“Фрайбург” 85-дақиқада ғалабани илиб кетиб, 1-ўринга кўтарилди
Германия Бундеслигасида 5-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Турнинг марказий воқеаси сифатида «Фрайбург» клубининг муросасиз иродаси ва турнир жадвалининг энг юқори поғонасини эгаллаб олишини кўрсатиш мумкин. Майдонда бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, жамоа «Шалке» устидан 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.
Шунингдек, турнинг яна бир қизиқарли баҳсида «Кёлн» ўз майдонида оғир дамларни бошдан кечираётган Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини мағлубиятга учратди.
«Фрайбург»нинг драматик ғалабаси: Қизил карточка ва 85-дақиқадаги гол
«Фрайбург» майдонида кечган беллашувда томонлар мухлисларга ҳақиқий кураш ва драма намойиш этишди:
Тезкор голлар алмашинуви: 10-дақиқадаёқ Максимилиан Эггештайн мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 30-дақиқада Кенан Караман мувозанатни тиклаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Четлатиш ва синов: 64-дақиқада «Фрайбург» аъзоси Сузуки қизил карточка олиб майдондан четлатилди ва мезбонлар учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;
Готонинг ҳал қилувчи зарбаси: Сон жиҳатдан озчиликда қолишига қарамай таслим бўлмаган майдон эгалари 85-дақиқада Кенто Готонинг аниқ зарбаси эвазига ғалаба тўпини киритишди (2:1);
Турнир жадвалидаги сакраш: Ушбу ғалабадан сўнг ўз очколарини 13 тага етказган «Фрайбург» Бундеслиганинг яккапешқадамига айланди. Мағлубиятга учраган «Шалке» эса 5 очко билан 13-ўринда қолмоқда.
«Кёлн» уйида ишончли ўйнади, «Боруссия М» чуқур инқирозда
Турнинг яна бир тўқнашувида аутсайдерга айланиб қолган Менхенгладбах жамоаси навбатдаги зарбани қабул қилиб олди:
2:1 ҳисобидаги ғалаба: «Кёлн» сафида 26-дақиқада Йоҳанессон ҳамда 67-дақиқада Ал Мала киритган тўпларга меҳмонлар атиги бир бор (39-дақиқада Жо Скалли) жавоб қайтара олишди;
Аутсайдернинг очкосиз серияси: 5 та турдан сўнг 7 очко тўплаган «Кёлн» жадвалнинг 10-поғонасига жойлашди. Мавсум бошидан буён бирорта ҳам очко жамғара олмаган (0 очко) «Боруссия М» эса мусобақанинг энг сўнгги — 18-ўрнида қолмоқда.
Бундеслиганинг 5-тури кутилмаган натижаларга бой бўлиб, «Фрайбург»нинг камчиликда туриб эришган ғалабаси жамоанинг жорий мавсумдаги юқори мақсадларидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…