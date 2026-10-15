Суперлигада 24-тур баҳслари старт олди — натижалар ва асосий тафсилотлар

·39·Спорт
Суперлигада 24-тур баҳслари старт олди — натижалар ва асосий тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тур баҳслари бошланди, илк куннинг иккита ўйинида ҳам меҳмон жамоалар минимал ҳисобда ғалаба қозонди.
  • «Андижон» ўз уйида «Қизилқум»га 0:1 ҳисобида ютқазди, голни 38-дақиқада Отабек Жўрақўзиев киритди.
  • Ғузорда бўлиб ўтган иккинчи учрашувда эса ОКМК «Машъал» устидан 0:1 ҳисобида зафар қучди, ягона голга 84-дақиқада захирадан тушган Асадбек Собиржонов муаллифлик қилди.

Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасида ҳал қилувчи палла — 24-тур учрашувларига расман старт берилди. Турнинг дастлабки кунида Андижон ва Ғузор шаҳарларида иккита қизиқарли ва кескин курашларга бой тўқнашув бўлиб ўтди.

Қизиғи шундаки, ҳар икки баҳсда ҳам меҳмонда тўп сурган клублар минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, муҳим очколарга эга бўлишди.

«Андижон» ўз майдонида «Қизилқум»га ютқазди

Турнир жадвалида 10-ўринда бораётган «Андижон» (30 очко) жамоаси ўз мухлислари қаршисида 8-поғонадаги «Қизилқум»ни (33 очко) қабул қилди:

  • Ҳал қилувчи дақиқа: Навоийликлар сафида 38-дақиқада Отабек Жўрақўзиев томонидан киритилган ягона гол учрашув тақдирини ҳал қилди;

  • Ўйиндаги босим: Майдон эгалари иккинчи бўлимда Драган Черан, Азиз Турғунбоев ва Бекзод Сулаймонов каби тажрибали ўйинчиларни жангга ташлаб, вазиятни ўнглашга қанчалик уринмасин, меҳмонлар мудофааси ишончли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.

Суперлига. 24-тур

«Андижон» — «Қизилқум» 0:1

Гол: Отабек Жўрақўзиев (38).

  • «Андижон»: Элдор Адҳамов, Одилбек Абдумажидов, Пўлатхўжа Холдорхонов (Бекзод Сулаймонов, 61), Ҳумоюнмирзо Иминов, Абдураҳмон Комилов (Абдулвоҳид Ғуломов, 73), Неманья Чаласан, Дамир Темиров (Муҳаммадкарим Тоиров, 61), Усмонали Исмоналиев, Мартин Боакье (Драган Черан, 77), Дониёр Абдуманнопов (Азиз Турғунбоев, 73), Рустам Турдимуродов.

  • «Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Шаҳзодбек Раҳматуллаев, Ислом Кенжабоев (Аббосбек Абдуғоффоров, 77), Никола Кумбурович, Жамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77), Нодирхон Неъматхонов, Ғиёсжон Ризақулов, Руслан Розиев, Дуглас Майкон, Диёр Рахматиллоев, Отабек Жўрақўзиев.

Олмалиқликлар Ғузорда ирода кўрсатди: 84-дақиқадаги гол

Турнинг иккинчи баҳси Ғузорда кечди. Турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бораётган «Машъал» (4 очко, 16-ўрин) кучли тўртлик даъвогари бўлмиш ОКМК (39 очко, 4-ўрин) жамоасига қарши жиддий қаршилик кўрсатди:

  • Қаттиқ қаршилик: Мезбонлар катта куч билан ҳимояланиб, деярли баҳс якунига қадар дарвозаси дахлсизлигини сақлаб турди;

  • Асадбек Собиржоновнинг голи: Миржалол Қосимов шогирдлари 84-дақиқага келибгина рақиб мудофаа қўрғонини ёриб ўтишга муваффақ бўлди — захирадан майдонга тушган Асадбек Собиржонов гол уриб, олмалиқликларга қимматли уч очкони тақдим этди.

«Машъал» — ОКМК 0:1

Гол: Асадбек Собиржонов (84).

  • «Машъал»: Владислав Русанов, Комилжон Тожиддинов, Жавоҳир Убайдуллаев (Сардор Абдураимов, 46), Маҳмуд Жўрабоев (Исомиддин Нусратов, 14), Тохир Тўхтасинов, Ифеаньи Ифеаньи, Оғабек Абдирахимов, Фирдавс Жовлиев, Муҳаммадали Боймуродов (Зафар Акрамов, 52), Аҳрорбек Раҳимов (Эргаш Исмоилов, 46), Бобир Асқаров.

  • ОКМК: Ҳамидулло Абдунабиев, Миржамол Қосимов (Сияваш Ҳақназарий, 63), Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев (Аброр Саримсоқов, 46), Азиз Холмуродов, Элдор Бегимов, Хазрат Турсунқулов (Нодир Абдураззоқов, 46), Саидафзалхон Ахроров (Аҳмадулло Муқумжонов, 69), Арихиро Сентоку, Аброр Каримов, Иван Пешич (Асадбек Собиржонов, 46).

Ушбу натижалардан сўнг ОКМК жадвалдаги пешқадамлар таъқибини давом эттирган бўлса, «Қизилқум» сафардаги ғалабаси эвазига ўрта поғоналардаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди. 24-турнинг қолган учрашувлари ҳам шиддатли курашларга бой бўлиши кутилмоқда.

АндижонҚизилқумОКМКАсадбек Собиржонов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиСуперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилинди2 август 19:51Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!1 август 16:01Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди21 сентябр 10:24“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда“Бобур Арена”даги марказий тўқнашув!»: Ўзбекистон Суперлигасида 22-тур старт олмоқда17 сентябр 13:17Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...23 август 17:17Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди7 сентябр 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия