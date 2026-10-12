Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» президенти Жоан Лапорта ёш футболчи Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» мукофотига муносиб эканини таъкидлади.
- Лапортанинг фикрича, Ямалнинг ўтган мавсумдаги Ла Лига чемпионлиги ва жаҳон чемпионатидаги ғалабаси уни ушбу соврин учун асосий даъвогар қилади.
- Мукофотнинг тақдим этилиши 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтади ва натижалар қатъий сир сақланмоқда.
Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) учун курашда клубнинг ёш вундеркинди Ламин Ямалнинг имкониятлари ҳақида тўхталди. Barca Universal нашри хабарига кўра, клуб раҳбари ёш иқтидор соҳиби ўтган мавсумдаги улкан ютуқлари билан ушбу совринга ҳар томонлама муносиб эканини қатъий таъкидлади.
Лапорта 26 октябрь куни бўлиб ўтадиган маросим олдидан натижалар қатъий сир сақланаётганига қарамай, якуний қарор адолат тамойилларига таянишига умид билдирди.
«Ямалнинг бу совринни ютиши адолатли қарор бўлади»
«Барселона» раҳбари испаниялик вингернинг даъвогарлигини қуйидаги муҳим далиллар билан асослади:
Улкан ғалабалар ва рекорд мавсум: «Ямал ушбу мукофотни қўлга киритса, мутлақо адолатли бўларди. Чунки у феноменал мавсум ўтказди — Ла Лига чемпионлигини қўлга киритди ва энг йирик чўққи — жаҳон чемпионатида зафар қучди. Қисқаси, Ламин «Олтин тўп»га тўлиқ ҳақли», — деди Лапорта;
Ўз кучига ишонч: Президент футболчининг шахсий амбицияларини қўллаб-қувватлади: «Унинг ўзи ҳам ушбу совринга лойиқ эканини ҳис қилмоқда ва бу ҳақда очиқ гапирмоқда. Мен унинг бундай дадил кайфиятини фақат ижобий баҳолайман».
Лондон кутмоқда: 26 октябрь куни ҳаммаси ойдинлашади
Йилнинг энг муҳим футбол кечаси арафасида интрига юқори чўққисига чиққан:
Қатъий сир сақланаётган овозлар: «Барчаси қандай якунланишини тез орада кўрамиз. Ҳозирча натижалар қатъий махфий сақланмоқда. Биз тақдирлаш кечасини катта қизиқиш ва интиқлик билан кутяпмиз», — дея қўшимча қилди Каталония клуби раҳбари;
Маросим манзили ва санаси: «Олтин тўп» топшириш тантанаси жорий йилнинг 26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади;
Амалдаги ғолиб: Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда ушбу нуфузли мукофот «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембеле томонидан қўлга киритилган эди.
Агар 26 октябрь куни Ламин Ямал ушбу мукофотни қабул қилиб олса, у футбол тарихида «Олтин тўп»ни қўлга киритган энг ёш юлдузлардан бири сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўяди.
Изоҳлар 0
…