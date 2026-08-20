Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди
Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячи Жамол Мусиаланинг кейинги фаолияти билан боғлиқ хавотирларга барҳам берди. Германия терма жамоаси аъзоси мавсумолди ўртоқлик ўйинларида қисқа муддатли ҳушини йўқотиш ҳолатларини бошидан кечиргани мухлисларни хавотирга солган эди, бироқ клуб раҳбарияти футболчининг юқори даражада ўйнашда давом этишига ҳеч қандай монелик йўқлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи Хайденхаимга қарши кечган учрашувда (4:2) майдонга тушганидан атиги олти дақиқа ўтиб ҳушини йўқотган. Бу ҳолат бундан тўрт кун олдин Телеком кубоги доирасида РБ Лейпциг билан ўйинда содир бўлган шундай воқеанинг такрорланиши эди. Тиббий ходимлар ёрдамида майдонни тарк этган яримҳимоячи чуқур тиббий кўрикдан ўтказилди.
Соғликдаги муаммо ва шифокорлар хулосасиЎйиндан сўнг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мурожаат йўллаган Жамол Мусиала унинг ҳушидан кетишига сабаб бўлган омилни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, тиббий текширувлар натижасида унга қисқа муддатли, осон даволанадиган неврологик дисфункция ташхиси қўйилган. Шунга қарамай, футболчи келажагига оптимистик руҳда қарашини ва фаолиятини муваффақиятли давом эттиришини таъкидлади.
Германиянинг ДПА ахборот агентлиги Бавария клубидаги манбаларга таяниб вазиятга ойдинлик киритди. Клуб вакилларининг таъкидлашича, Мусиаланинг фаолиятига хавф солувчи ҳеч қандай омил мавжуд эмас. Шифокорлар билан маслаҳатлашган ҳолда унинг охирги ўйинлардаги иштироки мукаммал муҳокама қилинган бўлса-да, майдонга қайтиш санаси бўйича ҳали аниқ муддат белгиланмагани айтилмоқда.
Тиббий тушунтириш ва олдинда турган ўйинларМутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар миядаги қисқа муддатли ғайритабиий электр фаоллиги туфайли юзага келади ва одатда 10-20 сония давом этади. Эпилепсия фонди маълумотларига кўра, бу каби енгил тутқаноқлар мақсадли тиббий муолажалар ёрдамида жисмоний фаолиятга таъсир кўрсатмаган ҳолда муваффақиятли бошқарилиши мумкин.
Ҳозирда Бавария клуби тиббий штаби футболчининг ҳолатини яқиндан кузатиб бормоқда. Мюнхенликлар янги мавсумни Германия Суперкубоги доирасида Signal Идуна Парк стадионида Боруссия Дортмунд жамоасига қарши баҳс билан бошлайди. Шундан сўнг, ўтган мавсумдаги ички чемпионат ғолиби Бундеслига доирасида Штутгартга қарши ўз майдонида дастлабки ўйинини ўтказади.
…