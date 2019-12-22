Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон U-23 - Ироқ U-23 - 4:2

  • 22 декабрь 2019, 21:00
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  • Спорт
    • Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон U-23 - Ироқ U-23 - 4:2
    Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Дубайда Ироқ олимпиячиларига қарши ўртоқлик учрашуви ўтказди.

    Ўртоқлик учрашуви
    Ўзбекистон U-23 - Ироқ U-23 4:2
    Голлар:     Бобур Абдихолиқов (25', 32' 50'), Жасур Яхшибоев (42') - Муҳаммад Ризо (15'), Муҳаммад Довуд (38' пен.)

    Фото: ЎФА матбуот хизмати
    Ўзбекистон U-23: Абдувоҳид Неъматов, Ислом Қобилов, Абдулла Абдуллаев, Дилшод Саитов, Азиз Ғаниев, Нурилло Тўхтасинов, Жасур Яхшибоев, Бобур Абдихолиқов, Илҳом Алижонов, Ҳусниддин Алиқулов, Санжар Қодирқулов.
    Захира: Низомиддин Зиёвутдинов, Машхур Муҳаммаджонов, Ҳожиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев, Ойбек Рустамов, Шароф Муҳиддинов, Аброр Исмоилов, Азиз Амонов, Ислом Кенжабоев, Ойбек Бозоров, Миржаҳон Мираҳмадов, Достон Ибрагимов.

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    » » Ўртоқлик учрашуви. Ўзбекистон U-23 - Ироқ U-23 - 4:2
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