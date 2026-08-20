Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди

·0·Спорт
Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди

Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячи Жамол Мусиаланинг кейинги фаолияти билан боғлиқ хавотирларга барҳам берди. Германия терма жамоаси аъзоси мавсумолди ўртоқлик ўйинларида қисқа муддатли ҳушини йўқотиш ҳолатларини бошидан кечиргани мухлисларни хавотирга солган эди, бироқ клуб раҳбарияти футболчининг юқори даражада ўйнашда давом этишига ҳеч қандай монелик йўқлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи Хайденхаимга қарши кечган учрашувда (4:2) майдонга тушганидан атиги олти дақиқа ўтиб ҳушини йўқотган. Бу ҳолат бундан тўрт кун олдин Телеком кубоги доирасида РБ Лейпциг билан ўйинда содир бўлган шундай воқеанинг такрорланиши эди. Тиббий ходимлар ёрдамида майдонни тарк этган яримҳимоячи чуқур тиббий кўрикдан ўтказилди.

Соғликдаги муаммо ва шифокорлар хулосаси

Ўйиндан сўнг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мурожаат йўллаган Жамол Мусиала унинг ҳушидан кетишига сабаб бўлган омилни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, тиббий текширувлар натижасида унга қисқа муддатли, осон даволанадиган неврологик дисфункция ташхиси қўйилган. Шунга қарамай, футболчи келажагига оптимистик руҳда қарашини ва фаолиятини муваффақиятли давом эттиришини таъкидлади.

Германиянинг ДПА ахборот агентлиги Бавария клубидаги манбаларга таяниб вазиятга ойдинлик киритди. Клуб вакилларининг таъкидлашича, Мусиаланинг фаолиятига хавф солувчи ҳеч қандай омил мавжуд эмас. Шифокорлар билан маслаҳатлашган ҳолда унинг охирги ўйинлардаги иштироки мукаммал муҳокама қилинган бўлса-да, майдонга қайтиш санаси бўйича ҳали аниқ муддат белгиланмагани айтилмоқда.

Тиббий тушунтириш ва олдинда турган ўйинлар

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар миядаги қисқа муддатли ғайритабиий электр фаоллиги туфайли юзага келади ва одатда 10-20 сония давом этади. Эпилепсия фонди маълумотларига кўра, бу каби енгил тутқаноқлар мақсадли тиббий муолажалар ёрдамида жисмоний фаолиятга таъсир кўрсатмаган ҳолда муваффақиятли бошқарилиши мумкин.

Ҳозирда Бавария клуби тиббий штаби футболчининг ҳолатини яқиндан кузатиб бормоқда. Мюнхенликлар янги мавсумни Германия Суперкубоги доирасида Signal Идуна Парк стадионида Боруссия Дортмунд жамоасига қарши баҳс билан бошлайди. Шундан сўнг, ўтган мавсумдаги ички чемпионат ғолиби Бундеслига доирасида Штутгартга қарши ўз майдонида дастлабки ўйинини ўтказади.

Жамол МусиалаБаварияБундеслигаФутболГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди