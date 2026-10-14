«Сабаҳ» ЕЧЛда «Славия»ни таслим этди, «Спортинг» Франциядан ғалаба билан қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида «Славия»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихий ғалабани нишонлади, ўзбекистонлик Умарали Раҳмоналиев учрашувда тўлиқ иштирок этди.
- Шу куни «Sporting» клуби сафарда «Ланс» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- «Сабаҳ» ва «Sporting»нинг ушбу ғалабалари уларнинг мусобақа жадвалидаги ўрнини мустаҳкамлади.
Европа Чемпионлар Лигасида 2-тур баҳслари старт олди. Мусобақанинг мазкур турида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида Праганинг «Славия» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди ва клуб тарихида янги саҳифа очди.
Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев Боку жамоаси сафида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб сўнгги ҳуштагигача тўлиқ ҳаракат қилди ҳамда тарихий ғалабага катта ҳисса қўшди.
Куннинг яна бир қизиқарли баҳсида эса Лиссабоннинг «Спортинг» клуби Франция сафарида «Ланс» жамоасини икки тўп фарқи билан мағлубиятга учратди.
«Сабаҳ» — «Славия»: Бокуликларнинг тарихий муваффақияти
«Сабаҳ» ўз мухлислари қаршисида ташкил этилган ўйинда рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:
Ҳал қилувчи голлар: Иккинчи бўлим бошида, 49-дақиқада Паррис ҳисобни очган бўлса, баҳс якунига яқин — 88-дақиқада Микелс иккинчи голни уриб, якуний натижани мустаҳкамлади (2:0);
Раҳмоналиевнинг ишончли ҳаракати: Ўзбекистонлик яримҳимоячи марказда 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳам ҳимоя, ҳам ҳужум чизиқлари ўртасидаги боғлиқлигини мустаҳкам таъминлади;
«Сабаҳ» таркиби: Покатилов, Зедадка, Солвет (Дашдамиров, 72), Макафи, Пухач, Лепинича, Умарали Раҳмоналиев, Паррис (Мбина, 73), Кейроз, Симич (Ҳайбуллаев, 86), Микелс;
«Славия» таркиби: Маркович, Холеш (Сулейман, 62), Нгессан (Кубиак, 75), Зима, Штурм, Садилек, Мозес, Влчек, Провод, Аяоси, Хорий.
«Ланс» — «Спортинг»: Лиссабонликлар сафарда ишончли ўйин намойиш этди
Францияда кечган беллашувда португалияликлар майдон эгалари устидан устунликка эришди:
Учрашув ҳисоби: 0:2;
Голлар муаллифлари: 22-дақиқада Суарес тезкор гол билан жамоасини олдинга олиб чиқди, 74-дақиқада эса Думбия иккинчи тўпни киритиб, «Спортинг»нинг ғалабасини муқаррар қилди;
«Ланс» таркиби: Риссер, Байду, Ганиу, Антонио, Абдулхамид, Кюизанс, Хайдара, Удол, Товен, Кадиле, Иванович;
«Спортинг» таркиби: Перейра, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Альтимира, Симоэш, Катаму, Думбия, Иранкунда, Суарес.
Ушбу ғалабалардан сўнг «Сабаҳ» ҳамда «Спортинг» клублари мусобақа жадвалидаги ўз мавқеларини янада яхшилаб олишди.
Изоҳлар 0
…