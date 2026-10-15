Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси ЛГ Electronикс ва Счнеидер Электрик билан ҳамкорликда Ҳоме Коллектион номли янги ақлли уй аксессуарлари линиясини тақдим этди.
- Ушбу экотизимга хавфсизлик камералари, видеоқўнғироқ, электрон қулф ва термостатлар киради, улар Apple Intelligence тизими ёрдамида iPhone, Apple Watch ва Siri орқали бошқарилади.
- Қурилмалар оила аъзолари уйдан чиққанда автоматик равишда хавфсизликни таъминлайди ва уйга яқинлашганда қулайлик яратади.
Купертино гиганти Apple ақлли уй бозоридаги концепцияни тубдан ўзгартирувчи йирик лойиҳасини расман намойиш қилди. Компания маиший техника соҳаси етакчилари бўлмиш LG Electronics ва Schneider Electric билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги аксессуарлар экотизими — Home Collection линиясини тақдим этди.
Янги туркум хавфсизлик видеокамералари, ақлли видеоқўнғироқ, электрон қулф, ҳарорат датчиклари ва замонавий термостатларни ўз ичига олади. Барча қурилмалар Apple Intelligence сунъий интеллект тизими билан бойитилган бўлиб, iPhone, Apple Watch, «Уй» (Home) иловаси ва Siri ёрдамида ягона марказдан бошқарилади.
Тўлиқ автоматизация: Уйни ўз-ўзидан бошқарувчи муҳит
Home Collection’нинг бош ғояси — инсон аралашувини максимал даражада камайтириш ва қулайлик яратиш:
Ягона экотизим ва Thread технологияси: Барча гаджетлар ягона премиум минималистик дизайнда яратилган ҳамда барқарор ва тезкор алоқани таъминловчи замонавий Thread протоколи асосида ўзаро боғланади;
Ақлли сценарийлар: Оиланинг охирги аъзоси уйдан чиқиб кетиши билан тизим автоматик тарзда эшик қулфларини ёпади, видеокамераларни ишчи ҳолатга келтиради ва электр энергиясини тежаш учун ҳароратни мослайди;
Қайтишга тайёргарлик: Хонадон эгаси уйга яқинлашган вақтда хона ҳарорати қулай ҳолатга келтирилади, у эшик олдига келиши билан қулф автоматик очилади.
LG’дан 2,5K видеокузатув: Сунъий интеллект ва махфийлик
Видеокузатув қурилмаларини ишлаб чиқишга бевосита LG муҳандислари масъул бўлди:
Интеллектуал таниш тизими: 2,5K сифатда тасвирга олувчи тўртта камера одамларни, уй ҳайвонларини, яқинлашган автомобилларни ва эшик олдига ташлаб кетилган жўнатмаларни аниқ фарқлай олади;
Apple Intelligence имкониятлари: Сунъий интеллект ёзиб олинган видеолавҳаларни матнли тавсифга айлантиради, фойдаланувчи эса оддий матнли сўровлар (масалан, «курьер қачон келди?») орқали керакли видео парчасини бир сонияда топиб олиши мумкин;
Бепул булутли хотира ва ички тизим: Ёзувлар iCloud+ сервисида 10 кун сақланади, алоҳида обуна талаб қилинмайди. Wi-Fi тармоғи узилиб қолган тақдирда ҳам қурилмалар ички хотирасига ёзишни давом эттиради;
Туркумдаги моделлар:
LG Video Doorbell: Меҳмонлар ва жўнатмаларни назорат қилувчи иккиталик камерали видеоқўнғироқ;
Floodlight Cam ва Outdoor Cam: Ҳаракат аниқланганда ёнувчи иккита прожекторли ҳамда рангли тунги тасвирга эга ташқи камералар;
Indoor Cam (уй ичи камераси): Махфийликка йўналтирилган бўлиб, уйга одам кирганда объектив автоматик равишда пастга тушиб, ёзишни тўхтатади.
Smart Deadbolt Lock: Калитлар даври ортда қолди
Янги авлод электрон қулфи уй хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқади:
Ultra Wideband (UWB) қулайлиги: Фойдаланувчининг қўлида рақамли калитга эга iPhone ёки Apple Watch бўлса, эшикка яқинлашишнинг ўзи кифоя — қулф автоматик очилади;
Муқобил кириш усуллари: Шунингдек, гаджетларни теккизиб очиш, PIN-код териш ёки яширин туйнук орқали механик калитдан фойдаланиш имконияти сақлаб қолинган;
Қўнғироқ ва қулф интеграцияси: Меҳмон қўнғироқни чалганда огоҳлантириш HomeView экранига, iPhone ёки HomePod колонкаларига келади. Фойдаланувчи меҳмон билан тўғридан-тўғри гаплашиб, iPad ёки телефони орқали эшикни масофадан оча олади. Нотаниш шахслар эшикни бузишга уринса, тизим зудлик билан эгасига сигнал юборади.
Schneider Electric термостатлари ва юқори махфийлик
Ички иқлим назорати ва хавфсизликка доир қўшимча ечимлар:
Adaptive Temperature: Одамлар уйдалиги, ухлаётгани ёки хона бўшлигини сезувчи тизим совитиш ва иситишни мустақил бошқаради. Қўшимча ихчам датчиклар ҳар бир хонадаги намлик ва ҳароратни алоҳида кўрсатади;
Тўлиқ шифрлаш (End-to-End): Барча видеоёзувлар ва уй маълумотлари мутлақ шифрланади. Махфийлик калити фақат уй эгасида бўлади — ҳатто Apple, LG ёки Schneider Electric компаниялари ҳам маълумотларни кўра олмайди. Тармоқ Wi-Fi номи ўзгартирилганда барча аксессуарлар янги уланишга автоматик мослашади.
Нархлар ва савдо қачон бошланади?
Компания янги экотизим нарх сиёсатини ҳам маълум қилди:
Асосий қурилмалар: Видеокамералар, электрон қулф ва термостатлар моделига қараб 200 доллардан 400 долларгача бўлган нархларда баҳоланмоқда;
Датчиклар: Хоналар учун ҳарорат ва намлик датчиклари нархи 40 доллардан бошланади;
Савдо муддати: Apple Home Collection маҳсулотларининг дастлабки партияси 2026 йилнинг декабрь ойида расман сотувга чиқарилади. Тўпламдаги айрим ихтисослашган қурилмалар эса 2027 йил бошидан бозорларга етказиб берилади.
Изоҳлар 0
…