“Фрайбург” 85-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 1-ўринга кўтарилди

·0·Спорт
“Фрайбург” 85-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 1-ўринга кўтарилди

Германия Бундеслигасида 5-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Турнинг марказий воқеаси сифатида «Фрайбург» клубининг муросасиз иродаси ва турнир жадвалининг энг юқори поғонасини эгаллаб олишини кўрсатиш мумкин. Майдонда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, жамоа «Шалке» устидан 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.

Шунингдек, турнинг яна бир қизиқарли баҳсида «Кёлн» ўз майдонида оғир дамларни бошдан кечираётган Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини мағлубиятга учратди.

«Фрайбург»нинг драматик ғалабаси: Қизил карточка ва 85-дақиқадаги гол

«Фрайбург» майдонида кечган беллашувда томонлар мухлисларга ҳақиқий кураш ва драма намойиш этишди:

  • Тезкор голлар алмашинуви: 10-дақиқадаёқ Максимилиан Эггештайн мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 30-дақиқада Кенан Караман мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Четлатиш ва синов: 64-дақиқада «Фрайбург» аъзоси Сузуки қизил карточка олиб майдондан четлатилди ва мезбонлар учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;

  • Готонинг ҳал қилувчи зарбаси: Сон жиҳатдан озчиликда қолишига қарамай таслим бўлмаган майдон эгалари 85-дақиқада Кенто Готонинг аниқ зарбаси эвазига ғалаба тўпини киритишди (2:1);

  • Турнир жадвалидаги сакраш: Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколарини 13 тага етказган «Фрайбург» Бундеслиганинг яккапешқадамига айланди. Мағлубиятга учраган «Шалке» эса 5 очко билан 13-ўринда қолмоқда.

«Кёлн» уйида ишончли ўйнади, «Боруссия М» чуқур инқирозда

Турнинг яна бир тўқнашувида аутсайдерга айланиб қолган Менхенгладбах жамоаси навбатдаги зарбани қабул қилиб олди:

  • 2:1 ҳисобидаги ғалаба: «Кёлн» сафида 26-дақиқада Йоҳанессон ҳамда 67-дақиқада Ал Мала киритган тўпларга меҳмонлар атиги бир бор (39-дақиқада Жо Скалли) жавоб қайтара олишди;

  • Аутсайдернинг очкосиз серияси: 5 та турдан сўнг 7 очко тўплаган «Кёлн» жадвалнинг 10-поғонасига жойлашди. Мавсум бошидан буён бирорта ҳам очко жамғара олмаган (0 очко) «Боруссия М» эса мусобақанинг энг сўнгги — 18-ўрнида қолмоқда.

Бундеслиганинг 5-тури кутилмаган натижаларга бой бўлиб, «Фрайбург»нинг камчиликда туриб эришган ғалабаси жамоанинг жорий мавсумдаги юқори мақсадларидан далолат бермоқда.

ФрайбургШалкеКёлнБундеслига 5-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боруссия Дортмунд Саид Эл Мала учун таклиф юборди: Келишув амалга ошмадиБоруссия Дортмунд Саид Эл Мала учун таклиф юборди: Келишув амалга ошмади24 июл 14:34Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилди13 сентябр 21:32"Боруссия Дортмунд" ўзининг 1000-уй учрашувида йирик ғалабани қўлга киритди"Боруссия Дортмунд" ўзининг 1000-уй учрашувида йирик ғалабани қўлга киритди28 апрел 05:00«Фрайбург» Дортмундда 4:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учради«Фрайбург» Дортмундда 4:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учради26 апрел 22:40"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг19 сентябр 22:00Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!12 сентябр 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди