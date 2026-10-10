«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди

·55·Спорт
«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» раҳбарияти молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган ишни тинч йўл билан ҳал этиш бўйича APЛ билан дастлабки ёпиқ музокаралар ўтказган.
  • Музокаралар чоғида клубнинг APЛга рекорд даражадаги улкан товон пули тўлаши ва бунинг эвазига оғир жазолардан қутулиши варианти муҳокама қилинган.
  • Бироқ, «Манчестер Сити» ўзининг айбсизлигини таъкидлагани сабабли мулоқот тўхтатилган.

Англия Премьер-лигаси (АПЛ) тарихидаги энг йирик молиявий можаро атрофида шов-шувли маълумотлар очиқланди. Нуфузли Bloomberg агентлигининг хабар беришича, молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган амалдаги чемпион «Манчестер Сити» раҳбарияти мазкур ишни тинч йўл билан ҳал этиш бўйича АПЛ билан дастлабки ёпиқ музокаралар ўтказган.

Бироқ томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар тез орада бошиберк кўчага кириб қолган ва мулоқот тўхтатилган.

Товон пули эвазига нажот: Қандай сценарий муҳокама қилинган?

Молиявий «Fair Play» қоидаларини бузиш бўйича кўриб чиқилаётган 115 тадан ортиқ банддан иборат иш юзасидан томонлар келишувга эришиш имкониятини баҳолаб кўрган:

  • Катта миқдордаги жарима: Муҳокамаларда клубнинг АПЛга рекорд даражадаги улкан товон пули (компенсация) тўлаши варианти кўтарилган;

  • Оғир жазолардан қутулиш: Бундай молиявий келишув эвазига «шаҳарликлар» энг шафқатсиз жазолардан — лигадан қуйи дивизионга чиқариб юборилиши ва қўлга киритилган чемпионлик унвонларидан маҳрум этилиш хавфидан омон қолиши назарда тутилган;

  • Музокаралар нега тўхтади? Муҳокамалар клуб деярли барча бандлар бўйича айбдор деб топилиши эҳтимоли юзага келишидан аввал бошланган. Аммо «Манчестер Сити» ўзининг мутлақо ҳақ ва айбсиз эканини изчил равишда таъкидлаб келгани сабабли мулоқот расман тўхтатилган.

Экспертлар фикри ва рақиб клубларнинг норозилиги

Айрим ҳуқуқшунос ва спорт молияси бўйича мутахассислар иш якунида катта жарима тўлаш орқали келишиб олиш сценарийсини ҳали ҳам эҳтимолдан холи эмас деб ҳисобламоқда. Бироқ бунга жиддий тўсиқлар мавжуд:

  • «Ливерпуль» ва «Арсенал»нинг позицияси: АПЛнинг бошқа етакчи жамоалари, хусусан «Арсенал» ва «Ливерпуль» каби «Сити»нинг асосий рақобатчилари лига раҳбариятининг клуб билан бундай парда ортидаги келишувига қатъий қарши чиқиши айтилмоқда;

  • Одил суд талаби: Гранд клублар молиявий фирибгарликда айбланаётган ҳар қандай жамоа, унинг мақоми ва пулидан қатъи назар, спорт принципларига мувофиқ реал ва оғир жазога тортилишини талаб қилмоқда.

Агар мустақил комиссия «Манчестер Сити»ни расман айбдор деб топса, жамоага нисбатан қўлланадиган жазо нафақат инглиз футболи, балки бутун жаҳон спорти тарихини ўзгартириб юбориши мумкин.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигасиFair PlayЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиКеча 17:10“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкинКеча 10:08"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди7 октябр 15:54Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?7 октябр 20:08«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди5 октябр 08:50“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз29 сентябр 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди