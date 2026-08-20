Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилди

·3·Спорт
Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилди
Қисқача

Аргентина футбол ассоциацияси 2026-йилги жаҳон чемпионати финалига қадар жамоага қарши уюштирилган анти-Аргентина кампаниялари бўлганини маълум қилди. Эълон қилинган видеода терманинг мундиалдаги драматик юриши ва Англия устидан қозонилган тарихий ярим финал ғалабаси ёдга олинди. Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсдаги мағлубиятга қарамай, федерация жамоанинг кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига етиб келганидан фахрланишини билдирди.

Аргентина футбол ассоциацияси 2026-йилги жаҳон чемпионати финалига қадар босиб ўтилган йўл ҳамда жамоага қарши қаратилган уюшган кампанияларга бағишланган таъсирли видеони эълон қилди. Goal.com хабар беришича, ушбу видео Албиселерте термасининг мундиалдаги драматик юриши ва Англия устидан қозонилган тарихий ярим финал ғалабасини ёдга солади. Мазкур медиахабар жамоа Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсда мағлуб бўлганидан роппа-роса бир ой ўтиб эълон қилинди ва мамлакат футбол жамоатчилиги эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эълон қилинган видеороликда мухлислар кадрлари, энг муҳим ўйинлардаги вазиятлар ҳамда терманинг ҳар бир раундда қийинчиликларни енгиб ўтгани ўз аксини топган. Федерация вакилларининг таъкидлашича, жамоа кенг тарқалган шубҳалар ва танқидларга қарамай, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига етиб боришга муваффақ бўлган. Видео бошида жамоанинг ҳар бир босқичда мушкул вазиятлардан чиқиб кетишдаги матонати алоҳида эътироф этилган.

Танқидларга қарши кураш ва тарихий натижа

Видеомурожаат матнида тўғридан-тўғри танқидчиларга мурожаат қилиниб, шундай дейилади: "Бир ой олдин шундай воқеа содир бўлдики, кўпчилик буни хоҳламаганди: Аргентина яна бир финалда ўйнади. Биз ҳар бир ўйинда ортга қайтганимиз ва Англияни ярим финалда мағлуб этиб тарих ёзганимиз содир бўлди". Шу тариқа, федерация жамоа дуч келган қийинчиликлар ва босимларни очиқ-ойдин тилга олган.

Ассоциация баёнотида терма жамоага қарши махсус уюштирилган ҳаракатлар бўлгани даъво қилинади. Хабарга кўра, Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи учрашувдаги мағлубиятга қарамай, жамоа кўрсатган натижадан фахрланади. "Бу гуруҳ Аргентина халқига яна бир финал туҳфа қилиш мақсади билан келди ва бизга қарши қанча анти-Аргентина кампанияси бўлмасин, барибир мақсадимизга етдик", дейилади видеода.

Капитаннинг кўзёши ва келажак учун сабоқ

Видеороликнинг якуний қисми жамоанинг руҳий ҳолати ва етакчиларига бағишланган. Унда ҳар қандай вазиятда ҳам охиригача курашиш муҳимлиги урғуланган. "Кимдир сизга нимадир содир бўлганини айтса, унга ҳа, денг. С содир бўлдики, ғалаба учун борини берган, охиригача курашган ва боши дик ҳолда майдонни тарк этган жамоа бор эди", дея қайд этилади мурожаатда.

Шунингдек, материалда жамоа сардори Лионель Месси ва унинг шерикларининг ҳиссиётларига алоҳида эътибор қаратилган. Хабарга кўра, сардорнинг кўзёшлари яна бир бор ғалаба қозониш мумкинлигини, бироқ нима бўлишидан қатъи назар, ҳаракатдан тўхтамаслик кераклигини бутун дунёга ўргатган. Бу каби эмоционал чиқишлар Аргентина футболидаги бирлик ва ғалабага бўлган чанқоқликни янада яққол кўрсатиб берди.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон чемпионатиФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13Ювентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторидаЮвентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторидаБугун, 11:50Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиБугун, 10:07Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Бугун, 10:02«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олдиБугун, 09:56Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиБугун, 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди