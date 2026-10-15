Шавкат Раҳмоновнинг бўлажак рақиби ва жанг санаси маълум бўлдими?

·6·Спорт
Шавкат Раҳмоновнинг бўлажак рақиби ва жанг санаси маълум бўлдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур инсайдер Рубен Картернинг маълумотларига кўра, мағлубияциз UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов 2027 йил 30 январда Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 турнирида эквадорлик Майкл Моралесга қарши жанг қилиши мумкин.
  • Агар бу келишув тасдиқланса, Раҳмонов — Моралес жанги турнирнинг учинчи асосий баҳси бўлади.
  • Ушбу жангнинг ғолиби ўз вазн тоифасида чемпионлик жангига асосий даъвогар бўлиши кутилмоқда.

Аралаш яккакурашлар (ММА) оламида мағлубият нималигини билмай келаётган қозоғистонлик UFC юлдузи Шавкат Раҳмонов 2027 йил бошида навбатдаги жангини ўтказиши мумкин. Тезкор хабарлари билан танилган машҳур инсайдер Рубен Картернинг маълумотларига кўра, марказий осиёлик жангчи Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 рақамли йирик турнирида октагонга кўтарилиши кутилмоқда.

Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, ушбу кечада Раҳмоновга яримоғир/ярименгил вазн тоифасининг яна бир хавфли ва мағлубиятсиз даъвогари — эквадорлик Майкл Моралес тўқнаш келиши мумкин.

Картернинг инсайти: Раҳмонов ва Моралес эҳтимолий жанги

Рубен Картер ўзининг Instagram саҳифасида Торонтодаги бўлажак шоу бўйича муҳим тафсилотларни очиқлади:

  • Рақиб танлови: Мутасаддилар эквадорлик нокаутчи Майкл Моралес ва Шавкат Раҳмонов ўртасидаги тўқнашув устида ишламоқда;

  • Карддаги ўрни: Инсайдернинг таъкидлашича, агар ушбу келишув расман тасдиқланса, Раҳмонов — Моралес қарама-қаршилиги UFC 336 турнирининг аҳамияти бўйича учинчи асосий жангига айланади;

  • Вақт ва макон: Мусобақа 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳридаги аренада ўтказилиши режалаштирилган.

UFC 336: Махачевнинг ҳимояси ва қолган марказий баҳслар

Торонтода бўлиб ўтадиган ушбу оқшом мухлисларга қатор қизиқарли чемпионлик ва рейтинги баланд жангларни тақдим этиши кутилмоқда:

  • Оқшомнинг марказий жанги (Main Event): Кечанинг бош тўқнашувида амалдаги чемпион Ислам Махачев бразилиялик хавфли зарба устаси Карлос Пратесга қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш учун октагонга кўтарилади;

  • Иккинчи марказий жанг (Co-Main Event): Асосий жанг олдидан мухлисларни яна бир шиддатли баҳс кутмоқда — енгил вазндаги даъвогарлар Жошуа Ван ва Манел Капе ўзаро куч синашади.

Чемпионлик пойгасидаги ҳал қилувчи қадам

Шавкат Раҳмонов учун Майкл Моралес билан кутилаётган эҳтимолий жанг чемпионлик белбоғи сари йўлда ҳал қилувчи синов бўлиши шубҳасиз:

  • Икки енгилмас жангчи тўқнашуви: Ҳар икки спортчи ҳам юқори темп, кучли зарба ва партер маҳорати билан ажралиб туради;

  • Камар учун даъвогар: Мазкур беллашув ғолиби ўз вазн тоифасида навбатдаги титул жангининг асосий даъвогарига айланиши деярли аниқ.

Ҳозирча UFC промоушени мазкур жуфтликларни расман эълон қилганича йўқ, бироқ томонлар ўртасидаги оғзаки музокаралар якунига етиши билан мусобақа тўлиқ расмийлаштирилиши кутилмоқда.

Шавкат РаҳмоновМайкл МоралесUFC 336Торонто UFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...20 август 17:00Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади20 август 10:07Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!17 август 23:08Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?Махачев: «Мен кетганимдан кейин у чемпион бўлади!» — 77 кг вазн янги қироли ким бўлади?14 сентябр 07:07Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!11 сентябр 08:00UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди6 июн 20:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...