Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинми

·8·Спорт
Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинми
Қисқача

Арсеналнинг 19 ёшли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли молиявий қоидалар ва клубнинг трансфер сиёсати сабаб сотиб юборилиши мумкин, гарчи у жамоада қолишдан мамнун бўлса ҳам. Иан Райт раҳбарият футболчининг сотилмаслигини очиқ эълон қилмаётгани ва ижрочи директор Ричард Гарлик буни қатъиян рад этмаганидан хавотир билдирди. Майлз Люис-Скелли хизматларига Челси ҳамда Манчестер Юнайтед қизиқиш билдираётгани айтилмоқда.

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Арсенал жамоаси атрофидаги молиявий қоидалар ва трансфер сиёсати мухлисларни жиддий ташвишга солмоқда. Лондонликлар афсонаси Иан Райтнинг фикрича, инглиз футболининг янги юлдузларидан бири бўлган Майлз Люис-Скелли фойда олиш истаги йўлида кутилмаганда сотиб юборилиши хавфи мавжуд. Клуб тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли ярим ҳимоячи Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок учрашувидаги ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ёш футболчининг хизматларига Челси ҳамда Манчестер Юнайтед жамоалари томонидан қизиқишлар билдирилиб, трансфер миш-мишлари тинмаётгани мухлисларни саросимага солмоқда. Арсенал раҳбарияти эса Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Конса учун 51 миллион фунт стерлинг миқдорида келишувга эришгани, шунингдек, бошқа футболчилар сафига қўшиб олингани сабабли молиявий мувозанатни сақлаш учун йирик трансферларни амалга ошириши талаб этилмоқда.

Молиявий қоидалар ва воситачилар таъсири

Стикк то Футбол подкастида сўз юритган Иан Райт клубдаги трансфер сиёсати ва воситачиларнинг ошиб бораётган таъсиридан қаттиқ хавотирда эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, тарбияланувчининг ўзи жамоада қолишдан мамнун ва кетиш нияти йўқ. Бироқ клуб ижрочи директори Ричард Гарликнинг футболчининг сотилишини қатъиян рад этмагани мухлисларнинг хавотирларини янада кучайтирди.

Клуб афсонаси бу миш-мишлар футболчининг оиласи ёки яқинларидан чиқмаётганини, аксинча, бу жараёнда воситачиларнинг ўрни катталигини танқид қилди. "Майлз қолишдан бахтиёр эканини аллақачон айтган. Нега Арсенал унинг сотилмаслигини очиқчасига эълон қилмаяпти?", — дея эътироз билдирди Иан Райт ўз чиқишида. Шунингдек, у Габриел Мартинелли атрофидаги вазият ҳам шубҳали эканини, футболчи клубдан ҳеч қандай алоқа чиқмаганига қарамай, бошқа жамоаларга фаол равишда таклиф қилинаётганини қўшимча қилди.

Трансфер сиёсатидаги зиддиятлар

Иан Райт клуб раҳбариятининг трансфер бозоридаги ҳаракатларида мантиқсизлик борлигига эътибор қаратди. Бир томондан юлдуз футболчиларни таркибга жалб қилиш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга уриниш, иккинчи томондан эса ўз академия тарбияланувчиларидан тезроқ қутилишга интилиш адолатсиз молиявий қоидалар натижаси эканини таъкидлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Премер-лиганинг фойда ва барқарорлик қоидалари клубларни ўз тарбияланувчиларини сотишга мажбур қилмоқда, чунки бу молиявий ҳисоботларда тоза фойда сифатида қайд этилади. Агар Арсенал раҳбарияти бу борада ўзининг қатъий позициясини билдирмаса, клуб ўзининг энг истиқболли ёш истеъдодларини рақибларига бой бериб қўйиши ҳеч гап эмас.

АрсеналИан РайтМайлз Люис-СкеллиПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиБугун, 12:14Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди