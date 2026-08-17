Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...

·2·Спорт
Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...
Қисқача

Ислам Махачев АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирида 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни мағлуб этиб, ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини ҳимоя қилди ва UFCдаги кетма-кет 17-ғалабасини қўлга киритиб, Андерсон Силванинг рекордини янгилади. Жангнинг тўртинчи раундида Герри партерга ташлаш вақтида энсаси билан Махачевнинг бурнига қаттиқ урган, бироқ шифокорлар лат ейишдан бошқа жиддий жароҳат аниқламаган.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 рақамли турнирининг марказий беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли даъвогар Йен Мачадо Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Муросасиз кечган 25 дақиқалик жанг якунлангач, россиялик чемпион тўртинчи раундда юз берган ва деярли нокаутга олиб келиши мумкин бўлган хавфли вазият тафсилотларини очиқлади.

«Энсаси билан тўғри бурнимга урди»: 4-раунддаги хавфли эпизод

Махачев даъвогарни партерга қулатиш («слэм») пайтида кутилмаган оғир тўқнашув юз берганини таъкидлади:

«Тўртинчи раундда уни бурчакка қисиб, «слэм» (партерга ташлаш) қилдим. Такрорий лавҳани кўрсангиз бўлади — у боши билан бурнимни қаттиқ шикастлади, энсаси билан тўғри бурнимга урди.

Ўша лаҳзада бир неча сонияга кўзим тиниб, юлдузчалар кўриниб кетди. Бурним синган ёки жиддий шикаст етганини дарров ҳис қилдим. Аммо жангдан сўнг шифокорлар кўрикдан ўтказиб, лат ейишдан ташқари бошқа жиддий жароҳат йўқлигини тасдиқлашди».

Ҳакамлар қарори ва баҳсли тўртинчи раунд

Октагондаги тўлиқ 5 раундлик кураш ҳакамларнинг якдил қарори билан якунланди, бироқ раундлар бўйича баҳолашда фарқлар кузатилди:

  • Икки ҳакам фикри: Сол Д`Амато ва Майк Белл беш раунднинг тўрттасини (49-46 ҳисобида) амалдаги чемпион фойдасига ҳал қилишди;

  • Учинчи ҳакам баҳоси: Эрик Колон даъвогар Гэрри нафақат учинчи, балки ўша кучли тўқнашув юз берган тўртинчи раундни ҳам ўз фойдасига ҳал этди деб топиб, 48-47 ҳисобини қайд этди.

Андерсон Сильванинг тарихий рекорди янгиланди

Йен Гэрри устидан қозонилган ушбу ғалаба дунё ММА тарихида янги саҳифа очди:

  • Кетма-кет 17-ғалаба: Бу Ислам Махачевнинг UFC ташкилотидаги кетма-кет 17-ғалабаси бўлди;

  • Мутлақ рекорд: Ушбу натижа орқали россиялик жангчи ташкилот тарихидаги энг узун ғалабали серия бўйича афсонавий Андерсон Сильванинг кўп йиллик рекордини янгилаб, UFC тарихидаги энг буюк атлетлар қаторидан мустаҳкам ўрин олди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиUFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиБугун, 10:50Джед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилиндиДжед Спенс Тоттенхемдан Интерга трансфер қилиндиБугун, 10:17Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?