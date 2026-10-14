«Атлетико Мадрид» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди

·42·Спорт
«Атлетико Мадрид» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди

Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида «Атлетико Мадрид» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди. Мадридликлар учрашувни фаол бошлаб, биринчи дақиқадаёқ ҳисобни очди. Иккинчи бўлимда яна бир гол киритилди ва мезбонлар ғалабани расмийлаштирди.

Пабло Барриос 1-дақиқада «Атлетико»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг 74-дақиқасида «Манчестер Юнайтед» футболчиси Ленй Йоро қизил карточка олди ва жамоасини бир киши кам қолдирди. 79-дақиқада Адемола Лукман мадридликларнинг иккинчи голини урди.

Учрашув статистикасига кўра, ҳар икки жамоа дарвоза томон 9 мартадан зарба берди. Аниқ зарбалар сони ҳам тенг бўлди, ҳар икки жамоада 4 тадан.

Тўп назоратида «Атлетико» 62 фоиз билан устун келди. Мадридликлар 623 та пас амалга ошириб, 90 фоиз аниқликка эришди. «Манчестер Юнайтед» 357 та пас берди, уларнинг аниқлиги 87 фоизни ташкил қилди.

«Атлетико» футболчилари 11 марта, рақиб эса 13 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди, аммо «Манчестер Юнайтед» футболчисининг қизил карточка олиши учрашувдаги асосий воқеалардан бири бўлди. Бурчак зарбалари бўйича англияликлар 5:2 ҳисобида устун келди.

Атлетико МадридМанчестер ЮнайтедПабло БарриосАдемола ЛукманЛенй Йоро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...Кеча 13:07«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди1 август 21:52Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот бердиАтлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот берди17 июл 12:36«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди25 июл 15:20Атлетико Мадрид PSJ юлдузи Канг-ин Лее трансферини эълон қилди: Янги 7-рақам эгасиАтлетико Мадрид PSJ юлдузи Канг-ин Лее трансферини эълон қилди: Янги 7-рақам эгаси25 июл 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди