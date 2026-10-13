“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...
Мадриднинг «Атлетико» клуби бош мураббийи Диего Симеоне УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашув олдидан матбуотга фикр билдирди. Испаниянинг нуфузли Marca нашрига интервью берган аргентиналик мутахассис рақибнинг кучи, кучли прессинги ва кутилаётган тактик режалар ҳақида очиқ гапирди.
Гарчи инглиз клуби мавсум бошида бир қатор дурангларга учраган бўлса-да, Симеоне уларнинг ҳужумкор салоҳиятини паст баҳолашга ҳаққи йўқлигини таъкидлади.
Симеоненинг рақибга баҳоси ва тактик ёндашув
«Атлетико» устози учрашувнинг мураккаблигига алоҳида урғу берди:
Прессинг ва тезкорлик: «Эртага ўз майдонимизда бизни жуда яхши прессинг қиладиган ва сафида юқори тезликка эга футболчилари бор рақибга қарши ўйин кутмоқда»;
Хавфли вазиятлар омили: «Мавсум аввалидаги дурангларга қарамай, манчестерликлар худди ўтган мавсумдаги каби жуда кўплаб голли вазиятлар яратишмоқда»;
Ҳал қилувчи вазифа: «Бу — “Манчестер Юнайтед”. Шунинг учун биз ўйин боришини рақиб учун максимал даражада муаммо туғдира оладиган йўналишга буришимиз шарт».
Учрашув тафсилотлари ва вақти
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, умумий босқич, 2-тур;
Жойлашув: Испания пойтахти Мадрид шаҳри, «Метрополитано» стадиони;
Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан 14 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олади.
Мадриддаги ушбу шиддатли баҳс Европа кубокларидаги энг муросасиз ва кутилмаган натижаларга бой қарама-қаршиликлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…