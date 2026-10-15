Шавкат Раҳмоновнинг бўлажак рақиби ва жанг санаси маълум бўлдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур инсайдер Рубен Картернинг маълумотларига кўра, мағлубияциз UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов 2027 йил 30 январда Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 турнирида эквадорлик Майкл Моралесга қарши жанг қилиши мумкин.
- Агар бу келишув тасдиқланса, Раҳмонов — Моралес жанги турнирнинг учинчи асосий баҳси бўлади.
- Ушбу жангнинг ғолиби ўз вазн тоифасида чемпионлик жангига асосий даъвогар бўлиши кутилмоқда.
Аралаш яккакурашлар (ММА) оламида мағлубият нималигини билмай келаётган қозоғистонлик UFC юлдузи Шавкат Раҳмонов 2027 йил бошида навбатдаги жангини ўтказиши мумкин. Тезкор хабарлари билан танилган машҳур инсайдер Рубен Картернинг маълумотларига кўра, марказий осиёлик жангчи Канаданинг Торонто шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 336 рақамли йирик турнирида октагонга кўтарилиши кутилмоқда.
Инсайдер тарқатган маълумотларга кўра, ушбу кечада Раҳмоновга яримоғир/ярименгил вазн тоифасининг яна бир хавфли ва мағлубиятсиз даъвогари — эквадорлик Майкл Моралес тўқнаш келиши мумкин.
Картернинг инсайти: Раҳмонов ва Моралес эҳтимолий жанги
Рубен Картер ўзининг Instagram саҳифасида Торонтодаги бўлажак шоу бўйича муҳим тафсилотларни очиқлади:
Рақиб танлови: Мутасаддилар эквадорлик нокаутчи Майкл Моралес ва Шавкат Раҳмонов ўртасидаги тўқнашув устида ишламоқда;
Карддаги ўрни: Инсайдернинг таъкидлашича, агар ушбу келишув расман тасдиқланса, Раҳмонов — Моралес қарама-қаршилиги UFC 336 турнирининг аҳамияти бўйича учинчи асосий жангига айланади;
Вақт ва макон: Мусобақа 30 январь куни Канаданинг Торонто шаҳридаги аренада ўтказилиши режалаштирилган.
UFC 336: Махачевнинг ҳимояси ва қолган марказий баҳслар
Торонтода бўлиб ўтадиган ушбу оқшом мухлисларга қатор қизиқарли чемпионлик ва рейтинги баланд жангларни тақдим этиши кутилмоқда:
Оқшомнинг марказий жанги (Main Event): Кечанинг бош тўқнашувида амалдаги чемпион Ислам Махачев бразилиялик хавфли зарба устаси Карлос Пратесга қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилиш учун октагонга кўтарилади;
Иккинчи марказий жанг (Co-Main Event): Асосий жанг олдидан мухлисларни яна бир шиддатли баҳс кутмоқда — енгил вазндаги даъвогарлар Жошуа Ван ва Манел Капе ўзаро куч синашади.
Чемпионлик пойгасидаги ҳал қилувчи қадам
Шавкат Раҳмонов учун Майкл Моралес билан кутилаётган эҳтимолий жанг чемпионлик белбоғи сари йўлда ҳал қилувчи синов бўлиши шубҳасиз:
Икки енгилмас жангчи тўқнашуви: Ҳар икки спортчи ҳам юқори темп, кучли зарба ва партер маҳорати билан ажралиб туради;
Камар учун даъвогар: Мазкур беллашув ғолиби ўз вазн тоифасида навбатдаги титул жангининг асосий даъвогарига айланиши деярли аниқ.
Ҳозирча UFC промоушени мазкур жуфтликларни расман эълон қилганича йўқ, бироқ томонлар ўртасидаги оғзаки музокаралар якунига етиши билан мусобақа тўлиқ расмийлаштирилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…