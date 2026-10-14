«Сабаҳ» ЕЧЛда «Славия»ни таслим этди, «Спортинг» Франциядан ғалаба билан қайтди

·37·Спорт
«Сабаҳ» ЕЧЛда «Славия»ни таслим этди, «Спортинг» Франциядан ғалаба билан қайтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида «Славия»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихий ғалабани нишонлади, ўзбекистонлик Умарали Раҳмоналиев учрашувда тўлиқ иштирок этди.
  • Шу куни «Sporting» клуби сафарда «Ланс» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • «Сабаҳ» ва «Sporting»нинг ушбу ғалабалари уларнинг мусобақа жадвалидаги ўрнини мустаҳкамлади.

Европа Чемпионлар Лигасида 2-тур баҳслари старт олди. Мусобақанинг мазкур турида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби ўз майдонида Праганинг «Славия» жамоасини қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди ва клуб тарихида янги саҳифа очди.

Ўзбекистонлик яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев Боку жамоаси сафида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб сўнгги ҳуштагигача тўлиқ ҳаракат қилди ҳамда тарихий ғалабага катта ҳисса қўшди.

Куннинг яна бир қизиқарли баҳсида эса Лиссабоннинг «Спортинг» клуби Франция сафарида «Ланс» жамоасини икки тўп фарқи билан мағлубиятга учратди.

«Сабаҳ» — «Славия»: Бокуликларнинг тарихий муваффақияти

«Сабаҳ» ўз мухлислари қаршисида ташкил этилган ўйинда рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • Ҳал қилувчи голлар: Иккинчи бўлим бошида, 49-дақиқада Паррис ҳисобни очган бўлса, баҳс якунига яқин — 88-дақиқада Микелс иккинчи голни уриб, якуний натижани мустаҳкамлади (2:0);

  • Раҳмоналиевнинг ишончли ҳаракати: Ўзбекистонлик яримҳимоячи марказда 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳам ҳимоя, ҳам ҳужум чизиқлари ўртасидаги боғлиқлигини мустаҳкам таъминлади;

  • «Сабаҳ» таркиби: Покатилов, Зедадка, Солвет (Дашдамиров, 72), Макафи, Пухач, Лепинича, Умарали Раҳмоналиев, Паррис (Мбина, 73), Кейроз, Симич (Ҳайбуллаев, 86), Микелс;

  • «Славия» таркиби: Маркович, Холеш (Сулейман, 62), Нгессан (Кубиак, 75), Зима, Штурм, Садилек, Мозес, Влчек, Провод, Аяоси, Хорий.

«Ланс» — «Спортинг»: Лиссабонликлар сафарда ишончли ўйин намойиш этди

Францияда кечган беллашувда португалияликлар майдон эгалари устидан устунликка эришди:

  • Учрашув ҳисоби: 0:2;

  • Голлар муаллифлари: 22-дақиқада Суарес тезкор гол билан жамоасини олдинга олиб чиқди, 74-дақиқада эса Думбия иккинчи тўпни киритиб, «Спортинг»нинг ғалабасини муқаррар қилди;

  • «Ланс» таркиби: Риссер, Байду, Ганиу, Антонио, Абдулхамид, Кюизанс, Хайдара, Удол, Товен, Кадиле, Иванович;

  • «Спортинг» таркиби: Перейра, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Альтимира, Симоэш, Катаму, Думбия, Иранкунда, Суарес.

Ушбу ғалабалардан сўнг «Сабаҳ» ҳамда «Спортинг» клублари мусобақа жадвалидаги ўз мавқеларини янада яхшилаб олишди.

СабаҳСлавияСпортингЛанс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раҳмоналиевдан ақлбовар қилмас супергол: "Сабаҳ" «Мил-Муғон» ни мағлуб этди (видео)Раҳмоналиевдан ақлбовар қилмас супергол: "Сабаҳ" «Мил-Муғон» ни мағлуб этди (видео)20 сентябр 08:25«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...21 август 20:06«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди«Барселона»га яна бир Суаресми? 38 голлик номзод айтилди27 июл 11:46Жоау Палиньи Тоттенхемни тарк этиб, Sportingга қайтиши мумкинЖоау Палиньи Тоттенхемни тарк этиб, Sportingга қайтиши мумкин18 май 20:57"Порту" ва "Спортинг" жамоалари Португалия кубоги финали йўлланмаси учун ўзаро баҳслашади"Порту" ва "Спортинг" жамоалари Португалия кубоги финали йўлланмаси учун ўзаро баҳслашади28 апрел 06:51Моуринио Бенфика билан Спортингни маг\ълуб этдиМоуринио Бенфика билан Спортингни маг\ълуб этди20 апрел 04:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди