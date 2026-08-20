Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилди
Аргентина футбол ассоциацияси 2026-йилги жаҳон чемпионати финалига қадар жамоага қарши уюштирилган анти-Аргентина кампаниялари бўлганини маълум қилди. Эълон қилинган видеода терманинг мундиалдаги драматик юриши ва Англия устидан қозонилган тарихий ярим финал ғалабаси ёдга олинди. Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсдаги мағлубиятга қарамай, федерация жамоанинг кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига етиб келганидан фахрланишини билдирди.
Аргентина футбол ассоциацияси 2026-йилги жаҳон чемпионати финалига қадар босиб ўтилган йўл ҳамда жамоага қарши қаратилган уюшган кампанияларга бағишланган таъсирли видеони эълон қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу видео Албиселерте термасининг мундиалдаги драматик юриши ва Англия устидан қозонилган тарихий ярим финал ғалабасини ёдга солади. Мазкур медиахабар жамоа Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсда мағлуб бўлганидан роппа-роса бир ой ўтиб эълон қилинди ва мамлакат футбол жамоатчилиги эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эълон қилинган видеороликда мухлислар кадрлари, энг муҳим ўйинлардаги вазиятлар ҳамда терманинг ҳар бир раундда қийинчиликларни енгиб ўтгани ўз аксини топган. Федерация вакилларининг таъкидлашича, жамоа кенг тарқалган шубҳалар ва танқидларга қарамай, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига етиб боришга муваффақ бўлган. Видео бошида жамоанинг ҳар бир босқичда мушкул вазиятлардан чиқиб кетишдаги матонати алоҳида эътироф этилган.
Танқидларга қарши кураш ва тарихий натижаВидеомурожаат матнида тўғридан-тўғри танқидчиларга мурожаат қилиниб, шундай дейилади: "Бир ой олдин шундай воқеа содир бўлдики, кўпчилик буни хоҳламаганди: Аргентина яна бир финалда ўйнади. Биз ҳар бир ўйинда ортга қайтганимиз ва Англияни ярим финалда мағлуб этиб тарих ёзганимиз содир бўлди". Шу тариқа, федерация жамоа дуч келган қийинчиликлар ва босимларни очиқ-ойдин тилга олган.
Ассоциация баёнотида терма жамоага қарши махсус уюштирилган ҳаракатлар бўлгани даъво қилинади. Хабарга кўра, Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи учрашувдаги мағлубиятга қарамай, жамоа кўрсатган натижадан фахрланади. "Бу гуруҳ Аргентина халқига яна бир финал туҳфа қилиш мақсади билан келди ва бизга қарши қанча анти-Аргентина кампанияси бўлмасин, барибир мақсадимизга етдик", дейилади видеода.
Капитаннинг кўзёши ва келажак учун сабоқВидеороликнинг якуний қисми жамоанинг руҳий ҳолати ва етакчиларига бағишланган. Унда ҳар қандай вазиятда ҳам охиригача курашиш муҳимлиги урғуланган. "Кимдир сизга нимадир содир бўлганини айтса, унга ҳа, денг. С содир бўлдики, ғалаба учун борини берган, охиригача курашган ва боши дик ҳолда майдонни тарк этган жамоа бор эди", дея қайд этилади мурожаатда.
Шунингдек, материалда жамоа сардори Лионель Месси ва унинг шерикларининг ҳиссиётларига алоҳида эътибор қаратилган. Хабарга кўра, сардорнинг кўзёшлари яна бир бор ғалаба қозониш мумкинлигини, бироқ нима бўлишидан қатъи назар, ҳаракатдан тўхтамаслик кераклигини бутун дунёга ўргатган. Бу каби эмоционал чиқишлар Аргентина футболидаги бирлик ва ғалабага бўлган чанқоқликни янада яққол кўрсатиб берди.
…