Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқди
Ўзбекистонлик аралаш яккакураш усталари Нурсултон Рўзибоев ва Достон Бозоров АҚШда бўлиб турган вақтда машҳур UFC жангчиси Арман Царукян билан учрашди.
Рўзибоев ўзининг Instagram саҳифасида жойлаган суратдан маълум бўлишича, спортчилар биргаликда балиқ овига чиққан.
АҚШдаги кутилмаган учрашув
Ўрта вазн тоифасида UFCда иштирок этаётган Нурсултон Рўзибоев ҳамда енгил вазн тоифасида Octagon League'нинг собиқ чемпиони бўлган Достон Бозоров айни кунларда АҚШда бўлиб турибди.
Шу вақт давомида юртимиз жангчилари Арманистонлик таниқли UFC спортчиси Арман Царукян билан вақт ўтказди.
Рўзибоев Instagram саҳифасида ушбу учрашувдан сурат жойлаб, мухлислар эътиборини тортди.
Таъкидлаш жоиз, Арман Царукян ўзбекистонлик аралаш яккакураш усталари билан яқин ва яхши муносабатларга эга. Шу боис АҚШдаги бу учрашув ММА мухлисларида ҳам қизиқиш уйғотди.
Спортчиларнинг АҚШдаги учрашуви тафсилотлари
Иштирокчи жангчи
Дивизиони / Ташкилоти
Асосий эътибор ва ҳолати
Нурсултон Рўзибоев
UFC (Ўрта вазн)
АҚШда янги жанги олдидан машғулот ўтамоқда
Достон Бозоров
«Octagon League» собиқ чемпиони
Енгил вазнда халқаро йўналишдаги фаолияти
Арман Царукян
UFC (Енгил вазн ТОП жангчиси)
Ўзбекистонлик спортчилар билан яқин дўстона муносабатда
Машғулотдан ташқари фаолият
Балиқ ови ва табиат қўйнидаги ҳордиқ
Спортчиларнинг жамоавий дам олиш вақти
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев ва Достон Бозоровнинг АҚШда Царукян каби ТОП даражадаги жангчилар билан ёнма-ён машғулот олиб бориши уларнинг навбатдаги жангларидаги ғалабасига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА ихлосмандларига ушбу қизиқарли янгиликни дарҳол улашинг!
…