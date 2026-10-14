Қаршида халқаро суперўйин: “Насаф”ни ОЧЛ-2да қандай хавфли рақиб кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қаршининг «Насаф» жамоаси Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-турида БААнинг «Ал-Ваҳда» клубини қабул қилади.
- «Ал-Ваҳда» — 4 карра БАА чемпиони, 2007 йилда ОЧЛ ярим финалига чиққан ва 2010 йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этган тажрибали жамоа.
- Улар таркибида «Ливерпул»да ўйнаган ҳужумчи Кристиан Бентеке ва 2017 йилги «Осиёнинг энг яхши футболчиси»
- Умар Харбин каби юлдузлар бор.
Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг 2-тури доирасида Қаршининг «Насаф» жамоаси ўз майдонида Бирлашган Араб Амирликларининг энг номдор клубларидан бири — «Ал-Ваҳда»ни қабул қилади. Илк турда Баҳрайннинг «Ал-Халдия» клуби билан сафарда муроса кўчасини танлаган (0:0) қаршиликлар учун бу сафарги синов анча жиддий ва шиддатли кечиши кутилмоқда.
Баҳс 14 октябрь куни Қарши шаҳридаги «Марказий» стадионда Тошкент вақти билан соат 18:45да старт олади.
«Ал-Ваҳда»: Тарих, совринлар ва халқаро тажриба
Абу-Даби шарафини ҳимоя қилувчи мазкур жамоа БАА футболининг ҳақиқий байроқдорларидан саналади:
Номи ва лақаби: Араб тилидан таржима қилинганда «Ал-Ваҳда» сўзи «Бирдамлик» ёки «Бирлик» маъносини англатади. Мухлислар орасида эса либос ранги сабабли «Ал-Анаби» («Тўқ қизиллар») номи билан машҳур;
Мамлакат ичидаги совринлар: Клуб 4 карра БАА чемпиони (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 карра Президент кубоги, 4 карра Лига кубоги ҳамда 4 карра мамлакат Суперкубоги соҳиби ҳисобланади. Якунланган 2025/26 йилги мавсумда ҳам жамоа финалда «Ал-Айн»ни пенальтилар сериясида енгиб, Лига кубогини қўлга киритди;
Халқаро саҳнадаги ютуқлар: 2007 йилги ОЧЛда жамоа «Ал-Ҳилол»ни доғда қолдириб, ярим финалгача етиб борган. 2010 йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам иштирок этиб, юқори тажриба орттирган.
Мураббий ва юлдузлар паради: Кимлардан эҳтиёт бўлиш керак?
Абу-Даби клуби таркибида нафақат Осиё, балки жаҳон футболи ихлосмандларига яхши таниш бўлган номлар тўпланган:
Бош мураббий — Периклес Шамушка: Бразилиялик 61 ёшли тажрибали мутахассис. У Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол», «Ал-Шабоб», «Ал-Ғарафа» каби жамоаларини бошқарган ҳамда «Ал-Файсалий» клуби билан ўз тарихида илк бор Қирол кубогида зафар қучган;
Кристиан Бентеке: Англия Премьер-лигасида «Ливерпуль», «Астон Вилла» ва «Кристал Пэлас» сафларида порлаган белгиялик баҳайбат ҳужумчи. 2026 йил январида жамоага келиб қўшилган Бентеке рақиб жарима майдонида ҳақиқий хавф манбаи ҳисобланади;
Умар Харбин: 2017 йилда «Осиёнинг энг яхши футболчиси» деб топилган Сурия миллий жамоаси тўпурари. «Ал-Ҳилол» билан ОЧЛда катта тажрибага эга бўлган ҳужумчи 2021 йилдан буён жамоа етакчиси саналади;
Қимматбаҳо янги легионерлар: Клуб ёзги трансфер ойнасида Грециянинг «Панатинаикос» клубидан Словения терма жамоаси яримҳимоячиси Адам Гнезда Черинни 3 миллион еврога харид қилди. Таркибга, шунингдек, «Алавес»дан Мусса Диарра, аргентиналик Лаутаро Монтенегро ва маҳаллий юлдуз Кайо Канедо жалб этилган.
Гуруҳдаги вазият: Иродали ғалабадан сўнг Қарши сафари
«Ал-Ваҳда» ОЧЛ-2 мусобақасини муросасиз кураш билан бошлади:
Дастлабки турдаги камбэк: Абу-Даби жамоаси илк баҳсда Қувайтнинг «Қувайт СК» клубига қарши ўйинда 8-дақиқагача 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, якунда 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабани илиб кетди. Ғалаба голини эса 90+7-дақиқада айнан Кристиан Бентеке киритди;
«Насаф»нинг вазифаси: Ўз мухлислари қаршисида ҳаракат қиладиган Рўзиқул Бердиев шогирдлари учун рақибнинг кучли ҳужум триосини тўхтатиш ва дастлабки турдаги очко йўқотишининг ўрнини тўлдириш бош мақсадга айланади.
Қаршидаги «Марказий» стадионда кечадиган мазкур қарама-қаршилик гуруҳ ғолиблиги йўлидаги энг муҳим ва шиддатли баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…