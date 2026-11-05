Неймеген — Омония: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
Неймеген — Омония: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Неймеген — Омония учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Неймеген бошланғич таркиби: 1. Креттаз Г., 73. Брас Г., 4. Схюрс П., 22. Каплан А., 77. Томас А., 6. Неяшмич Д., 35. Монтейро Ж., 99. Бишофф К., 9. Чери Т. (капитан), 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б.

Неймеген захирадагилари: 24. Фонвилле Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 42. Мослих Ю., 12. Полстер Н., 3. Сандлер П., 14. Сирхёйс К., 10. Тадич Д., 11. Виллумссон В. Т.

Неймеген бош мураббийи: Схрёдер Д.

Омония бошланғич таркиби: 1. Камински Т., 93. Дюверн Ж., 5. Кулибали С. (капитан), 37. Сатка Л., 21. Маямбела М., 74. Андреу П., 14. Марич М., 11. Коста Эвандро, 17. Танасе Ф., 7. Монтнор Ж., 99. Диони Л.

Омония захирадагилари: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 96. Коунунис А., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 22. Танкович М.

Омония бош мураббийи: Берг Х.

НеймегенОмонияЕвропа лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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