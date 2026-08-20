Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилди
Лондоннинг Челси клуби ўз футболчиси Педро Нетунинг трансфер қийматини 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилагани футбол жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлмоқда. «Аристократлар»нинг собиқ вингери Жо Коул инглиз клубининг бу нархини «кулгили» ва мутлақо асоссиз деб атади. Унинг фикрича, Европанинг етакчи жамоалари бундай сумма эвазига португалиялик футболчини сотиб олишга асло рози бўлмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Педро Нето атрофидаги трансфер миш-мишлари тинмаётган бир пайтда, Челси раҳбарияти ўйинчининг ҳақиқий бозор қийматидан анча юқори нарх талаб қилмоқда. Жо Коул Паддй Повер нашрига берган интервюсида футболчининг адолатли қиймати ҳозирги талаб қилинаётган сумманинг ярмига тенг эканини очиқчасига айтди.
Трансфер нархи ва Саудия омилиСобиқ футболчининг таъкидлашича, соғлом фикрлайдиган бирорта футбол мутахассиси Педро Нето учун 100 миллион фунт тўламайди. Ҳатто Англия Премер-лигасининг амалдаги грандлари ҳам бундай таваккалчиликка бормаслиги аниқ. «Манчестер Сити бундай пулни Педро Нето учун бермаган бўларди», деди Коул ўз сўзида.
Шунга қарамай, мутахассис Саудия Арабистони клублари бу талабни бажаришга қодир эканини истисно этмади. Унинг тахминича, Челси раҳбариятидаги консорциум таркибида саудиялик сармоядорлар борлиги сабабли, клуб айнан Осиё минтақасидан харидор чиқишига умид боғлаётган бўлиши мумкин. Коулнинг баҳолашича, футболчининг реал нархи 50–60 миллион фунт стерлинг атрофида.
Футболчининг ижобий фазилатлариНарх борасидаги қаттиқ танқидларга қарамай, Жо Коул Педро Нетонинг маҳорати ва майдондаги меҳнаткашлигига юқори баҳо берди. У футболчининг тактик жиҳатдан мослашувчанлиги ҳар қандай мураббий учун муҳим қурол эканини алоҳида таъкидлади.
«Мен уни ўйинчи сифатида жуда ҳурмат қиламан. У чинакам жангчи ва майдонда охиригача курашади», деди Коул. Шунингдек, у футболчи майдоннинг чап ва ўнг қанотларида, зарурат туғилса қанот ҳимоячиси позициясида ҳам ўйнай олишини, тажрибали Премер-лига ўйинчиси эканини эътироф этди.
…