
Ислам Махачев АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирида 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни мағлуб этиб, ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини ҳимоя қилди ва UFCдаги кетма-кет 17-ғалабасини қўлга киритиб, Андерсон Силванинг рекордини янгилади. Жангнинг тўртинчи раундида Герри партерга ташлаш вақтида энсаси билан Махачевнинг бурнига қаттиқ урган, бироқ шифокорлар лат ейишдан бошқа жиддий жароҳат аниқламаган.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 рақамли турнирининг марказий беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли даъвогар Йен Мачадо Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Муросасиз кечган 25 дақиқалик жанг якунлангач, россиялик чемпион тўртинчи раундда юз берган ва деярли нокаутга олиб келиши мумкин бўлган хавфли вазият тафсилотларини очиқлади.
«Энсаси билан тўғри бурнимга урди»: 4-раунддаги хавфли эпизод
Махачев даъвогарни партерга қулатиш («слэм») пайтида кутилмаган оғир тўқнашув юз берганини таъкидлади:
«Тўртинчи раундда уни бурчакка қисиб, «слэм» (партерга ташлаш) қилдим. Такрорий лавҳани кўрсангиз бўлади — у боши билан бурнимни қаттиқ шикастлади, энсаси билан тўғри бурнимга урди.
Ўша лаҳзада бир неча сонияга кўзим тиниб, юлдузчалар кўриниб кетди. Бурним синган ёки жиддий шикаст етганини дарров ҳис қилдим. Аммо жангдан сўнг шифокорлар кўрикдан ўтказиб, лат ейишдан ташқари бошқа жиддий жароҳат йўқлигини тасдиқлашди».
Ҳакамлар қарори ва баҳсли тўртинчи раунд
Октагондаги тўлиқ 5 раундлик кураш ҳакамларнинг якдил қарори билан якунланди, бироқ раундлар бўйича баҳолашда фарқлар кузатилди:
Икки ҳакам фикри: Сол Д`Амато ва Майк Белл беш раунднинг тўрттасини (49-46 ҳисобида) амалдаги чемпион фойдасига ҳал қилишди;
Учинчи ҳакам баҳоси: Эрик Колон даъвогар Гэрри нафақат учинчи, балки ўша кучли тўқнашув юз берган тўртинчи раундни ҳам ўз фойдасига ҳал этди деб топиб, 48-47 ҳисобини қайд этди.
Андерсон Сильванинг тарихий рекорди янгиланди
Йен Гэрри устидан қозонилган ушбу ғалаба дунё ММА тарихида янги саҳифа очди:
Кетма-кет 17-ғалаба: Бу Ислам Махачевнинг UFC ташкилотидаги кетма-кет 17-ғалабаси бўлди;
Мутлақ рекорд: Ушбу натижа орқали россиялик жангчи ташкилот тарихидаги энг узун ғалабали серия бўйича афсонавий Андерсон Сильванинг кўп йиллик рекордини янгилаб, UFC тарихидаги энг буюк атлетлар қаторидан мустаҳкам ўрин олди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…