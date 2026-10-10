Сергей Лушан «Машъал»нинг йирик мағлубияти, лидерлар инқирози ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Машъал» бош мураббийи Сергей Лушан жамоасининг «Қўқон»га қарши 3:0 ҳисобидаги йирик мағлубиятидан сўнг, ҳимоя чизиғидаги қўпол хатолар ва ҳужумдаги сустликни танқид қилди.
- Мураббий, шунингдек, Сардор Абдураимов каби тажрибали футболчиларнинг ўйин даражаси пасайгани ва жамоада ҳақиқий етакчи йўқлиги ҳақидаги фикрларга қўшилди.
- Ушбу вазиятдан келиб чиқиб, «Машъал» стратегиясини ўзгартириб, ёш футболчиларга таянишга қарор қилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг аутсайдерлари қаторида бораётган Муборакнинг «Машъал» клуби навбатдаги турда жиддий зарбага учради. Қўқон сафарига отланган муборакликлар мезбонларга йирик 3:0 ҳисобида имкониятни бой беришди. Жарима майдони ичидаги қўпол хатолар ва ҳужумдаги сустлик жамоанинг оғир мағлубиятига сабаб бўлди.
Учрашув якунлангач ўтказилган матбуот анжуманида «Машъал» бош мураббийи Сергей Лушан жамоа ичидаги муаммолар, етакчиларнинг ўйинидаги пасайиш ҳамда кадрлар тақчиллиги ҳақида журналистлар билан очиқ ва кескин мулоқот қилди.
«Бундай хатолар билан бошқача натижа кутиб бўлмасди»
Сергей Лушан ўйинга баҳо берар экан, ҳимоя чизиғидаги қўпол камчиликлар натижани олдиндан белгилаб қўйганини яширмади:
Мағлубиятнинг муқаррарлиги: «Биз ўйинда мағлуб бўлдик. Жарима майдонимизда шундай хатоларга йўл қўйганимиз учун бугунги мағлубиятга тўлиқ лойиқ эдик. Бу каби қўпол хатолар қилинса, яна қандай натижа кутиш мумкин?» — дея танқидий баҳо берди мутахассис;
Ўйин ташаббусининг бой берилиши: Қўқонликлар юзага келган имкониятлардан максимал фойдаланишди, «Машъал» эса ўз жарима майдончасидаги хатоларни бартараф эта олмади.
Тажрибалилар кутилгандек ўйнамаяпти: «Энди ёшларга таянамиз»
Журналистлар томонидан жамоада ўйинни ортидан эргаштирадиган ҳақиқий етакчи йўқлиги ва Сардор Абдураимов сингари тажрибали футболчиларнинг спорт формаси пасайгани ҳақидаги саволга Лушан шундай жавоб қайтарди:
Танқид билан розилик: Мураббий савол берувчининг фикрига қўшилиб: «Сиз савол бердингиз-у, жавобини ҳам ўзингиз айтдингиз. Агар етакчиларимиз биз кутган футболни намойиш этаётганида, ҳозирги вазият умуман бошқача бўларди», — деди;
Ёшлар сари кескин бурилиш: Тажрибали футболчилар ўзларини кўрсата олмаётгани сабабли клуб стратегияни ўзгартирмоқда: «Таркибга ўзгартиришлар киритяпмиз. Ёш футболчиларимиз ёмон эмас. Энди уларга таянамиз, уларни ривожлантириб, асосий таркибга олиб чиқишга ҳаракат қиламиз. Бизда бошқа йўл қолмади».
Мухторов нега асосий таркибда чиқмади?
Жамоанинг жисмоний ҳолати ва ўйин охирида орқага чекиниб қолиши ҳақидаги муҳокамада мураббий Мухторовнинг захирада қолгани сабабини очиқлади:
Машғулотдаги жароҳат: Футболчи ўйиндан олдинги куни машғулот жараёнида кутилмаганда шикастланган: «Аслида у асосий таркибда ўйнаши керак эди. Уни айнан шундай режа билан тайёрлагандик. Аммо машғулотдаги жароҳат барча режаларни ўзгартириб юборди ва мажбуран Жўрабоевни майдонга туширдик»;
Оғриқ қолдирувчи укол билан майдонга: «Унинг ўзи ўйинга тушишга тайёрлигини билдириб, уколлар билан бўлса ҳам ёрдам беришини айтди. Шу боис унга охирги 15 дақиқада имконият бердик».
Қўқондаги навбатдаги очко йўқотиш Муборак клубининг турнир жадвалидаги аҳволини янада мураккаблаштирди. Мураббийлар штабининг ёш ўйинчиларга таяниш қарори «Машъал»ни хавфли зонадан олиб чиқа оладими — буни кейинги турлар кўрсатади.
Изоҳлар 0
…