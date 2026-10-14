«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди
Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида «Барселона» «Галатасарой» майдонида ғалаба қозонди. Учрашув мезбонларнинг голи билан бошланган бўлса-да, кейинги дақиқаларда каталонияликлар ташаббусни ўз қўлига олди ва якунда тўртта гол уришга муваффақ бўлди.
Алексей Батраков 28-дақиқада «Галатасарой»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. «Барселона» биринчи бўлим тугашига икки дақиқа қолганда Жоан Канселу голи орқали ҳисобни тенглаштирди.
Танаффусдан кейин меҳмонлар ҳужумларни кучайтирди. Фермин Лопес 50-дақиқада, Энтони Гордон эса 53-дақиқада гол урди. 65-дақиқада Карим Адейеми яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Барселона»нинг устунлигини мустаҳкамлади.
Ўйин статистикасига кўра, «Барселона» 23 та зарба берган ва уларнинг 12 таси дарвозага аниқ йўналтирилган. «Галатасарой»нинг зарбалари сони 2 тани ташкил қилди.
Тўп назоратида меҳмонлар 65 фоиз билан устун бўлди. Улар 628 та пас амалга ошириб, 92 фоиз аниқликка эришди. «Галатасарой» 274 та пас берди, аниқлик кўрсаткичи 72 фоиз бўлди.
Фоллар сони мезбонларда 12 та, «Барселона»да 10 та. «Галатасарой» икки сариқ карточка олган бўлса, меҳмонлар учрашувни огоҳлантиришларсиз якунлади. Бурчак зарбалари ҳам «Барселона» фойдасига 6:1 бўлди.
Изоҳлар 0
…