Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олди

·14·Спорт
Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олди
Қисқача

Каван Салливан Интер Миами ва Пҳиладелпҳиа Унион учрашуви сўнгида юзага келган муштлашувда қатнашгани учун тўғридан-тўғри қизил карточка олди. У акаси Куин Салливанни ҳимоя қилиш учун можаро жойига келиб, Интер Миами ярим ҳимоячиси Янник Брайт билан тўқнашди. Бу Каван Салливаннинг профессионал фаолиятидаги илк четлатилиши бўлди.

Шимолий Америка чемпионатида (MLS) Лионель Месси тўп сурадиган Интер Миами ҳамда Пҳиладелпҳиа Унион жамоалари ўртасидаги баҳс кескин ва асабий вазиятларга бой тарзда якунланди. Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувнинг сўнгги дақиқаларида юзага келган оммавий муштлашув мухлислар ва мутахассислар диққат марказида бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг асосий вақти 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланиши кутилаётган эди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларнинг 12-дақиқасига келиб майдонда ҳақиқий тартибсизлик бошланиб кетди ва томонлар ўртасидаги муносабатлар кескин паллага етиб борди.

Майдондаги зиддият ва оммавий муштлашув сабаблари

Можаро Пҳиладелпҳиа Унион сафида ҳаракат қилаётган футболчи Куин Салливаннинг жарима майдончаси ичида йиқилишидан сўнг келиб чиқди. Интер Миами ҳимоячиси Иен Фрей йиқилиб ётган рақибининг устидан ўтиб кетаётиб, унга нисбатан қўпол ҳаракат қилгани вазиятни янада жиддийлаштирди.

Ушбу қўшимча жисмоний контактга чидаш бера олмаган Куин Салливан рақибига нисбатан кескин жавоб қайтарди. Ўз навбатида, бу ҳолат майдондаги бошқа футболчиларнинг ҳам эътирозига сабаб бўлиб, қисқа фурсат ичида кўпчилик қатнашган жанжалга айланиб кетди.

Манчестер Сити сафига ўтиши кутилаётган 16 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячи Каван Салливан ўз акасини ҳимоя қилиш мақсадида дарҳол воқеа жойига етиб келди. У Интер Миами ярим ҳимоячиси Янник Брайт билан ўзаро тўқнашиб, уларни ажратишга уринаётган бошқа жамоадошлар қуршовида қолди.

Биринчи қизил карточка ва дисквалификация

Бош ҳакам вазиятни жиловлаб, барча низолашувчиларни тинчлантиргач, қоидабузарликларга ҳуқуқий баҳо берди. Унга кўра, муштлашув иштирокчилари бўлган Каван Салливан ҳамда Янник Брайтга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатилди. Можарони бошлаб берган Куин Салливан эса сариқ карточка билан жазоланди.

Ушбу қизил карточка Каван Салливаннинг профессионал фаолиятидаги илк четлатилиш бўлиб тарихга кирди. Ёш футболчи қоидабузарлиги туфайли энди автоматик равишда бир ўйинлик дисквалификацияни ўтаб бериши шарт.

Мазкур жазо туфайли ёш иқтидор эгаси жамоасининг август ойида Аустин ФК клубига қарши сафарда ўтказиладиган навбатдаги MLS учрашувини ўтказиб юборишга мажбур бўлади. Бу ҳолат Шарқий конференция вакили сафида ажойиб мавсум ўтказаётган ёш футболчининг ўйин амалиётидаги вақтинча танаффусга сабаб бўлади.

Каван СалливанЛионель МессиИнтер МиамиMLSФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиБугун, 12:14Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди