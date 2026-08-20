Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинми
Арсеналнинг 19 ёшли тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли молиявий қоидалар ва клубнинг трансфер сиёсати сабаб сотиб юборилиши мумкин, гарчи у жамоада қолишдан мамнун бўлса ҳам. Иан Райт раҳбарият футболчининг сотилмаслигини очиқ эълон қилмаётгани ва ижрочи директор Ричард Гарлик буни қатъиян рад этмаганидан хавотир билдирди. Майлз Люис-Скелли хизматларига Челси ҳамда Манчестер Юнайтед қизиқиш билдираётгани айтилмоқда.
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири бўлган Арсенал жамоаси атрофидаги молиявий қоидалар ва трансфер сиёсати мухлисларни жиддий ташвишга солмоқда. Лондонликлар афсонаси Иан Райтнинг фикрича, инглиз футболининг янги юлдузларидан бири бўлган Майлз Люис-Скелли фойда олиш истаги йўлида кутилмаганда сотиб юборилиши хавфи мавжуд. Клуб тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли ярим ҳимоячи Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок учрашувидаги ёрқин ўйини билан барчанинг эътиборини тортган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, ёш футболчининг хизматларига Челси ҳамда Манчестер Юнайтед жамоалари томонидан қизиқишлар билдирилиб, трансфер миш-мишлари тинмаётгани мухлисларни саросимага солмоқда. Арсенал раҳбарияти эса Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Конса учун 51 миллион фунт стерлинг миқдорида келишувга эришгани, шунингдек, бошқа футболчилар сафига қўшиб олингани сабабли молиявий мувозанатни сақлаш учун йирик трансферларни амалга ошириши талаб этилмоқда.
Молиявий қоидалар ва воситачилар таъсириСтикк то Футбол подкастида сўз юритган Иан Райт клубдаги трансфер сиёсати ва воситачиларнинг ошиб бораётган таъсиридан қаттиқ хавотирда эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, тарбияланувчининг ўзи жамоада қолишдан мамнун ва кетиш нияти йўқ. Бироқ клуб ижрочи директори Ричард Гарликнинг футболчининг сотилишини қатъиян рад этмагани мухлисларнинг хавотирларини янада кучайтирди.
Клуб афсонаси бу миш-мишлар футболчининг оиласи ёки яқинларидан чиқмаётганини, аксинча, бу жараёнда воситачиларнинг ўрни катталигини танқид қилди. "Майлз қолишдан бахтиёр эканини аллақачон айтган. Нега Арсенал унинг сотилмаслигини очиқчасига эълон қилмаяпти?", — дея эътироз билдирди Иан Райт ўз чиқишида. Шунингдек, у Габриел Мартинелли атрофидаги вазият ҳам шубҳали эканини, футболчи клубдан ҳеч қандай алоқа чиқмаганига қарамай, бошқа жамоаларга фаол равишда таклиф қилинаётганини қўшимча қилди.
Трансфер сиёсатидаги зиддиятларИан Райт клуб раҳбариятининг трансфер бозоридаги ҳаракатларида мантиқсизлик борлигига эътибор қаратди. Бир томондан юлдуз футболчиларни таркибга жалб қилиш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга уриниш, иккинчи томондан эса ўз академия тарбияланувчиларидан тезроқ қутилишга интилиш адолатсиз молиявий қоидалар натижаси эканини таъкидлади.
Мутахассисларнинг фикрича, Премер-лиганинг фойда ва барқарорлик қоидалари клубларни ўз тарбияланувчиларини сотишга мажбур қилмоқда, чунки бу молиявий ҳисоботларда тоза фойда сифатида қайд этилади. Агар Арсенал раҳбарияти бу борада ўзининг қатъий позициясини билдирмаса, клуб ўзининг энг истиқболли ёш истеъдодларини рақибларига бой бериб қўйиши ҳеч гап эмас.
…