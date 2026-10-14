Қаршида халқаро суперўйин: “Насаф”ни ОЧЛ-2да қандай хавфли рақиб кутмоқда?

·79·Спорт
Қаршида халқаро суперўйин: “Насаф”ни ОЧЛ-2да қандай хавфли рақиб кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қаршининг «Насаф» жамоаси Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-турида БААнинг «Ал-Ваҳда» клубини қабул қилади.
  • «Ал-Ваҳда» — 4 карра БАА чемпиони, 2007 йилда ОЧЛ ярим финалига чиққан ва 2010 йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этган тажрибали жамоа.
  • Улар таркибида «Ливерпул»да ўйнаган ҳужумчи Кристиан Бентеке ва 2017 йилги «Осиёнинг энг яхши футболчиси»
  • Умар Харбин каби юлдузлар бор.

Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида Бирлашган Араб Амирликларининг энг номдор клубларидан бири — «Ал-Ваҳда»ни қабул қилади. Илк турда Баҳрайннинг «Ал-Халдия» клуби билан сафарда муроса кўчасини танлаган (0:0) қаршиликлар учун бу сафарги синов анча жиддий ва шиддатли кечиши кутилмоқда.

Баҳс 14 октябрь куни Қарши шаҳридаги «Марказий» стадионда Тошкент вақти билан соат 18:45да старт олади.

«Ал-Ваҳда»: Тарих, совринлар ва халқаро тажриба

Абу-Даби шарафини ҳимоя қилувчи мазкур жамоа БАА футболининг ҳақиқий байроқдорларидан саналади:

  • Номи ва лақаби: Араб тилидан таржима қилинганда «Ал-Ваҳда» сўзи «Бирдамлик» ёки «Бирлик» маъносини англатади. Мухлислар орасида эса либос ранги сабабли «Ал-Анаби» («Тўқ қизиллар») номи билан машҳур;

  • Мамлакат ичидаги совринлар: Клуб 4 карра БАА чемпиони (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 карра Президент кубоги, 4 карра Лига кубоги ҳамда 4 карра мамлакат Суперкубоги соҳиби ҳисобланади. Якунланган 2025/26 йилги мавсумда ҳам жамоа финалда «Ал-Айн»ни пенальтилар сериясида енгиб, Лига кубогини қўлга киритди;

  • Халқаро саҳнадаги ютуқлар: 2007 йилги ОЧЛда жамоа «Ал-Ҳилол»ни доғда қолдириб, ярим финалгача етиб борган. 2010 йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиб, юқори тажриба орттирган.

Мураббий ва юлдузлар паради: Кимлардан эҳтиёт бўлиш керак?

Абу-Даби клуби таркибида нафақат Осиё, балки жаҳон футболи ихлосмандларига яхши таниш бўлган номлар тўпланган:

  • Бош мураббий — Периклес Шамушка: Бразилиялик 61 ёшли тажрибали мутахассис. У Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол», «Ал-Шабоб», «Ал-Ғарафа» каби жамоаларини бошқарган ҳамда «Ал-Файсалий» клуби билан ўз тарихида илк бор Қирол кубогида зафар қучган;

  • Кристиан Бентеке: Англия Премьер-лигасида «Ливерпуль», «Астон Вилла» ва «Кристал Пэлас» сафларида порлаган белгиялик баҳайбат ҳужумчи. 2026 йил январида жамоага келиб қўшилган Бентеке рақиб жарима майдонида ҳақиқий хавф манбаи ҳисобланади;

  • Умар Харбин: 2017 йилда «Осиёнинг энг яхши футболчиси» деб топилган Сурия миллий жамоаси тўпурари. «Ал-Ҳилол» билан ОЧЛда катта тажрибага эга бўлган ҳужумчи 2021 йилдан буён жамоа етакчиси саналади;

  • Қимматбаҳо янги легионерлар: Клуб ёзги трансфер ойнасида Грециянинг «Панатинаикос» клубидан Словения терма жамоаси яримҳимоячиси Адам Гнезда Черинни 3 миллион еврога харид қилди. Таркибга, шунингдек, «Алавес»дан Мусса Диарра, аргентиналик Лаутаро Монтенегро ва маҳаллий юлдуз Кайо Канедо жалб этилган.

Гуруҳдаги вазият: Иродали ғалабадан сўнг Қарши сафари

«Ал-Ваҳда» ОЧЛ-2 мусобақасини муросасиз кураш билан бошлади:

  • Дастлабки турдаги камбэк: Абу-Даби жамоаси илк баҳсда Қувайтнинг «Қувайт СК» клубига қарши ўйинда 8-дақиқагача 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, якунда 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабани илиб кетди. Ғалаба голини эса 90+7-дақиқада айнан Кристиан Бентеке киритди;

  • «Насаф»нинг вазифаси: Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қиладиган Рўзиқул Бердиев шогирдлари учун рақибнинг кучли ҳужум триосини тўхтатиш ва дастлабки турдаги очко йўқотишининг ўрнини тўлдириш бош мақсадга айланади.

Қаршидаги «Марказий» стадионда кечадиган мазкур қарама-қаршилик гуруҳ ғолиблиги йўлидаги энг муҳим ва шиддатли баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.

НасафАл-ВаҳдаОсиё Чемпионлар лигаси-2Қарш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги баҳсдан сўнг журналистлар саволларига кескин жавоб берди17 сентябр 06:25Баҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошладиБаҳрайндан муҳим бир очко: «Насаф» ОЧЛ-2 баҳсларини «Ал Холидия» майдонида бошлади16 сентябр 23:05«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди16 сентябр 15:17Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очди16 сентябр 06:18«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди10 октябр 00:43Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?4 август 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...