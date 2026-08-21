Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқди

·0·Спорт
Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқди

Ўзбекистонлик аралаш яккакураш усталари Нурсултон Рўзибоев ва Достон Бозоров АҚШда бўлиб турган вақтда машҳур UFC жангчиси Арман Царукян билан учрашди.

Рўзибоев ўзининг Instagram саҳифасида жойлаган суратдан маълум бўлишича, спортчилар биргаликда балиқ овига чиққан.

АҚШдаги кутилмаган учрашув

Ўрта вазн тоифасида UFCда иштирок этаётган Нурсултон Рўзибоев ҳамда енгил вазн тоифасида Octagon League'нинг собиқ чемпиони бўлган Достон Бозоров айни кунларда АҚШда бўлиб турибди.

Шу вақт давомида юртимиз жангчилари Арманистонлик таниқли UFC спортчиси Арман Царукян билан вақт ўтказди.

Рўзибоев Instagram саҳифасида ушбу учрашувдан сурат жойлаб, мухлислар эътиборини тортди.

Таъкидлаш жоиз, Арман Царукян ўзбекистонлик аралаш яккакураш усталари билан яқин ва яхши муносабатларга эга. Шу боис АҚШдаги бу учрашув ММА мухлисларида ҳам қизиқиш уйғотди.

Спортчиларнинг АҚШдаги учрашуви тафсилотлари

Иштирокчи жангчи

Дивизиони / Ташкилоти

Асосий эътибор ва ҳолати

Нурсултон Рўзибоев

UFC (Ўрта вазн)

АҚШда янги жанги олдидан машғулот ўтамоқда

Достон Бозоров

«Octagon League» собиқ чемпиони

Енгил вазнда халқаро йўналишдаги фаолияти

Арман Царукян

UFC (Енгил вазн ТОП жангчиси)

Ўзбекистонлик спортчилар билан яқин дўстона муносабатда

Машғулотдан ташқари фаолият

Балиқ ови ва табиат қўйнидаги ҳордиқ

Спортчиларнинг жамоавий дам олиш вақти

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев ва Достон Бозоровнинг АҚШда Царукян каби ТОП даражадаги жангчилар билан ёнма-ён машғулот олиб бориши уларнинг навбатдаги жангларидаги ғалабасига қандай таъсир кўрсатади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу қизиқарли янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Бугун, 17:49Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)