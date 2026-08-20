Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олди
Каван Салливан Интер Миами ва Пҳиладелпҳиа Унион учрашуви сўнгида юзага келган муштлашувда қатнашгани учун тўғридан-тўғри қизил карточка олди. У акаси Куин Салливанни ҳимоя қилиш учун можаро жойига келиб, Интер Миами ярим ҳимоячиси Янник Брайт билан тўқнашди. Бу Каван Салливаннинг профессионал фаолиятидаги илк четлатилиши бўлди.
Шимолий Америка чемпионатида (MLS) Лионель Месси тўп сурадиган Интер Миами ҳамда Пҳиладелпҳиа Унион жамоалари ўртасидаги баҳс кескин ва асабий вазиятларга бой тарзда якунланди. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувнинг сўнгги дақиқаларида юзага келган оммавий муштлашув мухлислар ва мутахассислар диққат марказида бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг асосий вақти 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланиши кутилаётган эди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларнинг 12-дақиқасига келиб майдонда ҳақиқий тартибсизлик бошланиб кетди ва томонлар ўртасидаги муносабатлар кескин паллага етиб борди.
Майдондаги зиддият ва оммавий муштлашув сабаблариМожаро Пҳиладелпҳиа Унион сафида ҳаракат қилаётган футболчи Куин Салливаннинг жарима майдончаси ичида йиқилишидан сўнг келиб чиқди. Интер Миами ҳимоячиси Иен Фрей йиқилиб ётган рақибининг устидан ўтиб кетаётиб, унга нисбатан қўпол ҳаракат қилгани вазиятни янада жиддийлаштирди.
Ушбу қўшимча жисмоний контактга чидаш бера олмаган Куин Салливан рақибига нисбатан кескин жавоб қайтарди. Ўз навбатида, бу ҳолат майдондаги бошқа футболчиларнинг ҳам эътирозига сабаб бўлиб, қисқа фурсат ичида кўпчилик қатнашган жанжалга айланиб кетди.
Манчестер Сити сафига ўтиши кутилаётган 16 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячи Каван Салливан ўз акасини ҳимоя қилиш мақсадида дарҳол воқеа жойига етиб келди. У Интер Миами ярим ҳимоячиси Янник Брайт билан ўзаро тўқнашиб, уларни ажратишга уринаётган бошқа жамоадошлар қуршовида қолди.
Биринчи қизил карточка ва дисквалификацияБош ҳакам вазиятни жиловлаб, барча низолашувчиларни тинчлантиргач, қоидабузарликларга ҳуқуқий баҳо берди. Унга кўра, муштлашув иштирокчилари бўлган Каван Салливан ҳамда Янник Брайтга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатилди. Можарони бошлаб берган Куин Салливан эса сариқ карточка билан жазоланди.
Ушбу қизил карточка Каван Салливаннинг профессионал фаолиятидаги илк четлатилиш бўлиб тарихга кирди. Ёш футболчи қоидабузарлиги туфайли энди автоматик равишда бир ўйинлик дисквалификацияни ўтаб бериши шарт.
Мазкур жазо туфайли ёш иқтидор эгаси жамоасининг август ойида Аустин ФК клубига қарши сафарда ўтказиладиган навбатдаги MLS учрашувини ўтказиб юборишга мажбур бўлади. Бу ҳолат Шарқий конференция вакили сафида ажойиб мавсум ўтказаётган ёш футболчининг ўйин амалиётидаги вақтинча танаффусга сабаб бўлади.
…