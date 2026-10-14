«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди

·38·Спорт
«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди

Европа Чемпионлар лигасининг мунтазам мавсумида «Барселона» «Галатасарой» майдонида ғалаба қозонди. Учрашув мезбонларнинг голи билан бошланган бўлса-да, кейинги дақиқаларда каталонияликлар ташаббусни ўз қўлига олди ва якунда тўртта гол уришга муваффақ бўлди.

Алексей Батраков 28-дақиқада «Галатасарой»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. «Барселона» биринчи бўлим тугашига икки дақиқа қолганда Жоан Канселу голи орқали ҳисобни тенглаштирди.

Танаффусдан кейин меҳмонлар ҳужумларни кучайтирди. Фермин Лопес 50-дақиқада, Энтони Гордон эса 53-дақиқада гол урди. 65-дақиқада Карим Адейеми яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Барселона»нинг устунлигини мустаҳкамлади.

Ўйин статистикасига кўра, «Барселона» 23 та зарба берган ва уларнинг 12 таси дарвозага аниқ йўналтирилган. «Галатасарой»нинг зарбалари сони 2 тани ташкил қилди.

Тўп назоратида меҳмонлар 65 фоиз билан устун бўлди. Улар 628 та пас амалга ошириб, 92 фоиз аниқликка эришди. «Галатасарой» 274 та пас берди, аниқлик кўрсаткичи 72 фоиз бўлди.

Фоллар сони мезбонларда 12 та, «Барселона»да 10 та. «Галатасарой» икки сариқ карточка олган бўлса, меҳмонлар учрашувни огоҳлантиришларсиз якунлади. Бурчак зарбалари ҳам «Барселона» фойдасига 6:1 бўлди.

БарселонаГалатасарой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиЧемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиБугун 06:33Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилинди8 июл 01:50Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!20 сентябр 08:44«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси3 сентябр 21:32“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...5 сентябр 20:48"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди19 сентябр 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди