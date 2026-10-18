Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Байер Леверкузен — Фрайбург учрашуви 18 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 19. Диаби М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маза И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э.
Байер Леверкузен захирадагилари: 8. Андрих Р., 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 22. Бонифейс В., 7. Хофманн Й., 17. Лукас, 15. Оэрманн Т., 23. Телла Н., 10. Тиллман М.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 19. Бесте Й., 8. Эггештайн М., 16. Энгельхардт Я., 28. Гинтер М., 42. Гото К., 3. Линхарт П., 33. Макенго Ж., 31. Матанович И., 7. Шерхант Д., 29. Трой П.
Фрайбург захирадагилари: 32. Грифо В., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 22. Ирие К., 17. Кюблер Л., 21. Мюллер Ф., 6. Остерхаге П., 37. Розенфельдер М., 20. Ямамото Р.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
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