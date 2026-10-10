«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» раҳбарияти молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган ишни тинч йўл билан ҳал этиш бўйича APЛ билан дастлабки ёпиқ музокаралар ўтказган.
- Музокаралар чоғида клубнинг APЛга рекорд даражадаги улкан товон пули тўлаши ва бунинг эвазига оғир жазолардан қутулиши варианти муҳокама қилинган.
- Бироқ, «Манчестер Сити» ўзининг айбсизлигини таъкидлагани сабабли мулоқот тўхтатилган.
Англия Премьер-лигаси (АПЛ) тарихидаги энг йирик молиявий можаро атрофида шов-шувли маълумотлар очиқланди. Нуфузли Bloomberg агентлигининг хабар беришича, молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган амалдаги чемпион «Манчестер Сити» раҳбарияти мазкур ишни тинч йўл билан ҳал этиш бўйича АПЛ билан дастлабки ёпиқ музокаралар ўтказган.
Бироқ томонлар ўртасидаги дастлабки алоқалар тез орада бошиберк кўчага кириб қолган ва мулоқот тўхтатилган.
Товон пули эвазига нажот: Қандай сценарий муҳокама қилинган?
Молиявий «Fair Play» қоидаларини бузиш бўйича кўриб чиқилаётган 115 тадан ортиқ банддан иборат иш юзасидан томонлар келишувга эришиш имкониятини баҳолаб кўрган:
Катта миқдордаги жарима: Муҳокамаларда клубнинг АПЛга рекорд даражадаги улкан товон пули (компенсация) тўлаши варианти кўтарилган;
Оғир жазолардан қутулиш: Бундай молиявий келишув эвазига «шаҳарликлар» энг шафқатсиз жазолардан — лигадан қуйи дивизионга чиқариб юборилиши ва қўлга киритилган чемпионлик унвонларидан маҳрум этилиш хавфидан омон қолиши назарда тутилган;
Музокаралар нега тўхтади? Муҳокамалар клуб деярли барча бандлар бўйича айбдор деб топилиши эҳтимоли юзага келишидан аввал бошланган. Аммо «Манчестер Сити» ўзининг мутлақо ҳақ ва айбсиз эканини изчил равишда таъкидлаб келгани сабабли мулоқот расман тўхтатилган.
Экспертлар фикри ва рақиб клубларнинг норозилиги
Айрим ҳуқуқшунос ва спорт молияси бўйича мутахассислар иш якунида катта жарима тўлаш орқали келишиб олиш сценарийсини ҳали ҳам эҳтимолдан холи эмас деб ҳисобламоқда. Бироқ бунга жиддий тўсиқлар мавжуд:
«Ливерпуль» ва «Арсенал»нинг позицияси: АПЛнинг бошқа етакчи жамоалари, хусусан «Арсенал» ва «Ливерпуль» каби «Сити»нинг асосий рақобатчилари лига раҳбариятининг клуб билан бундай парда ортидаги келишувига қатъий қарши чиқиши айтилмоқда;
Одил суд талаби: Гранд клублар молиявий фирибгарликда айбланаётган ҳар қандай жамоа, унинг мақоми ва пулидан қатъи назар, спорт принципларига мувофиқ реал ва оғир жазога тортилишини талаб қилмоқда.
Агар мустақил комиссия «Манчестер Сити»ни расман айбдор деб топса, жамоага нисбатан қўлланадиган жазо нафақат инглиз футболи, балки бутун жаҳон спорти тарихини ўзгартириб юбориши мумкин.
Изоҳлар 0
…