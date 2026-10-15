Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари

·39·Техно
Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси ЛГ Electronикс ва Счнеидер Электрик билан ҳамкорликда Ҳоме Коллектион номли янги ақлли уй аксессуарлари линиясини тақдим этди.
  • Ушбу экотизимга хавфсизлик камералари, видеоқўнғироқ, электрон қулф ва термостатлар киради, улар Apple Intelligence тизими ёрдамида iPhone, Apple Watch ва Siri орқали бошқарилади.
  • Қурилмалар оила аъзолари уйдан чиққанда автоматик равишда хавфсизликни таъминлайди ва уйга яқинлашганда қулайлик яратади.

Купертино гиганти Apple ақлли уй бозоридаги концепцияни тубдан ўзгартирувчи йирик лойиҳасини расман намойиш қилди. Компания маиший техника соҳаси етакчилари бўлмиш LG Electronics ва Schneider Electric билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги аксессуарлар экотизими — Home Collection линиясини тақдим этди.

Янги туркум хавфсизлик видеокамералари, ақлли видеоқўнғироқ, электрон қулф, ҳарорат датчиклари ва замонавий термостатларни ўз ичига олади. Барча қурилмалар Apple Intelligence сунъий интеллект тизими билан бойитилган бўлиб, iPhone, Apple Watch, «Уй» (Home) иловаси ва Siri ёрдамида ягона марказдан бошқарилади.

Тўлиқ автоматизация: Уйни ўз-ўзидан бошқарувчи муҳит

Home Collection’нинг бош ғояси — инсон аралашувини максимал даражада камайтириш ва қулайлик яратиш:

  • Ягона экотизим ва Thread технологияси: Барча гаджетлар ягона премиум минималистик дизайнда яратилган ҳамда барқарор ва тезкор алоқани таъминловчи замонавий Thread протоколи асосида ўзаро боғланади;

  • Ақлли сценарийлар: Оиланинг охирги аъзоси уйдан чиқиб кетиши билан тизим автоматик тарзда эшик қулфларини ёпади, видеокамераларни ишчи ҳолатга келтиради ва электр энергиясини тежаш учун ҳароратни мослайди;

  • Қайтишга тайёргарлик: Хонадон эгаси уйга яқинлашган вақтда хона ҳарорати қулай ҳолатга келтирилади, у эшик олдига келиши билан қулф автоматик очилади.

Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари

LG’дан 2,5K видеокузатув: Сунъий интеллект ва махфийлик

Видеокузатув қурилмаларини ишлаб чиқишга бевосита LG муҳандислари масъул бўлди:

  • Интеллектуал таниш тизими: 2,5K сифатда тасвирга олувчи тўртта камера одамларни, уй ҳайвонларини, яқинлашган автомобилларни ва эшик олдига ташлаб кетилган жўнатмаларни аниқ фарқлай олади;

  • Apple Intelligence имкониятлари: Сунъий интеллект ёзиб олинган видеолавҳаларни матнли тавсифга айлантиради, фойдаланувчи эса оддий матнли сўровлар (масалан, «курьер қачон келди?») орқали керакли видео парчасини бир сонияда топиб олиши мумкин;

  • Бепул булутли хотира ва ички тизим: Ёзувлар iCloud+ сервисида 10 кун сақланади, алоҳида обуна талаб қилинмайди. Wi-Fi тармоғи узилиб қолган тақдирда ҳам қурилмалар ички хотирасига ёзишни давом эттиради;

  • Туркумдаги моделлар:

    • LG Video Doorbell: Меҳмонлар ва жўнатмаларни назорат қилувчи иккиталик камерали видеоқўнғироқ;

    • Floodlight Cam ва Outdoor Cam: Ҳаракат аниқланганда ёнувчи иккита прожекторли ҳамда рангли тунги тасвирга эга ташқи камералар;

    • Indoor Cam (уй ичи камераси): Махфийликка йўналтирилган бўлиб, уйга одам кирганда объектив автоматик равишда пастга тушиб, ёзишни тўхтатади.

Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари

Smart Deadbolt Lock: Калитлар даври ортда қолди

Янги авлод электрон қулфи уй хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқади:

  • Ultra Wideband (UWB) қулайлиги: Фойдаланувчининг қўлида рақамли калитга эга iPhone ёки Apple Watch бўлса, эшикка яқинлашишнинг ўзи кифоя — қулф автоматик очилади;

  • Муқобил кириш усуллари: Шунингдек, гаджетларни теккизиб очиш, PIN-код териш ёки яширин туйнук орқали механик калитдан фойдаланиш имконияти сақлаб қолинган;

  • Қўнғироқ ва қулф интеграцияси: Меҳмон қўнғироқни чалганда огоҳлантириш HomeView экранига, iPhone ёки HomePod колонкаларига келади. Фойдаланувчи меҳмон билан тўғридан-тўғри гаплашиб, iPad ёки телефони орқали эшикни масофадан оча олади. Нотаниш шахслар эшикни бузишга уринса, тизим зудлик билан эгасига сигнал юборади.

Уйдан чиқиб кетишингиз билан ҳамма нарсани ўзи бошқарадиган "ақлли" Apple қурилмалари

Schneider Electric термостатлари ва юқори махфийлик

Ички иқлим назорати ва хавфсизликка доир қўшимча ечимлар:

  • Adaptive Temperature: Одамлар уйдалиги, ухлаётгани ёки хона бўшлигини сезувчи тизим совитиш ва иситишни мустақил бошқаради. Қўшимча ихчам датчиклар ҳар бир хонадаги намлик ва ҳароратни алоҳида кўрсатади;

  • Тўлиқ шифрлаш (End-to-End): Барча видеоёзувлар ва уй маълумотлари мутлақ шифрланади. Махфийлик калити фақат уй эгасида бўлади — ҳатто Apple, LG ёки Schneider Electric компаниялари ҳам маълумотларни кўра олмайди. Тармоқ Wi-Fi номи ўзгартирилганда барча аксессуарлар янги уланишга автоматик мослашади.

Нархлар ва савдо қачон бошланади?

Компания янги экотизим нарх сиёсатини ҳам маълум қилди:

  • Асосий қурилмалар: Видеокамералар, электрон қулф ва термостатлар моделига қараб 200 доллардан 400 долларгача бўлган нархларда баҳоланмоқда;

  • Датчиклар: Хоналар учун ҳарорат ва намлик датчиклари нархи 40 доллардан бошланади;

  • Савдо муддати: Apple Home Collection маҳсулотларининг дастлабки партияси 2026 йилнинг декабрь ойида расман сотувга чиқарилади. Тўпламдаги айрим ихтисослашган қурилмалар эса 2027 йил бошидан бозорларга етказиб берилади.

Apple Home CollectionLG ElectronicsSchneider ElectricApple Intelligence
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этдиДайдреам иловаси Apple Intelligence ёрдамида янги хариди функцияларини тақдим этди14 сентябр 22:29Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қилади10 сентябр 00:28Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этди9 сентябр 23:22Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиЖон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтди9 сентябр 22:53iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?21 июн 19:51Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликлар20 июн 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда