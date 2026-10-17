Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ "Олтин тўп" соҳиби Ривалдо, 2026-йилги мукофот учун энг кучли номзод сифатида "Барселона" ёш вундеркинди Ламин Ямални кўрсатди.
- Бразилиялик афсона Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳем ва Гарри Кейн каби юлдузларни ҳам эътироф этди, аммо Ямалнинг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонганлиги ва "Барселона" сафидаги фантастик ўйинини алоҳида таъкидлади.
Бразилия миллий жамоаси ва Каталониянинг «Барселона» клуби афсонавий юлдузи, собиқ «Олтин тўп» соҳиби Ривалдо жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал мукофоти топширилиши олдидан ўз тахминлари билан ўртоқлашди.
«РБ Спорт» нашрига интервью берган тажрибали мутахассис жорий йилги соврин учун курашда «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямални энг кучли номзод сифатида кўрсатди, шунингдек, қитъанинг бошқа юлдузларини ҳам эътироф этди.
«Ямалнинг имконияти жуда юқори»: Ривалдо нима деди?
Бразилиялик афсона асосий даъвогарлар қаторида бир нечта футболчининг хизматларини алоҳида ажратиб кўрсатди:
Ламин Ямалнинг устунлиги: «Ламин Ямалнинг имкониятлари жуда юқори — у Испания миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди ва “Барселона” сафида фантастик ўйин намойиш этмоқда;
Европа юлдузлари: Шунингдек, Килиан Мбаппе, Жуд Беллингҳэм ва Ҳарри Кейн каби юқори савиядаги тўпурарлар ҳам мукофотга муносиб;
Месси феномени: АҚШда тўп сураётган бўлса-да, майдонда ҳамон жаҳон даражасидаги бетакрор футбол намойиш этаётган Лионель Мессини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтган бўлардим», — деди Ривалдо.
Маросим санаси ва ўтган йилги соҳиб
Йилнинг энг интригали тадбирига саноқли кунлар қолди:
Тақдирлаш куни: 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш тантанали маросими 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтади;
Амалдаги ғолиб: Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда ушбу нуфузли индивидуал мукофот Франция миллий жамоаси ва «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембелега насиб этган эди.
Бу йилги овоз бериш натижалари ёш авлод вакили Ламин Ямалнинг тахтга ўтириши ёки тажрибали тўпурарларнинг ғалабаси билан ёдда қолиши мумкин.
Изоҳлар 0
…