«Атлетико Мадрид» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди
Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида «Атлетико Мадрид» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди. Мадридликлар учрашувни фаол бошлаб, биринчи дақиқадаёқ ҳисобни очди. Иккинчи бўлимда яна бир гол киритилди ва мезбонлар ғалабани расмийлаштирди.
Пабло Барриос 1-дақиқада «Атлетико»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг 74-дақиқасида «Манчестер Юнайтед» футболчиси Ленй Йоро қизил карточка олди ва жамоасини бир киши кам қолдирди. 79-дақиқада Адемола Лукман мадридликларнинг иккинчи голини урди.
Учрашув статистикасига кўра, ҳар икки жамоа дарвоза томон 9 мартадан зарба берди. Аниқ зарбалар сони ҳам тенг бўлди, ҳар икки жамоада 4 тадан.
Тўп назоратида «Атлетико» 62 фоиз билан устун келди. Мадридликлар 623 та пас амалга ошириб, 90 фоиз аниқликка эришди. «Манчестер Юнайтед» 357 та пас берди, уларнинг аниқлиги 87 фоизни ташкил қилди.
«Атлетико» футболчилари 11 марта, рақиб эса 13 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди, аммо «Манчестер Юнайтед» футболчисининг қизил карточка олиши учрашувдаги асосий воқеалардан бири бўлди. Бурчак зарбалари бўйича англияликлар 5:2 ҳисобида устун келди.
Изоҳлар 0
…