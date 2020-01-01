МЮнинг декабрь ойидаги энг яхши футболчиси аниқланди

  • 01 январь 2020, 18:46
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  • Спорт
    • МЮнинг декабрь ойидаги энг яхши футболчиси аниқланди
    "Манчестер Юнайтед" ҳужумчиси Маркус Рэшфорд жамоанинг декабрь ойидаги энг яхши футболчиси деб топилди. 22 ёшли ҳужумчи бу борада ўтказилган махсус сўровномада 40 % овоз тўплашга эришди ва қаторасига иккинчи марта МЮ таркибида ой футболчиси дея эътироф этилди.

    Маълумот учун, Рэшфорд 2019 йилнинг сўнгги ойида "қизил иблислар" сафида 8 баҳсда иштирок этди ва 6 та гол киритишга эришди.

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