“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...

·8·Спорт
“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...

Мадриднинг «Атлетико» клуби бош мураббийи Диего Симеоне УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-туридан ўрин олган Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашув олдидан матбуотга фикр билдирди. Испаниянинг нуфузли Marca нашрига интервью берган аргентиналик мутахассис рақибнинг кучи, кучли прессинги ва кутилаётган тактик режалар ҳақида очиқ гапирди.

Гарчи инглиз клуби мавсум бошида бир қатор дурангларга учраган бўлса-да, Симеоне уларнинг ҳужумкор салоҳиятини паст баҳолашга ҳаққи йўқлигини таъкидлади.

Симеоненинг рақибга баҳоси ва тактик ёндашув

«Атлетико» устози учрашувнинг мураккаблигига алоҳида урғу берди:

  • Прессинг ва тезкорлик: «Эртага ўз майдонимизда бизни жуда яхши прессинг қиладиган ва сафида юқори тезликка эга футболчилари бор рақибга қарши ўйин кутмоқда»;

  • Хавфли вазиятлар омили: «Мавсум аввалидаги дурангларга қарамай, манчестерликлар худди ўтган мавсумдаги каби жуда кўплаб голли вазиятлар яратишмоқда»;

  • Ҳал қилувчи вазифа: «Бу — “Манчестер Юнайтед”. Шунинг учун биз ўйин боришини рақиб учун максимал даражада муаммо туғдира оладиган йўналишга буришимиз шарт».

Учрашув тафсилотлари ва вақти

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, умумий босқич, 2-тур;

  • Жойлашув: Испания пойтахти Мадрид шаҳри, «Метрополитано» стадиони;

  • Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан 14 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олади.

Мадриддаги ушбу шиддатли баҳс Европа кубокларидаги энг муросасиз ва кутилмаган натижаларга бой қарама-қаршиликлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Атлетико МадридМанчестер ЮнайтедУЕФА Чемпионлар ЛигиДиего Симеоне
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиБугун 13:00«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!9 сентябр 08:30«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди21 сентябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди