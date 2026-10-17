Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...

·8·Спорт
Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ "Олтин тўп" соҳиби Ривалдо, 2026-йилги мукофот учун энг кучли номзод сифатида "Барселона" ёш вундеркинди Ламин Ямални кўрсатди.
  • Бразилиялик афсона Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Гарри Кейн каби юлдузларни ҳам эътироф этди, аммо Ямалнинг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонганлиги ва "Барселона" сафидаги фантастик ўйинини алоҳида таъкидлади.

Бразилия миллий жамоаси ва Каталониянинг «Барселона» клуби афсонавий юлдузи, собиқ «Олтин тўп» соҳиби Ривалдо жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти топширилиши олдидан ўз тахминлари билан ўртоқлашди.

«РБ Спорт» нашрига интервью берган тажрибали мутахассис жорий йилги соврин учун курашда «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямални энг кучли номзод сифатида кўрсатди, шунингдек, қитъанинг бошқа юлдузларини ҳам эътироф этди.

«Ямалнинг имконияти жуда юқори»: Ривалдо нима деди?

Бразилиялик афсона асосий даъвогарлар қаторида бир нечта футболчининг хизматларини алоҳида ажратиб кўрсатди:

  • Ламин Ямалнинг устунлиги: «Ламин Ямалнинг имкониятлари жуда юқори — у Испания миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди ва “Барселона” сафида фантастик ўйин намойиш этмоқда;

  • Европа юлдузлари: Шунингдек, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳэм ва Ҳарри Кейн каби юқори савиядаги тўпурарлар ҳам мукофотга муносиб;

  • Месси феномени: АҚШда тўп сураётган бўлса-да, майдонда ҳамон жаҳон даражасидаги бетакрор футбол намойиш этаётган Лионель Мессини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтган бўлардим», — деди Ривалдо.

Маросим санаси ва ўтган йилги соҳиб

Йилнинг энг интригали тадбирига саноқли кунлар қолди:

  • Тақдирлаш куни: 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш тантанали маросими 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтади;

  • Амалдаги ғолиб: Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда ушбу нуфузли индивидуал мукофот Франция миллий жамоаси ва «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембелега насиб этган эди.

Бу йилги овоз бериш натижалари ёш авлод вакили Ламин Ямалнинг тахтга ўтириши ёки тажрибали тўпурарларнинг ғалабаси билан ёдда қолиши мумкин.

Ламин ЯмалРивалдоОлтин тўпБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади15 сентябр 11:15Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...