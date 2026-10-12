Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди

·41·Спорт
Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» президенти Жоан Лапорта ёш футболчи Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини таъкидлади.
  • Лапортанинг фикрича, Ямалнинг ўтган мавсумдаги Ла Лига чемпионлиги ва жаҳон чемпионатидаги ғалабаси уни ушбу соврин учун асосий даъвогар қилади.
  • Мукофотнинг тақдим этилиши 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтади ва натижалар қатъий сир сақланмоқда.

Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) учун курашда клубнинг ёш вундеркинди Ламин Ямалнинг имкониятлари ҳақида тўхталди. Barca Universal нашри хабарига кўра, клуб раҳбари ёш иқтидор соҳиби ўтган мавсумдаги улкан ютуқлари билан ушбу совринга ҳар томонлама муносиб эканини қатъий таъкидлади.

Лапорта 26 октябрь куни бўлиб ўтадиган маросим олдидан натижалар қатъий сир сақланаётганига қарамай, якуний қарор адолат тамойилларига таянишига умид билдирди.

«Ямалнинг бу совринни ютиши адолатли қарор бўлади»

«Барселона» раҳбари испаниялик вингернинг даъвогарлигини қуйидаги муҳим далиллар билан асослади:

  • Улкан ғалабалар ва рекорд мавсум: «Ямал ушбу мукофотни қўлга киритса, мутлақо адолатли бўларди. Чунки у феноменал мавсум ўтказди — Ла Лига чемпионлигини қўлга киритди ва энг йирик чўққи — жаҳон чемпионатида зафар қучди. Қисқаси, Ламин «Олтин тўп»га тўлиқ ҳақли», — деди Лапорта;

  • Ўз кучига ишонч: Президент футболчининг шахсий амбицияларини қўллаб-қувватлади: «Унинг ўзи ҳам ушбу совринга лойиқ эканини ҳис қилмоқда ва бу ҳақда очиқ гапирмоқда. Мен унинг бундай дадил кайфиятини фақат ижобий баҳолайман».

Лондон кутмоқда: 26 октябрь куни ҳаммаси ойдинлашади

Йилнинг энг муҳим футбол кечаси арафасида интрига юқори чўққисига чиққан:

  • Қатъий сир сақланаётган овозлар: «Барчаси қандай якунланишини тез орада кўрамиз. Ҳозирча натижалар қатъий махфий сақланмоқда. Биз тақдирлаш кечасини катта қизиқиш ва интиқлик билан кутяпмиз», — дея қўшимча қилди Каталония клуби раҳбари;

  • Маросим манзили ва санаси: «Олтин тўп» топшириш тантанаси жорий йилнинг 26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Амалдаги ғолиб: Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда ушбу нуфузли мукофот «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембеле томонидан қўлга киритилган эди.

Агар 26 октябрь куни Ламин Ямал ушбу мукофотни қабул қилиб олса, у футбол тарихида «Олтин тўп»ни қўлга киритган энг ёш юлдузлардан бири сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўяди.

Жоан ЛапортаЛамин ЯмалОлтин тўпБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади15 сентябр 11:15Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди12 сентябр 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди