Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилди

·0·Спорт
Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилди

Лондоннинг Челси клуби ўз футболчиси Педро Нетунинг трансфер қийматини 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилагани футбол жамоатчилигида катта эътирозларга сабаб бўлмоқда. «Аристократлар»нинг собиқ вингери Жо Коул инглиз клубининг бу нархини «кулгили» ва мутлақо асоссиз деб атади. Унинг фикрича, Европанинг етакчи жамоалари бундай сумма эвазига португалиялик футболчини сотиб олишга асло рози бўлмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Педро Нето атрофидаги трансфер миш-мишлари тинмаётган бир пайтда, Челси раҳбарияти ўйинчининг ҳақиқий бозор қийматидан анча юқори нарх талаб қилмоқда. Жо Коул Паддй Повер нашрига берган интервюсида футболчининг адолатли қиймати ҳозирги талаб қилинаётган сумманинг ярмига тенг эканини очиқчасига айтди.

Трансфер нархи ва Саудия омили

Собиқ футболчининг таъкидлашича, соғлом фикрлайдиган бирорта футбол мутахассиси Педро Нето учун 100 миллион фунт тўламайди. Ҳатто Англия Премер-лигасининг амалдаги грандлари ҳам бундай таваккалчиликка бормаслиги аниқ. «Манчестер Сити бундай пулни Педро Нето учун бермаган бўларди», деди Коул ўз сўзида.

Шунга қарамай, мутахассис Саудия Арабистони клублари бу талабни бажаришга қодир эканини истисно этмади. Унинг тахминича, Челси раҳбариятидаги консорциум таркибида саудиялик сармоядорлар борлиги сабабли, клуб айнан Осиё минтақасидан харидор чиқишига умид боғлаётган бўлиши мумкин. Коулнинг баҳолашича, футболчининг реал нархи 50–60 миллион фунт стерлинг атрофида.

Футболчининг ижобий фазилатлари

Нарх борасидаги қаттиқ танқидларга қарамай, Жо Коул Педро Нетонинг маҳорати ва майдондаги меҳнаткашлигига юқори баҳо берди. У футболчининг тактик жиҳатдан мослашувчанлиги ҳар қандай мураббий учун муҳим қурол эканини алоҳида таъкидлади.

«Мен уни ўйинчи сифатида жуда ҳурмат қиламан. У чинакам жангчи ва майдонда охиригача курашади», деди Коул. Шунингдек, у футболчи майдоннинг чап ва ўнг қанотларида, зарурат туғилса қанот ҳимоячиси позициясида ҳам ўйнай олишини, тажрибали Премер-лига ўйинчиси эканини эътироф этди.

Жо КоулЧелсиПедро НетоТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиЭнзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодмиБугун, 17:37Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди