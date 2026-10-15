Суперлигада 24-тур баҳслари старт олди — натижалар ва асосий тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тур баҳслари бошланди, илк куннинг иккита ўйинида ҳам меҳмон жамоалар минимал ҳисобда ғалаба қозонди.
- «Андижон» ўз уйида «Қизилқум»га 0:1 ҳисобида ютқазди, голни 38-дақиқада Отабек Жўрақўзиев киритди.
- Ғузорда бўлиб ўтган иккинчи учрашувда эса ОКМК «Машъал» устидан 0:1 ҳисобида зафар қучди, ягона голга 84-дақиқада захирадан тушган Асадбек Собиржонов муаллифлик қилди.
Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасида ҳал қилувчи палла — 24-тур учрашувларига расман старт берилди. Турнинг дастлабки кунида Андижон ва Ғузор шаҳарларида иккита қизиқарли ва кескин курашларга бой тўқнашув бўлиб ўтди.
Қизиғи шундаки, ҳар икки баҳсда ҳам меҳмонда тўп сурган клублар минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, муҳим очколарга эга бўлишди.
«Андижон» ўз майдонида «Қизилқум»га ютқазди
Турнир жадвалида 10-ўринда бораётган «Андижон» (30 очко) жамоаси ўз мухлислари қаршисида 8-поғонадаги «Қизилқум»ни (33 очко) қабул қилди:
Ҳал қилувчи дақиқа: Навоийликлар сафида 38-дақиқада Отабек Жўрақўзиев томонидан киритилган ягона гол учрашув тақдирини ҳал қилди;
Ўйиндаги босим: Майдон эгалари иккинчи бўлимда Драган Черан, Азиз Турғунбоев ва Бекзод Сулаймонов каби тажрибали ўйинчиларни жангга ташлаб, вазиятни ўнглашга қанчалик уринмасин, меҳмонлар мудофааси ишончли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.
Суперлига. 24-тур
«Андижон» — «Қизилқум» 0:1
Гол: Отабек Жўрақўзиев (38).
«Андижон»: Элдор Адҳамов, Одилбек Абдумажидов, Пўлатхўжа Холдорхонов (Бекзод Сулаймонов, 61), Ҳумоюнмирзо Иминов, Абдураҳмон Комилов (Абдулвоҳид Ғуломов, 73), Неманья Чаласан, Дамир Темиров (Муҳаммадкарим Тоиров, 61), Усмонали Исмоналиев, Мартин Боакье (Драган Черан, 77), Дониёр Абдуманнопов (Азиз Турғунбоев, 73), Рустам Турдимуродов.
«Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Шаҳзодбек Раҳматуллаев, Ислом Кенжабоев (Аббосбек Абдуғоффоров, 77), Никола Кумбурович, Жамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77), Нодирхон Неъматхонов, Ғиёсжон Ризақулов, Руслан Розиев, Дуглас Майкон, Диёр Рахматиллоев, Отабек Жўрақўзиев.
Олмалиқликлар Ғузорда ирода кўрсатди: 84-дақиқадаги гол
Турнинг иккинчи баҳси Ғузорда кечди. Турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бораётган «Машъал» (4 очко, 16-ўрин) кучли тўртлик даъвогари бўлмиш ОКМК (39 очко, 4-ўрин) жамоасига қарши жиддий қаршилик кўрсатди:
Қаттиқ қаршилик: Мезбонлар катта куч билан ҳимояланиб, деярли баҳс якунига қадар дарвозаси дахлсизлигини сақлаб турди;
Асадбек Собиржоновнинг голи: Миржалол Қосимов шогирдлари 84-дақиқага келибгина рақиб мудофаа қўрғонини ёриб ўтишга муваффақ бўлди — захирадан майдонга тушган Асадбек Собиржонов гол уриб, олмалиқликларга қимматли уч очкони тақдим этди.
«Машъал» — ОКМК 0:1
Гол: Асадбек Собиржонов (84).
«Машъал»: Владислав Русанов, Комилжон Тожиддинов, Жавоҳир Убайдуллаев (Сардор Абдураимов, 46), Маҳмуд Жўрабоев (Исомиддин Нусратов, 14), Тохир Тўхтасинов, Ифеаньи Ифеаньи, Оғабек Абдирахимов, Фирдавс Жовлиев, Муҳаммадали Боймуродов (Зафар Акрамов, 52), Аҳрорбек Раҳимов (Эргаш Исмоилов, 46), Бобир Асқаров.
ОКМК: Ҳамидулло Абдунабиев, Миржамол Қосимов (Сияваш Ҳақназарий, 63), Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев (Аброр Саримсоқов, 46), Азиз Холмуродов, Элдор Бегимов, Хазрат Турсунқулов (Нодир Абдураззоқов, 46), Саидафзалхон Ахроров (Аҳмадулло Муқумжонов, 69), Арихиро Сентоку, Аброр Каримов, Иван Пешич (Асадбек Собиржонов, 46).
Ушбу натижалардан сўнг ОКМК жадвалдаги пешқадамлар таъқибини давом эттирган бўлса, «Қизилқум» сафардаги ғалабаси эвазига ўрта поғоналардаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди. 24-турнинг қолган учрашувлари ҳам шиддатли курашларга бой бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…