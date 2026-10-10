Сергей Лушан «Машъал»нинг йирик мағлубияти, лидерлар инқирози ҳақида очиқ гапирди

·39·Спорт
Сергей Лушан «Машъал»нинг йирик мағлубияти, лидерлар инқирози ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Машъал» бош мураббийи Сергей Лушан жамоасининг «Қўқон»га қарши 3:0 ҳисобидаги йирик мағлубиятидан сўнг, ҳимоя чизиғидаги қўпол хатолар ва ҳужумдаги сустликни танқид қилди.
  • Мураббий, шунингдек, Сардор Абдураимов каби тажрибали футболчиларнинг ўйин даражаси пасайгани ва жамоада ҳақиқий етакчи йўқлиги ҳақидаги фикрларга қўшилди.
  • Ушбу вазиятдан келиб чиқиб, «Машъал» стратегиясини ўзгартириб, ёш футболчиларга таянишга қарор қилди.

Ўзбекистон Суперлигасининг аутсайдерлари қаторида бораётган Муборакнинг «Машъал» клуби навбатдаги турда жиддий зарбага учради. Қўқон сафарига отланган муборакликлар мезбонларга йирик 3:0 ҳисобида имкониятни бой беришди. Жарима майдони ичидаги қўпол хатолар ва ҳужумдаги сустлик жамоанинг оғир мағлубиятига сабаб бўлди.

Учрашув якунлангач ўтказилган матбуот анжуманида «Машъал» бош мураббийи Сергей Лушан жамоа ичидаги муаммолар, етакчиларнинг ўйинидаги пасайиш ҳамда кадрлар тақчиллиги ҳақида журналистлар билан очиқ ва кескин мулоқот қилди.

«Бундай хатолар билан бошқача натижа кутиб бўлмасди»

Сергей Лушан ўйинга баҳо берар экан, ҳимоя чизиғидаги қўпол камчиликлар натижани олдиндан белгилаб қўйганини яширмади:

  • Мағлубиятнинг муқаррарлиги: «Биз ўйинда мағлуб бўлдик. Жарима майдонимизда шундай хатоларга йўл қўйганимиз учун бугунги мағлубиятга тўлиқ лойиқ эдик. Бу каби қўпол хатолар қилинса, яна қандай натижа кутиш мумкин?» — дея танқидий баҳо берди мутахассис;

  • Ўйин ташаббусининг бой берилиши: Қўқонликлар юзага келган имкониятлардан максимал фойдаланишди, «Машъал» эса ўз жарима майдончасидаги хатоларни бартараф эта олмади.

Тажрибалилар кутилгандек ўйнамаяпти: «Энди ёшларга таянамиз»

Журналистлар томонидан жамоада ўйинни ортидан эргаштирадиган ҳақиқий етакчи йўқлиги ва Сардор Абдураимов сингари тажрибали футболчиларнинг спорт формаси пасайгани ҳақидаги саволга Лушан шундай жавоб қайтарди:

  • Танқид билан розилик: Мураббий савол берувчининг фикрига қўшилиб: «Сиз савол бердингиз-у, жавобини ҳам ўзингиз айтдингиз. Агар етакчиларимиз биз кутган футболни намойиш этаётганида, ҳозирги вазият умуман бошқача бўларди», — деди;

  • Ёшлар сари кескин бурилиш: Тажрибали футболчилар ўзларини кўрсата олмаётгани сабабли клуб стратегияни ўзгартирмоқда: «Таркибга ўзгартиришлар киритяпмиз. Ёш футболчиларимиз ёмон эмас. Энди уларга таянамиз, уларни ривожлантириб, асосий таркибга олиб чиқишга ҳаракат қиламиз. Бизда бошқа йўл қолмади».

Мухторов нега асосий таркибда чиқмади?

Жамоанинг жисмоний ҳолати ва ўйин охирида орқага чекиниб қолиши ҳақидаги муҳокамада мураббий Мухторовнинг захирада қолгани сабабини очиқлади:

  • Машғулотдаги жароҳат: Футболчи ўйиндан олдинги куни машғулот жараёнида кутилмаганда шикастланган: «Аслида у асосий таркибда ўйнаши керак эди. Уни айнан шундай режа билан тайёрлагандик. Аммо машғулотдаги жароҳат барча режаларни ўзгартириб юборди ва мажбуран Жўрабоевни майдонга туширдик»;

  • Оғриқ қолдирувчи укол билан майдонга: «Унинг ўзи ўйинга тушишга тайёрлигини билдириб, уколлар билан бўлса ҳам ёрдам беришини айтди. Шу боис унга охирги 15 дақиқада имконият бердик».

Қўқондаги навбатдаги очко йўқотиш Муборак клубининг турнир жадвалидаги аҳволини янада мураккаблаштирди. Мураббийлар штабининг ёш ўйинчиларга таяниш қарори «Машъал»ни хавфли зонадан олиб чиқа оладими — буни кейинги турлар кўрсатади.

МашъалМуборакСергей ЛушанЎзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирди20 август 06:3410 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг20 сентябр 08:53«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди11 сентябр 21:27“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди13 июл 17:43Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?2 август 18:05Қашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилдиҚашқадарёда банк билан боғлиқ учта фирибгарлик фош этилди15 июл 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?